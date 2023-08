Comment les jumeaux célèbrent le succès : musique techno, boules disco et masques d’animaux

MINNEAPOLIS – Tout d’abord, les doubles portes du club-house sont fermées. Ensuite, les lumières de la maison s’éteignent et sont remplacées par une source singulière au centre de la pièce qui clignote comme une boule disco moderne.

Les vapeurs d’une machine à fumée commencent bientôt à remplir la pièce alors qu’une Partybox JBL démarre, le haut-parleur portable de 3 pieds de haut diffusant une musique pulsée à des niveaux odieux.

À ce stade, les masques ont déjà été dispersés, une collection absurde comprenant des protège-visages éclairés par LED, une tête de cheval en caoutchouc, plusieurs lézards et autres animaux de basse-cour.

Ensuite, la fête après la victoire commence avec des joueurs dansant autour du club-house pour célébrer la victoire du jour dans une scène qui ressemble à quelque chose de « Lord of the Flies ».

À domicile ou sur la route, après chaque victoire, y compris la victoire 5-1 de vendredi contre les Pirates de Pittsburgh, les joueurs des Twins se rassemblent pour se défouler.

#MNTwins gagne 5-1. Combiné avec Cleveland divisant un programme double, les Twins sont en hausse de 5 dans la division. Dernièrement, les jumeaux ont célébré leurs victoires en dansant sous des lumières disco avec des machines à fumée et de la musique palpitante tout en portant ces… pic.twitter.com/pHyAFytj58 – DanHayesMLB (@DanHayesMLB) 19 août 2023

« Nous avons besoin de cela », a déclaré Willi Castro, utilitaire des Twins. « Je sais qu’il manquait quelque chose et je pense que nous l’avons trouvé. Tout le monde s’amuse ensemble. Restez simple et nous allons gagner beaucoup de matchs.

À peu près au même moment, le manager des Twins, Rocco Baldelli, a déclaré « La saison commence aujourd’hui » sur un tableau blanc à effacer à Baltimore le 30 juin, la célébration chaotique est née dans le club-house, un joueur s’embrasse pleinement pour tenter de profiter du moment.

L’entraîneur de banc Jayce Tingler décrit la fête de la victoire comme une «rave techno / costume européenne».

Dans ses premiers jours avant qu’ils ne le nettoient, les actions en cours incluraient un joueur non identifié qui ne portait rien d’autre qu’un masque alors qu’il se promenait nu dans la pièce.

Toute la production a émané de la réunion réservée aux joueurs du 28 juin à la suite d’un balayage de la série à Atlanta. Au cours de la longue session, les coéquipiers ont reconnu leurs échecs, se sont mis au défi de s’améliorer et ont poussé l’idée de célébrer leurs succès.

La conversation a été déclenchée par Baldelli entrant dans le club-house et exigeant que les joueurs règlent leurs problèmes, ceux qui duraient depuis plus d’un mois. Qu’il s’agisse d’une déception face à une infraction trébuchante, d’un bruit extérieur inévitable qui les distrait ou simplement des flux et reflux d’une saison de baseball, les joueurs ont clairement ressenti le poids d’une saison au cours de laquelle ils ont été au sommet ou près du sommet du classement malgré un jeu serré. à .500 base-ball.

Au cours de la rencontre, les joueurs ont reconnu qu’ils étaient beaucoup plus concentrés sur les échecs que sur les succès et espéraient changer cela.

« Lorsque vous avez du mal à ne pas gagner de matchs de baseball et que vous ne faites pas ce que vous pensez devoir faire, que ce soit la performance, quoi que ce soit, je pense qu’il est facile pour le plaisir de sortir de ce jeu », receveur Ryan dit Jeffers. «Je ne pense pas qu’il y ait des conflits ou des conflits similaires qui ont causé ce départ. … C’est plus embrasser les bonnes choses qui sortent de ces jeux. La victoire, la célébration de petites performances, quelles qu’elles soient. Nous profitons juste des victoires.

Ainsi est née la fête d’après-match.

Les joueurs ont été réticents à fournir des détails sur ce qui se passe à huis clos. Plusieurs sources ont refusé de divulguer l’identité du joueur qui ne portait rien de plus qu’un masque et son costume d’anniversaire à la fête, un acte qui remonte à l’époque de l’entraînement au bâton nu de Mike Redmond au Metrodome.

« Vous ne le saurez jamais », a déclaré Jeffers en riant.

Baldelli essaie de rester en dehors du club-house autant que possible car c’est le domaine de ses joueurs. Pourtant, lors d’un de ses récents passages, Baldelli a repéré un masque de lézard. Alors qu’il était curieux, Baldelli n’a pas ressenti le besoin d’enquêter.

