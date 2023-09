Comment les joueurs indiens destinés aux WC se sont-ils comportés au cours de la dernière année ? Statistiques révélées

L’équipe de 15 membres de l’équipe indienne pour la prochaine Coupe du monde ODI a été annoncée mardi. L’équipe s’est avérée être celle attendue puisque Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, KL Rahul et d’autres ont été choisis à nouveau alors qu’il n’y avait pas de place pour le gardien-batteur Sanju Samson. En dehors de lui, le frappeur vedette des Indiens de Mumbai, Tilak Varma, devenu célèbre grâce à ses exploits dans les T20I contre les Antilles, n’a pas non plus été inclus dans l’équipe pour l’événement phare.

La Coupe du monde ODI 2023 débutera le 5 octobre à Ahmedabad. Jetons un coup d’œil aux performances de l’équipe indienne de 15 membres au format 50-over en un an. (Toutes les statistiques datent du 3 septembre 2022 au 3 septembre 2023)

Rohit Sharma : Le skipper indien a été incohérent avec sa forme car il a eu du mal à réaliser des courses à plusieurs reprises. L’année dernière, il a disputé 12 matchs ODI et marqué 472 points. Il a fracassé un siècle, contre la Nouvelle-Zélande en janvier 2023. Cependant, lors de la Coupe du monde ODI 2019, Rohit est devenu le meilleur buteur avec un total énorme de 648 points en seulement neuf matches. Il cherchera également à répéter ses exploits lors de la prochaine Coupe du monde en Inde.

Shubman Gill : Les 12 derniers mois ont été phénoménaux pour Shubman Gill alors que le jeune ouvreur a atteint de nouveaux sommets dans le format 50-over. En 19 matchs qu’il a disputés, Gill a marqué 948 points avec une moyenne de 55,76. Il a brisé trois siècles et trois demi-siècles. Cependant, son plus grand exploit a eu lieu contre la Nouvelle-Zélande en janvier de cette année, lorsqu’il a réalisé son premier double cent.

Virat Kohli : Le frappeur vedette indien est revenu en force en 2022 après avoir lutté contre sa période de maigreur. Virat Kohli est allé de l’avant comme une bête et a battu plusieurs records dans les trois formats. En parlant des ODI, le frappeur de 34 ans a disputé 14 matchs et 558 points avec une moyenne de 46,50. Il a brisé trois siècles, dont deux contre le Sri Lanka en janvier de cette année. En dehors de cela, il a également marqué un demi-siècle.

Ishan Kishan : Le jeune gardien-batteur a également passé des moments inoubliables au format ODI au cours des 12 derniers mois. Kishan a marqué un total énorme de 632 points en 12 matches, au cours desquels il a inscrit son premier double cent. Il s’agit du 200 le plus rapide marqué par n’importe quel frappeur puisqu’il s’agit de seulement 126 balles contre le Bangladesh en décembre 2022. En dehors de cela, il a marqué cinq demi-siècles avec une moyenne de 57,45.

KL Rahul : La dernière année a été assez basse pour KL Rahul car le frappeur de 31 ans était blessé. En mai 2023, il s’est blessé au mollet lors du match de la Premier League indienne entre les Lucknow Super Giants et les Royal Challengers Bangalore. Plus tard, il a été nommé dans l’équipe de la Coupe d’Asie mais a dû rater les deux premiers matches en raison d’un problème. Parlant de sa performance, Rahul n’a joué que 9 ODI et a marqué 321 points avec une moyenne de 45,85. Ses statistiques sont également liées à trois demi-siècles.

Suryakumar Yadav : Le maestro au bâton T20I a connu une année très décevante en ce qui concerne le format ODI. Suryakumar Yadav a disputé 13 matchs et n’a pu marquer que 171 points, le score le plus élevé étant de 35 contre les Antilles. Le frappeur de 32 ans cherchera désormais la rédemption lors de la prochaine Coupe du monde.

Shreyas Iyer : Le frappeur de 28 ans a connu une année brillante en termes de cricket ODI puisqu’il a fracassé 537 points en 13 matches. Il a marqué un siècle et trois demi-siècles, avec une moyenne de 53,70. Iyer sera certainement un atout pour l’équipe indienne lors de la Coupe du monde ODI.

Hardik Pandya : La star polyvalente a été nommée adjointe de Rohit dans cet événement phare. Au cours de la dernière année, Hardik a donné une performance décente dans les ODI avec la batte et le ballon. Il a disputé 12 matches et marqué 367 points, avec une moyenne de 36,70. En dehors de cela, il a scalpé 10 guichets, avec les meilleurs chiffres de 3/44 contre l’Australie en mars.

Axar Patel : Le joueur polyvalent de 29 ans a réalisé une sortie inférieure à la moyenne avec la batte et la balle. Axar a marqué 140 points en huit matches et n’a scalpé que cinq guichets. Son score le plus élevé était de 56, contre le Bangladesh en décembre de l’année dernière.

Ravindra Jadeja : La star polyvalente n’a disputé que sept matches au format 50 over au cours des 12 derniers mois. Il a marqué 127 points avec une moyenne de 31,75. En dehors de cela, Jadeja a également remporté cinq guichets, avec les meilleurs chiffres de 3/37 contre les Antilles. Il visera certainement une meilleure performance en Coupe du Monde.

Shardul Thakur : Le joueur polyvalent a disputé 15 matchs et marqué seulement 94 points. Cependant, il a donné une performance décente avec le ballon en scalpant 22 guichets, dont un à quatre guichets et deux à trois guichets.

Kuldeep Yadav : Le spinner du poignet gauche a été vraiment impressionnant au cours des 12 derniers mois. Kuldeep a disputé 16 matchs et scalpé 29 guichets, dont deux courses à quatre guichets et trois courses à trois guichets. Ses meilleurs chiffres de 4/6 ont été obtenus contre les Antilles en juillet de cette année.

Mohammed Shami : Le meneur vétéran n’a disputé que huit matches au cours des 12 derniers mois et scalpé 10 guichets. Il a également enregistré deux courses de trois guichets, avec les meilleurs chiffres de 3/17 contre l’Australie. Il va certainement renforcer l’attaque rapide de l’Inde avec ses parfaits Yorkers.

Mohammed Siraj : La dernière année a été vraiment impressionnante pour Mohammed Siraj puisque le meneur de 29 ans a disputé 15 matchs et scalpé un total de 30 guichets. Siraj a également enregistré deux transports à quatre guichets et trois transports à trois guichets. Ses meilleurs chiffres de 4/32 ont été obtenus contre le Sri Lanka en janvier de cette année.

Jasprit Bumrah : Le meneur vedette indien a été blessé au cours de la dernière année. Il n’a joué qu’un seul ODI et cela également contre le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2023, où il n’a eu aucune occasion de jouer. Après avoir lutté contre sa blessure, Bumrah est prêt à montrer son rythme fulgurant lors de la Coupe du monde ODI en octobre.