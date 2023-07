Comment les juges, et non les politiciens, pourraient dicter les règles américaines de l’IA

Son approche diffère de celle des autres pays occidentaux. Alors que l’UE tente de prévenir les pires méfaits de l’IA de manière proactive, l’approche américaine est plus réactive. Les États-Unis attendent que des dommages apparaissent avant de réglementer, déclare Amir Ghavi, associé du cabinet d’avocats Fried Frank. Gavi représente Stability AI, la société à l’origine du générateur d’images open source AI Stable Diffusion, dans trois poursuites pour atteinte aux droits d’auteur.

« C’est une position pro-capitaliste », dit Ghavi. « Cela favorise l’innovation. Cela donne aux créateurs et aux inventeurs la liberté d’être un peu plus audacieux pour imaginer de nouvelles solutions.

Les recours collectifs sur le droit d’auteur et la confidentialité pourraient éclairer davantage le fonctionnement des algorithmes d’IA «boîte noire» et créer de nouvelles façons pour les artistes et les auteurs d’être rémunérés pour l’utilisation de leur travail dans des modèles d’IA, a déclaré Joseph Saveri, le fondateur d’un antitrust et cabinet d’avocats en recours collectifs, et Matthew Butterick, un avocat.

Ils mènent les poursuites contre GitHub et Microsoft, OpenAI, Stability AI et Meta. Saveri et Butterick représentent Silverman, qui fait partie d’un groupe d’auteurs qui affirment que les entreprises technologiques ont formé leurs modèles linguistiques sur leurs livres protégés par le droit d’auteur. Les modèles d’IA générative sont entraînés à l’aide de vastes ensembles de données d’images et de textes extraits d’Internet. Cela inclut inévitablement les données protégées par le droit d’auteur. Les auteurs, les artistes et les programmeurs affirment que les entreprises technologiques qui ont supprimé leur propriété intellectuelle sans consentement ni attribution devraient les indemniser.

« Il y a un vide là où il n’y a pas encore d’État de droit, et nous apportons la loi là où elle doit aller », déclare Butterick. Bien que les technologies d’IA en cause dans les poursuites puissent être nouvelles, les questions juridiques qui les entourent ne le sont pas, et l’équipe s’appuie sur une loi sur le droit d’auteur « à l’ancienne », ajoute-t-il.

Butterick et Saveri citent Napster, le système de partage de musique peer-to-peer, comme exemple. La société a été poursuivie par des maisons de disques pour violation du droit d’auteur, ce qui a conduit à une affaire historique sur l’utilisation équitable de la musique.

Le règlement Napster a ouvert la voie à des entreprises comme Apple, Spotify et d’autres pour commencer à créer de nouveaux accords basés sur des licences, déclare Butterick. La paire espère également que leurs poursuites ouvriront la voie à une solution de licence où les artistes, écrivains et autres titulaires de droits d’auteur pourraient également recevoir des redevances pour l’utilisation de leur contenu dans un modèle d’IA, similaire au système en place dans la musique. l’industrie pour l’échantillonnage des chansons. Les entreprises devraient également demander une autorisation explicite pour utiliser du contenu protégé par le droit d’auteur dans les ensembles de formation.

Les entreprises technologiques ont traité les données protégées par le droit d’auteur accessibles au public sur Internet comme soumises à une « utilisation équitable » en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur, ce qui leur permettrait de les utiliser sans demander d’autorisation préalable. Les titulaires de droits d’auteur ne sont pas d’accord. Les recours collectifs détermineront probablement qui a raison, dit Ghavi.