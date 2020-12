Le samedi soir après avoir remporté un match à domicile l’après-midi est l’un des meilleurs moments pour devenir joueur de football universitaire.

La famille et les proches attendent généralement avec des câlins de félicitations. Ensuite, il y a un bon dîner et peut-être plus de fête avec ses coéquipiers et amis. Peu de choses font sauter une ville universitaire comme une victoire au football.

Mais pas cette saison.

Je rentrerais à peu près à la maison, m’allonger sur mon canapé, regarder des coupures (vidéo) du jeu comme deux ou trois fois. Probablement aller chercher de la nourriture », a déclaré le plaqueur offensif de Notre-Dame Liam Eichenberg.

Pour affronter une pandémie, les joueurs ont dû sacrifier une grande partie de leur vie en dehors du jeu, ainsi que certains des meilleurs aspects de faire partie d’une équipe.

Pour atteindre les séries éliminatoires, le n ° 1 de l’Alabama, le n ° 2 Clemson, le n ° 3 de l’état de l’Ohio et le n ° 4 de Notre Dame ont dû faire un 37-2 combiné sur le terrain et coronavirus à la baie.

Cela a été incroyablement difficile, a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney. Je leur dis simplement de ne pas renoncer à ce qu’ils veulent le plus pour ce qu’ils veulent en ce moment. C’est vraiment aussi simple que cela. Et les équipes qui le font le mieux et qui gèrent le mieux, c’est celles qui finiront le mieux.

Cela a nécessité beaucoup de COVID-19[feminine les tests, et l’anxiété liée à la connaissance du prochain test pourrait être celle qui met une saison en attente, et le peu de temps passé avec quelqu’un en dehors de l’équipe.

Même lorsque les joueurs étaient ensemble, il y avait des obstacles à la fois littéraux et figuratifs pour créer des liens avec ses coéquipiers.

Manger ensemble en équipe, nous le faisons avec un séparateur de verre entre nous, a déclaré lundi le receveur de Notre-Dame Ben Skowronek lors des séances de Zoom médiatique pour la CFP. Ces repas me manquent et je fais juste connaissance avec les gens dans les vestiaires. Tout ça.

Autre bizarrerie provoquée par la pandémie: quatre jours avant les demi-finales du Nouvel An, les participants aux éliminatoires étaient toujours sur leurs campus respectifs.

L’Alabama fait face à Notre-Dame dans le Rose Bowl déplacé au domicile des Cowboys de Dallas à Arlington, au Texas. Clemson et Ohio State se rencontrent au Sugar Bowl de la Nouvelle-Orléans dans un match revanche de la demi-finale palpitante de l’année dernière.

En règle générale, les équipes arrivent sur le site de leur demi-finale environ cinq ou six jours à l’avance. La majeure partie de la préparation du jeu est déjà terminée. Dans la ville hôte, il y a des disponibilités pour les médias, des pratiques et une ou deux étapes au stade. Il y a des activités hors du terrain, des sorties et des repas. De plus, du temps libre pour les joueurs.

Aller sur un site de bowl est toujours ce pour quoi vous travaillez, a déclaré le secondeur de Clemson Baylon Spector. C’est très drôle. Vous pouvez faire beaucoup de choses différentes.

Quant à cette semaine, Spector a déclaré: «Ce soir, nous avons eu une soirée de bingo. Nous en avons profité autant que nous le pouvions.

Les équipes arriveront dans les villes hôtes mercredi.

L’Alabama et Clemson ont donné aux joueurs une certaine liberté d’être avec leur famille à Noël et à d’autres pauses cette saison, mais avec des ordres stricts de se masquer et de garder leurs distances, même avec leurs proches.

Notre Dame et l’État de l’Ohio ont été plus prudents, gardant leurs joueurs sur le campus au cours du récent week-end de vacances.

Il y a encore plus COVID-19[feminine tests à faire, et chaque équipe a appris par expérience que rien n’est garanti cette saison.

C’était vraiment stressant, mais l’essentiel était d’essayer de garder un esprit calme et de faire les choses que nous devions faire pour réussir, a déclaré le secondeur de l’Alabama Dylan Moses.

L’Alabama a eu un match reporté à cause d’un adversaire COVID-19[feminine épidémie, et il a joué l’Iron Bowl contre Auburn sans l’entraîneur Nick Saban après avoir été testé positif.

Notre Dame a eu une épidémie de virus qui a interrompu sa saison pendant environ deux semaines à la fin du mois de septembre.

La star de Clemson, Trevor Lawrence, a raté deux matchs, y compris la défaite des Tigers en saison régulière contre Notre-Dame, après avoir contracté COVID-19[feminine .

Ohio State n’a disputé que six matchs après le début du Big Ten fin octobre, perdant deux matchs à cause des problèmes de COVID-19 de ses adversaires et un à cause du leur.

Ce qui m’a le plus marqué, ce que je trouve être le plus difficile, c’est de savoir comment un jour vous pouvez vous entraîner et le lendemain, vous êtes absent quelques semaines à cause du COVID, a déclaré le joueur de ligne offensive de l’Ohio State All-American Wyatt Davis, qui n’a pas contracté le virus. C’est juste une chose au jour le jour. Tenir les gars à une norme que vous ne pouvez pas sortir et passer du temps avec les gens. Tu ne peux pas aller voir ta famille.

Josh Myers, ami et compagnon de ligne de Davis, a conclu un contrat COVID-19[feminine . Myers a déclaré que 10 jours d’isolement étaient terribles, principalement à cause de l’ennui et de l’inactivité. Il a dit qu’il n’avait eu aucun effet persistant du virus.

Le secondeur des Tigers, Mike Jones, a déclaré que gagner rendait les restrictions plus faciles à vivre et que Clemson avait fait un bon travail de mise en œuvre et d’application des protocoles. Au bout d’un moment, cela semblait normal, mais c’était tout sauf l’expérience universitaire habituelle.

Vous savez, c’est un peu bizarre de ne pas pouvoir passer du temps avec vos amis tout le temps, a déclaré Jones. Ne pas pouvoir voir votre famille après le match. Ne pas rentrer à la maison pendant votre semaine de congé parce que vous ne voulez pas le risquer. (Non) célébrer après des victoires et des trucs comme ça. Être avec vos amis dans le bus pour les matchs à l’extérieur.

Ça fait beaucoup. Nous avons tous eu ces épreuves et avons réussi à les surmonter.

