Comment les joueurs LIV seront-ils réintégrés sur le PGA Tour et le DP World Tour après un nouveau partenariat choc ? | Nouvelles du golf

Après son premier tour à l’Omnium canadien, Rory McIlroy admet que sa conférence de presse sur la fusion PGA-LIV a été la plus inconfortable qu’il ait ressentie au cours de la dernière année

Rory McIlroy a été soulagé d’être de retour en se concentrant sur son propre jeu après que l’annonce stupéfiante des tournées de golf soit partie pour une expérience « inconfortable » avant l’Omnium canadien RBC.

Le monde du sport a été stupéfait d’apprendre mardi que le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public (PIF) – qui financent LIV Golf – créaient une nouvelle opération commerciale pour unifier le sport, un an après le lancement du Série soutenue par l’Arabie saoudite.

McIlroy, qui s’est régulièrement exprimé en faveur des tournées traditionnelles du golf au cours des 12 derniers mois, n’a découvert la nouvelle que quelques heures avant que l’histoire ne soit publiée et a admis se sentir comme un « agneau sacrificiel » dans son rôle pour essayer de repousser le défi de LIV Golf.

Le numéro 3 mondial – à la poursuite d’une troisième victoire canadienne consécutive – a mélangé cinq oiselets et quatre bogeys lors d’un premier tour 71 au Oakdale Golf & Country Club à Toronto, où McIlroy a tenté de passer d’une semaine remarquable pour le sport.

« Le plus inconfortable que j’ai ressenti au cours des 12 derniers mois a été ma conférence de presse d’hier », a admis McIlroy jeudi. « Je dirais que mes niveaux d’énergie mardi et mercredi ont diminué assez rapidement.

« Je ne dirais pas que j’ai vu le PGA Tour à travers cette lentille d’altruisme en soi. En fin de compte, ce sont des affaires et mon travail consiste à jouer au golf. Donc, plus je peux me concentrer sur cela et me concentrer sur les birdies et les bogeys au lieu de ce qui s’est passé dans la salle du conseil, je serai beaucoup plus heureux. »

Mcllroy jouait aux côtés de Justin Rose, qui a affiché un premier tour 69, la paire échouant dans sa poursuite pour éviter de parler des nouvelles de choc de la semaine pendant leur tour.

« Rose [Justin Rose] et j’ai dit, ‘d’accord, pas de bavardage jusqu’au déjeuner’ pour que nous puissions réellement nous concentrer sur ce que nous faisons là-bas », a ajouté McIlroy.

« Nous avons commencé à avoir une conversation en marchant le premier et nous nous sommes dit: » Non, arrêtons ça. Concentrons-nous simplement sur notre golf et nous dirons ce que nous voulons dire quand nous serons à l’intérieur « . »

Rose: la fusion de golf aura « besoin d’un massage »

Rose a admis après le tour qu’il s’était d’abord demandé si la nouvelle de l’accord était une farce, compte tenu de la dernière année mouvementée pour le sport, l’ancien n ° 1 mondial ne s’attendant pas à une harmonie immédiate au sein du sport.

« La nouvelle a définitivement été laissée de côté », a déclaré Rose. « Le titre semble être une transition très douce et ‘revenez, les garçons, tout est fait maintenant’. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense toujours que je suis heureux là où je suis. Je’ Je serais probablement plus inquiet si j’étais sur LIV en ce moment que sur le PGA Tour.

« Nous recherchons un monde de golf harmonieux. C’est ce que je pense que cela est conçu pour atteindre. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. De toute évidence, il y a beaucoup de joueurs que vous voulez voir jouer au golf, et nous savons qu’ils sont sur LIV Ils ont beaucoup à offrir au jeu de golf Je pense que ce n’est pas parce qu’ils ont pris une certaine décision qu’ils sont exclus pour toujours.

« Je ne sais pas quels seront les protocoles, pour être honnête avec vous. Je pense qu’il y en aurait si c’était juste une ligne droite, ‘hé, les garçons, revenez’, ça ne va pas forcément bien avec quelqu’un ici Je suis donc sûr qu’il va falloir un peu de massage pour bien faire les choses.

« Il y a beaucoup de gars qui sont allés à LIV, je ne sais même pas ce qui va se passer, évidemment, mais ils ont aussi beaucoup sacrifié en termes de classement et de tous ces moments. Donc il n’y aura peut-être pas une étape si facile pour quelques-uns d’entre eux si c’est le cas. »

Les membres de LIV Golf auront la possibilité de présenter une nouvelle demande d’adhésion au PGA Tour et au DP World Tour après la fin de la saison 2023, le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick s’attendant à ce que certains joueurs des circuits traditionnels de golf soient déçus d’avoir refusé auparavant gros -des offres d’argent pour rejoindre le circuit rival.

« Il se passe un million et une choses en ce moment », a expliqué Fitzpatrick. « C’est évidemment une question difficile à répondre. Je n’ai jamais vraiment reçu d’offre formelle [from LIV] de toute façon. Ce n’était pas quelque chose qui m’intéressait au départ. Je leur ai parlé purement par curiosité quant à ce qu’ils vont faire, ce qu’ils vont faire, quelle sera la configuration.

« Pour moi, cela n’a pas vraiment fait de différence. J’allais toujours être sur le PGA Tour. De toute évidence, pour les gars qui ont refusé des sommes importantes, c’est probablement difficile à avaler et je ressens pour eux.

« Que tout le monde revienne et joue sur le terrain, je dois toujours les battre devant moi. De toute évidence, il y a un goût amer potentiel là-dedans pour certains gars qui reviennent. Mais à la fin de la journée, vous essayez battre le cap et c’est ce sur quoi je vais essayer de me concentrer. »

