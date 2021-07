Comment les lecteurs de Sun pourront-ils s’offrir 50 000 £ par foyer pour Net Zero d’ici 2050 ?

Viens nettoyer

PAS étonnant que le gouvernement ait gardé le silence. La facture de l’engagement « Net Zero d’ici 2050 » de Boris Johnson s’élèvera à 1 400 milliards de livres sterling.

Cela équivaut à 50 000 £ par foyer.

La facture de l’engagement « Net Zero d’ici 2050 » de Boris Johnson s’élèvera à 1 400 milliards de livres sterling Crédit : Alamy

Le Soleil veut également un avenir plus propre et plus vert. Mais alors que les politiciens peuvent se permettre de telles sommes, en particulier au fil du temps, des millions non sur 82 000 £ par an ne le peuvent pas.

Les fonctionnaires disent qu’une plus grande efficacité énergétique nous fera économiser de l’argent.

Très bien, sauf qu’ils prévoient également une nouvelle taxe en plus des voitures électriques coûteuses et des pompes à chaleur dont nous aurons besoin.

Même alors, nos efforts resteront globalement insignifiants alors que la Chine continue de construire ou de financer une nouvelle centrale électrique au charbon chaque SEMAINE.

Le gouvernement doit être franc. Notre dette Covid est énorme. Maintenant, nous sommes confrontés à des impôts plus élevés et à des factures nettes zéro massives.

Comment les lecteurs de Sun pourront-ils se le permettre ?

Priti impuissant

Personne n’envie Priti Patel de s’attaquer aux migrants illégaux arrivant sur nos plages. Même ainsi, rien de ce qu’elle fait ne fonctionne.

Laisser les douaniers monter à bord des bateaux de la Manche ne sert à rien si la France n’accepte pas de reprendre les occupants.

Rien de ce que Priti Patel fait pour lutter contre les migrants illégaux ne fonctionne Crédit : AP

Les détenir off-shore, véritable dissuasion, a du mérite. Mais les plans semblent à leurs balbutiements.

La réputation du ministre de l’Intérieur est battue avec chaque bateau qui débarque.

Les électeurs qui ont soutenu Leave en partie pour contrôler nos frontières sont consternés par notre impuissance.