Comment les journalistes qui rapportent les décès à Gaza sont ciblés — RT World News

Plus de 160 professionnels des médias ont été tués et 60 autres détenus alors que la destruction méthodique de la bande de Gaza brutalisée se poursuit

Malgré les deux guerres israéliennes contre Gaza, je n’ai jamais imaginé les scènes horribles qui se produisent actuellement dans le nord de Gaza : Israël extermine la population en plein jour, diffusée à la vue du monde entier.

Et personne ne fait rien pour l’arrêter.

Israël a assiégé le nord de Gaza pendant des semaines jours, empêcher la majeure partie de l’aide humanitaire d’entrer, ce qui place la population de 400 000 civils palestiniens déjà affamés dans le nord à risque grave de une famine complète. Le Parlement israélien a voté l’interdiction de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour l’aide humanitaire, qui constitue l’unique bouée de sauvetage pour de nombreux Palestiniens.

Les forces israéliennes ont également bombardé des stations d’eau et des puits, ainsi que la coupure des communications avec le monde extérieur, privant les populations de l’accès à l’eau et les laissant piégées et isolées.

Toutes les communications et tous les réseaux dans le nord de la bande de Gaza ont été coupés en raison d’une opération militaire brutale que l’occupation mène de toutes parts sur le camp de Jabalia. Au cours des deux dernières semaines, les forces d’occupation israéliennes ont tué 450 personnes dans le nord… – حسام شبات (@HossamShabat) 18 octobre 2024

Selon Euro-Med Monitor, au cours des deux dernières semaines, 500 Palestiniens ont été confirmés morts dans le nord de Gaza, « et des milliers d’autres ont été blessés. Beaucoup restent portés disparus, soit dans les rues, soit ensevelis sous les décombres.















Comme elles l’ont fait ailleurs dans la bande de Gaza pendant plus d’un an de génocide, les forces israéliennes ciblent les hôpitaux du nord de Gaza. Euro-Med a rapporté que, « Les forces de l’armée israélienne ont encerclé l’hôpital indonésien situé à Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Ils ont tiré deux obus d’artillerie sur l’hôpital, ont coupé l’électricité et ont pris pour cible toute personne se déplaçant dans la zone.

L’armée tire sur les médecins et autres sauveteurs, comme elle l’a fait tout au long de 2023-2024, et comme elle l’a fait en 2009, lorsque les médecins avec lesquels j’étais a été la cible de tirs de tireurs isolés israélienset un autre médecin que je connaissais était tué par une bombe à fléchettes. En tuant les sauveteurs et en détruisant les hôpitaux, Israël garantit que les Palestiniens mutilés resteront sans soins médicaux et mourront probablement.

Bien entendu, cela est illégal au regard du droit international. Mais comme les actions génocidaires d’Israël l’ont montré au monde, le gouvernement israélien, l’armée et les colons estiment que les lois ne s’appliquent pas à eux. Prends l’horrible vidéo de un drone israélien visant avec précision un enfant palestinien, le tuant, puis bombardant les civils qui couraient pour tenter de sauver l’enfant. Un parcours comparable à celui de l’armée israélienne. Si l’auteur de ces actes était l’un des ennemis des États-Unis, il y aurait des appels à des zones d’exclusion aérienne, des sanctions et des médias d’entreprise hurleraient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Mises à jour importantes concernant le nord de Gaza assiégé : Israël a truqué des zones résidentielles depuis la zone d’Al-Tawam jusqu’à la zone d’Al-Faluja avec des explosifs. Les forces d’occupation israéliennes installent des barils explosifs la nuit et les font exploser pendant la journée, ce qui entraîne des dégâts dévastateurs… – حسام شبات (@HossamShabat) 18 octobre 2024

Non contente de se contenter de tuer des civils palestiniens par des bombardements, des tirs isolés et par la famine, l’armée israélienne aurait été déployer des robots avec des explosifs et en laissant des barils piégés exploser à distance.

هذه الصورة من وسط مخيم جباليا، وتحديداً أبو قمر ابتداءً من شارع العلمي وبجوار منزل البلبيسي، تُ ظهر ما تبقى من الحي بعد تفجيره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي روبوت وبراميل متفجرة استهدفت منازل المواطنين بهدف تدميرها ومسحها من الوجود.كما يظهر في منتصف الصورة، برميل… pic.twitter.com/8FDB2fuJ32 – Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) 20 octobre 2024

Les scènes que les journalistes ont pu publier sont surréalistes, comme de la science-fiction, avec quadricoptères surveiller les rues. Il y a une semaine, un ami m’a dit dans un message qu’il devait choisir entre mourir de faim ou risquer d’être abattu par des soldats israéliens ou des quadricoptères s’il essayait d’obtenir du pain.

Il y a quelques jours, il m’a envoyé un message à 4 heures du matin : des chars israéliens étaient devant chez lui, l’audio qu’il envoyait était terrifiant. Il a choisi de rester chez lui plutôt que de subir une autre Nakba.

Je ne sais pas s’il est en vie maintenant.