« Je m’en fiche », a déclaré Baldelli. « Je n’ai aucune idée de ce qui se passe avec ces choses. Cela semble génial, cependant.

Le mois dernier, Byron Buxton est resté discret lorsqu’on l’a interrogé sur les développements résultant de la réunion des joueurs : « Vous n’obtiendrez pas grand-chose de moi. … C’est arrivé à huis clos parce que c’est là que ça doit rester.

Pourtant, il est impossible pour tout le monde de garder le silence sur une célébration qui apporte à la fois rire et perplexité à ceux qui y assistent.

« C’est juste arrivé », a déclaré le joueur de champ intérieur Kyle Farmer. « Un jour, il y avait un juke-box et un jour, il y avait des masques et c’est devenu bizarre. Mais c’est arrivé naturellement et nous avons en quelque sorte couru avec.

Après avoir réalisé le premier jeu blanc de sa carrière le 5 juillet, le lanceur Pablo López a déclaré qu’il chérissait ce moment et qu’il ne le laisserait pas passer sans reconnaissance. Alors qu’il était concentré sur sa propre réussite, López discutait d’un thème en développement pour les Twins.



Bailey Ober asperge Pablo López après que López a blanchi les Royals le 5 juillet. (Brace Hemmelgarn / Minnesota Twins / Getty Images)

Même s’ils menaient leur division – un avantage qui est depuis passé à cinq matchs sur Cleveland – après avoir terminé la partie la plus difficile de leur calendrier, les joueurs ne s’amusaient pas alors qu’ils continuaient à planer près de la barre des 0,500.

Maintenant, chaque fois qu’ils gagnent, ils célèbrent, même s’ils sont loin du caractère sacré du club-house. Que ce soit à la maison ou à l’extérieur, l’enceinte JBL fait exploser la musique et les lecteurs sortent les masques. La principale différence entre les célébrations à la maison et sur la route est que les Twins ne peuvent pas emporter la machine à fumée ou les lumières disco avec eux lors de voyages.

« Mais toujours le haut-parleur », a déclaré López. « Je l’aime. … Vous devez célébrer chaque victoire. C’est une longue saison. Vous ne pouvez tenir aucune victoire pour acquise. Quand ils viennent, nous devons garder les vibrations immaculées. C’est juste amusant.

Les masques augmentent leur plaisir. Après que son single RBI ait marqué un rallye gagnant lors de la victoire de mardi contre Detroit, Royce Lewis s’est rendu à son casier pendant l’après-match portant un masque recouvert de lumières LED.

Le groupe de masques a été acheté en ligne par le releveur Emilio Pagán, qui voulait améliorer la fête après que les joueurs eurent décidé d’éteindre les lumières et de danser pour célébrer après les victoires.

Les masques d’animaux en caoutchouc ont été les premiers à arriver. Six ou sept tables et canapés jonchés à travers le club-house au début d’un homestand début juillet qui a commencé par un balayage de Kansas City.

Quand Edouard Julien a été interviewé à propos de son coup de circuit après une victoire le 3 juillet contre Kansas City, les journalistes ont demandé pourquoi un masque à tête de cheval était assis sur sa chaise. Julien a joué avec l’ignorance et a suggéré que le masque était là quand il est arrivé à son stand avant de changer rapidement de sujet.

L’arrivée d’un trio de masques à LED s’est produite juste avant la pause des étoiles, Pagán les testant avant de les charger dans le bureau du directeur du club, Rod McCormick.

« En fin de compte, je me fiche de ce à quoi cela ressemble, si vous avez fait le travail, vous avez fait le travail », a déclaré Pagán.

Ainsi, les Twins continueront de danser comme si personne ne les regardait – enfin, du moins personne dans le club-house.

Ils essaient toujours de garder cette célébration en constante évolution silencieuse, bien qu’il soit impossible que la fumée se dissipe avant que les médias n’entrent dans la salle pour des interviews d’après-match, ce qui suscite toujours des questions et des réponses réticentes des journalistes.

Malgré tous leurs efforts, il est difficile de manquer les bonnes vibrations – et les rythmes techno bruyants – émanant du club-house.

« Il est en croissance », a déclaré Pagan. « Je vais dire ça. Espérons que cela devienne très chaotique et que cela mène, vous savez, au plastique partout et aux bouteilles de champagne et autres. … Ce serait amusant de célébrer un championnat de division. Alors j’espère que c’est là que ça va.

(Photo: Brace Hemmelgarn / Twins du Minnesota / Getty Images)