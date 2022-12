Comment les journaux brésiliens ont réagi après la sortie dramatique des tirs au but de la Coupe du monde en Croatie | Nouvelles du football

“Il est temps de recoller les morceaux”, “Au revoir, sixième championnat” – voici comment les journaux brésiliens ont réagi à leur élimination surprise en Coupe du monde par la Croatie vendredi soir.

Après un match nul et vierge au Qatar, les quintuples champions du monde ont été battus aux tirs au but par la Croatie, qui a remporté une victoire sur coup de pied pour le deuxième match consécutif pour organiser une demi-finale avec l’Argentine la semaine prochaine.

Jusque-là, le Brésil avait été le favori pour remporter le tournoi, mais la même nuit, Neymar a égalé le record absolu de Pelé de 77 buts pour le pays. Leur rêve a été brisé lorsque le penalty de Marquinhos a frappé contre les boiseries. et loin de la sécurité.

Ô Globol’un des journaux les plus lus du Brésil, a visé l’entraîneur sortant Tite avec une liste de six points qu’ils estimaient avoir commis une erreur et ont contribué à leur départ.

L'expert sud-américain du football Tim Vickery révèle les sentiments du Brésil après avoir été éliminé par la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde.



Parmi leurs plaintes figuraient ses remplacements en prolongation, amenant Fred à Lucas Paqueta et Alex Sandro à Eder Militao, en tant que facteur contribuant au but égalisateur de la Croatie, ainsi que le fait que Neymar – potentiellement en baisse en tant que cinquième tireur de penalty – n’a jamais pris un coup de pied dans la fusillade.

“Rodrygo et Marquinhos ont raté leurs tirs, la Croatie a converti tous les penaltys qu’ils ont pris – y compris leur numéro 10, Luka Modric – et le Brésil a été éliminé sans que le joueur considéré comme son meilleur tireur ne soit utilisé”, ont-ils écrit.

Un autre journal, En plus, a publié une photo pleine page des joueurs brésiliens au cœur brisé après leur défaite en fusillade, avec la légende “Il est temps de recoller les morceaux”. Ils ont critiqué la contribution de Neymar sur le terrain tout au long du match – et ont déclaré que son tournoi avait été “inférieur aux attentes”.

Tite a révélé qu'il ne continuerait pas en tant qu'entraîneur-chef du Brésil après que son équipe ait été éliminée par la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde.



“Neymar a gâché quelques occasions dans le match, en particulier à cause des passes de Richarlison”, ont-ils déclaré. « Il n’a trouvé à aucun moment ses coéquipiers dans une situation favorable, il n’était pas un créateur comme Modric, 37 ans. En fait, loin de là. Il a vécu, comme il a vécu dans la phase actuelle de sa carrière. , en éclairs.”

Aie.

Ô Dia a couru avec la première page “La balle est finie!” tandis que d’autres papiers Estado De Minas portait un message croate, traduit en portugais ci-dessous indiquant “Adieu, sixième championnat” accompagné d’une autre photo de joueurs brésiliens découragés après leur défaite.

“Il est devenu un héros” – les journaux argentins après la victoire des Pays-Bas

L’Amérique du Sud aura toujours un représentant dans le dernier carré de la Coupe du monde grâce à la victoire de l’Argentine aux tirs au but contre les Pays-Bas vendredi soir pour organiser une rencontre en demi-finale avec la Croatie la semaine prochaine.

L’équipe dirigée par Lionel Messi a perdu une avance de deux buts avant de finalement sortir victorieuse aux tirs au but dans ce qui était un match de mauvaise humeur, et a établi un nouveau record du nombre de cartons jaunes jamais montrés dans un match de Coupe du monde.

L'Argentin Lionel Messi critique l'arbitre Antonio Mateu Lahoz après que l'Espagnol ait distribué 18 cartons jaunes en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA avec les Pays-Bas et salue l'inspiration de feu Diego Maradona.



Les joueurs argentins ont fêté leurs homologues néerlandais brièvement après l’obtention de leur qualification, mais les journaux nationaux ont choisi de concentrer davantage leurs premières pages sur le succès.

“Il est devenu un héros” était sur le devant du grand format Page 12faisant référence aux efforts du gardien Emiliano Martinez pour empêcher les tirs au but de Virgil van Dijk et Steven Berghuis.

L’article continuait : “Surmontant le match nul inattendu, les occasions gâchées en prolongation, l’adversité causée par l’injustice de ne pas voir la supériorité de l’Argentine reflétée dans le résultat, ils sont allés aux tirs au but avec les mains énormes d’Emi Martínez.

L'expert sud-américain du football Tim Vickery pense que l'attaquant argentin Lautaro Martinez s'est racheté après son mauvais départ à la Coupe du monde en marquant le penalty gagnant contre les Pays-Bas.



“Il a mené cette nouvelle équipe 2-0. Avec passion et cœur, l’équipe a surmonté [Netherlands]. Ce feu sacré qui est toujours nécessaire pour accomplir de grands exploits.”

Le tabloïd Clarin titrait : « Au cœur pur et aux rêves ». Ils se sont concentrés sur la performance tout au long du tournoi de Lionel Messi, cherchant à soulever la Coupe du monde dans ce qui pourrait être sa dernière opportunité de la gagner.

“C’est déjà la Coupe du monde de Messi”, ont-ils écrit. “La meilleure Coupe du monde de lui. Au-delà des records et des marques, les souffrances inutiles, le géant Emi Martinez. Peu importe comment l’histoire se termine.

“Son leadership dans le football n’offre plus aucune discussion et l’équipe fait partie des quatre premiers guidés par sa magie. Bien que la fin ait été follement difficile à expliquer.”