Ce qui se passe à Jabalia est un déplacement forcé sous la menace des armes, filmé en direct par des caméras de drones israéliens. Il s’agit du deuxième déplacement des habitants du camp, dont la plupart sont des réfugiés depuis la Nakba de 1948. Aujourd’hui, le cycle de déplacement et… pic.twitter.com/Nhplrl5PqW – Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) 21 octobre 2024

Guerre contre les journalistes

Plus tôt ce mois-ci, le caméraman palestinien Fadi al-Wahidi a été touché au cou par un quadricoptère israélien, le laissant paralysé. À part Al Jazirapour lequel Fadi a travaillé, la plupart des médias occidentaux et des agences de projection journalistiques restent, sans surprise, silencieux.















Reporters sans frontières, dont j’ai déjà parlé pour minimiser le nombre de journalistes palestiniens tués par Israël, a aucune entrée sur Fadi. Le Comité pour la protection des journalistes (CJP), au moins, fait. Ses notes d’entrée :

« Al Wahidi a été grièvement blessé au cou par une balle tirée depuis un avion de reconnaissance israélien alors qu’Al Wahidi et son correspondant Anas Al-Sharif couvraient le siège israélien du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de Gaza. Les deux hommes portaient des gilets « Presse » et étaient clairement identifiables comme journalistes.

Anas al-Sharif – qui continue de rapporter courageusement du nord de Gaza – a déclaré au CJP qu’ils se trouvaient dans une zone « complètement loin des zones d’opérations des forces d’occupation israéliennes », et plein de résidents quand, « Un drone de reconnaissance israélien nous a tiré dessus. Après la fusillade, nous avons essayé de nous déplacer vers un autre endroit plus sûr et de nous cacher de tout danger, mais une balle provenant de l’avion a touché notre collègue Fadi Al-Wahidi au cou, ce qui l’a complètement paralysé.

Wahidi a depuis tombé dans un coma. Ses collègues et amis plaident pour une sorte d’intervention internationale afin de lui permettre d’être emmené à l’étranger pour des soins médicaux, afin de lui sauver la vie.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) signalécitant le Syndicat des journalistes palestiniens (Pyjama), qu’entre le 7 octobre 2023 et le 10 octobre 2024, 168 journalistes et professionnels des médias palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, dont 17 femmes, 360 ont été blessés et 60 ont été arrêtés.

La campagne d’extermination continue

Il est absolument dévastateur de voir chaque jour passer de nouvelles informations alarmantes en provenance ou sur le nord de Gaza. Comme Anas al-Sharif, le journaliste palestinien Hossam Shabat rapporte avec courage des scènes apocalyptiques de bombardements israéliens dans le nord de Gaza.

Lorsque les ambulanciers ont transporté les blessés à l’hôpital Kamal Adwan, au nord de Gaza, les forces d’occupation israéliennes ont commencé à bombarder lourdement autour de l’hôpital, puis ont ciblé les réservoirs d’eau et le réseau électrique de l’hôpital. – حسام شبات (@HossamShabat) 19 octobre 2024

Dans un mise à jour en direct sur X récemment, il a dit :

« Nous assistons à un génocide et à un nettoyage ethnique dans le nord de Gaza, en particulier à Jabalia, qui est assiégée de toutes parts. Les forces d’occupation israéliennes bombardent les civils déplacés, les détiennent et tentent de les nettoyer ethniquement. Ils ciblent les abris des civils déplacés et les corps sont éparpillés un peu partout dans le nord, le long des routes. Des milliers de civils sont déplacés de force (nettoyage ethnique) du nord.

Pendant ce temps, dans un élan de théâtre dénué de sens, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin ont « exigé Tel Aviv améliore la situation humanitaire à Gaza d’ici 30 jours, sous peine de perdre l’aide militaire américaine et de faire face à d’éventuelles poursuites judiciaires.

Mais il est clair que le plus grand soutien d’Israël raconte des absurdités : il n’y aura pas de réduction de l’aide militaire, il n’y aura pas de poursuites judiciaires, les États-Unis ne prendront jamais position pour forcer Israël à cesser le massacre à Gaza. En fait, donner à Israël un mois avant toute prétendue répercussion revient, à mon avis, à donner à Israël le feu vert pour nettoyer ethniquement le nord de Gaza le plus rapidement possible.

Donner à Israël un mois supplémentaire pour, espérons-le, permettre aux Palestiniens assiégés et affamés du nord de Gaza d’accéder à la nourriture (ou bien peut-être une action en justice !) n’est qu’un feu vert pour qu’Israël les nettoie ethniquement le plus rapidement possible. pic.twitter.com/dGt9srQEIX – Eva Karène Bartlett (@EvaKBartlett) 15 octobre 2024

Israël semble déterminé à mettre en œuvre le projet « Cinq doigts » de l’ancien Premier ministre Ariel Sharon, qui envisagé diviser Gaza en segments, tous sous le contrôle de sécurité israélien. Si telle est l’intention d’Israël, nous verrons les mêmes scènes sanglantes dans le nord de Gaza se répéter bloc par bloc dans tout le reste de la bande de Gaza déjà brutalisée.