Les ventes de jouets sexuels ont explosé alors que des millions de personnes à travers le monde cherchent à pimenter le verrouillage avec de nouveaux accessoires de chambre à coucher et que les sociétés occidentales se débarrassent des derniers tabous autour du plaisir féminin.

Sofia (ce n’est pas son vrai nom), une célibataire de 29 ans à Paris, a surmonté sa «barrière psychologique» aux jouets sexuels lorsque le premier verrouillage a été lancé en mars dernier.

« Quelque chose a cliqué », a-t-elle déclaré à l’AFP. « Je savais que c’était le bon moment, que nous entrions dans une période de folie pendant laquelle j’allais être coupée de tout contact social et de ma vie amoureuse. »

Les fabricants berlinois WOW affirment que leurs ventes mondiales ont triplé au cours de l’année écoulée. Ils ont déplacé plus de quatre millions de leur modèle le plus populaire, le « Womanizer ».

Le suédois LELO affirme que les ventes de jouets sexuels ont augmenté de 10% en 2020, malgré la fermeture de magasins. Un rapport publié l’année dernière par Statista indiquait que le marché mondial devrait presque doubler, passant de 28,6 milliards de dollars à 52,7 milliards de dollars entre 2019 et 2026.

Il s’agit de plus que de l’ennui verrouillé, dit Christophe Manceau des chercheurs de marché Kantar, en soulignant la «pornographie de la société» plus large.

« Les sociétés occidentales ont atteint une époque où le bien-être sexuel est tout à fait normal. L’achat d’un sextoy n’est plus du tout tabou, bien au contraire », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les sextoys ont été «complètement démocratisés», ajoute l’historienne du sexe Virginie Girod. « Ils sont considérés comme ludiques et banals. » Cela tient en partie à l’évolution du discours public sur le sexe – non seulement plus franc, mais aussi plus axé sur l’expérience féminine.

Les célébrités aident à donner le ton: l’auteure-compositrice britannique Lily Allen a signé un contrat de parrainage avec Womanizer l’année dernière, tandis qu’en 2016, l’acteur Emma Watson a approuvé un site éducatif sur la masturbation féminine.

Les produits évoluent avec les attitudes. Les phallus traditionnels sont en déclin, au profit de formes de stimulation de plus en plus ingénieuses et de design haut de gamme.

La marque néerlandaise Biird propose un sextoy qui sert également de lampe de chevet, tandis que les progrès technologiques ont déjà vu un boom des appareils télécommandés contrôlés par des applications pour les relations longue distance.

Se détendre

Dans la plupart des pays occidentaux – et de plus en plus dans le monde – les tabous médiatiques persistants autour du sexe sont en train d’être anéantis à l’ère numérique.

Les podcasts en particulier, avec leur temps d’antenne interminable et leur absence quasi totale de censure, ont permis aux «sexperts» d’explorer des niches qui avaient rarement – ou jamais – été touchées auparavant.

Les émissions à succès vont de «Inner Hoe Uprising», animée par quatre féministes queer noires, à «Celestial Sex» de Chris Duce, qui a grandi dans une famille mormone pieuse et aborde des questions sur le sexe et la religion.

D’autres ont discuté de tout, du sexe pour les patients cancéreux (« Dying for Sex »), aux expériences de rencontres d’une personne avec une stomie (une ouverture dans l’abdomen pour permettre aux déchets de sortir de son corps) sur « Doing It! With Hannah Witton ».

Ironiquement, malgré sa réputation, la France a pris du retard sur une grande partie du monde occidental dans son discours public – préférant souvent une approche moins grossière et plus intellectuelle du sujet.

Il y a peu en France à comparer avec le podcast outrageusement candide « Guys We Fucked » de deux comédiens new-yorkais, par exemple, alors que les discussions franches sur le sexe gay sont encore plus difficiles à trouver.

Si les choses se relâchent lentement en France, il faut peut-être remercier le phénomène #MeToo.

Malgré l’accent mis sur les abus sexuels, l’autonomisation des femmes qui accompagnait #MeToo a ouvert une conversation plus large autour du sexe – «celle du plaisir et de la joie, plutôt que de la sexualité contrainte et souffrante», a déclaré Nathalie Giraud-Desforges, sexologue parisienne .

« #MeToo a donné aux gens les mots pour parler du plaisir féminin qui a longtemps été tabou, notamment en France », a-t-elle déclaré.