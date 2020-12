Après un reportage publié vendredi par le New York Times détaillant un procès que l’artiste FKA brindilles a intenté contre l’acteur Shia LaBeouf, l’accusant de violences sexuelles, d’agression et d’infliction de détresse émotionnelle, la réaction sur les réseaux sociaux a été énorme et rapide. Le sujet, tendances sur Twitter, est devenu le sujet de conversation parmi les femmes qui ont déclaré avoir également été agressées par un partenaire. La chanteuse et actrice de 32 ans, née Tahliah Debrett Barnett, a parlé au Times, disant qu’elle avait choisi de se présenter pour expliquer comment quelqu’un de si connu, avec de l’argent et un solide réseau de soutien, pouvait être pris dans un cycle d’abus. Karolyn Pho, une autre ancienne petite amie de M. LaBeouf, a décrit des expériences similaires au Times. Dans un courriel, M. LaBeouf a écrit que bon nombre des allégations soulevées par les femmes n’étaient pas vraies. Il a largement parlé de son comportement dans un e-mail. «Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années », a-t-il déclaré au Times.

Mme Barnett plus tard a publié un fil sur Twitter, qui a depuis été aimé et retweeté des milliers de fois, reconnaissant la réaction au costume et son histoire.