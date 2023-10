Comment les jolies maisons et les jardins verdoyants d’un kibboutz israélien sont devenus le théâtre d’un massacre | Nouvelles du monde

Depuis les maisons détruites, j’ai vu des brancardiers sortir le corps d’un petit enfant.

Sans dire un mot, les hommes ont transporté le corps et l’ont chargé dans un camion aux côtés des corps d’autres membres de la communauté assassinés alors qu’ils se cachaient ou tentaient de se défendre.

Nous avons été emmenés au kibboutz de Kfar Aza par les Forces de défense israéliennes. Au-dessus de nous, le système de défense du pays, le Dôme de Fer, a fait exploser des roquettes, et tout autour de nous, des soldats et des véhicules militaires ont sillonné les routes et ont pris des positions défensives dans les terres agricoles.

Cela ressemble parfois à une scène de film relatant ces histoires, mais ce n’est pas un film, c’est une guerre et elle a commencé tôt le samedi matin avec des meurtres et du chaos.

Ce qui s’est passé dans les nombreuses communautés attaquées ce week-end par des hommes armés du Hamas reste presque incompréhensible pour moi et pour la population israélienne.

Non seulement la sauvagerie des attaques, mais aussi l’incapacité totale des services de défense et de renseignement à les prévoir ou à les arrêter à temps.

Et ce qui s’est passé au kibboutz de Kfar Aza, situé juste à la frontière de Gaza, ne peut être décrit que comme un massacre.

Les détails horribles sont encore dévoilés. Les soldats de Tsahal sur place affirment que le monde ne peut pas ignorer cela.

« C’est très difficile à voir, mais nous devons examiner cela parce que des questions se poseront plus tard sur la proportionnalité. La question est : quand quelqu’un est un tueur de masse et qu’il veut vous détruire comme ISIS, quelle est la proportionnalité pour quelqu’un ? comme ça? » Le major Doron Spielman me l’a dit.

Les histoires ici sont choquantes : des familles sont réveillées sans avertissement par des voix à l’extérieur de leur maison, des mamans et des papas cachent leurs enfants dans des placards, des caves à vin et des sous-sols, des maris et des femmes se séparent dans la bagarre.

Sur le terrain de basket, d’autres corps sont alignés dans des sacs mortuaires noirs, attendant d’être récupérés et identifiés.

Le terrain de jeu, l’aire de jeux, les vélos pour enfants, les poussettes et les landaus, ainsi que les salles de jeux avec des vêtements de déguisement pour enfants, dressent le tableau d’une communauté de familles.

Ils ont été complètement pris au dépourvu lorsque l’attaque a commencé et, en réalité, ils n’étaient pas protégés.

« En voyant les sites ici, je pense que personne ne peut imaginer que des personnes ou des êtres humains puissent faire cela à un autre être humain », m’a dit le major Nir, qualifiant la scène de « carnage ».

Ceux qui vivaient ici sont restés seuls pendant 17 heures avant l’arrivée des secours.

« Malheureusement, les gens en Israël doivent prendre soin d’eux-mêmes… L’armée est dispersée ici en forces massives, mais il s’agit quand même d’une grande partie de la zone, et les gens qui vivent dans les environs de Gaza savent ce qu’ils doivent faire », a-t-il ajouté. Malheureusement, cette fois, ils nous ont surpris », a-t-il expliqué.

Les jolies maisons et les jardins verdoyants ont dû attirer ceux qui voulaient vivre en dehors des nombreuses villes d’Israël, mais en tant qu’étranger ayant couvert la question palestino-israélienne pendant des décennies, j’ai toujours pensé que ces communautés se construisaient jusqu’à la clôture qui les séparait. diviser ces deux peuples était une décision très dangereuse à prendre.

Il n’y a pas eu de paix ici pendant toute ma carrière. Pendant que nous filmions, d’autres troupes arrivaient à Kfar Aza.

Ils doivent continuer à parcourir les maisons à la recherche de cadavres, de pièges et de bombes non explosées, en essayant de les nettoyer pour qu’elles soient sûres.

Les militaires sont tendus et nous demandent de nous retirer d’une position qu’ils sont en train de dégager.

Ils délimitent une zone derrière un hangar, il y a une grenade à côté d’une bonbonne de gaz.

L’armée de l’air continue d’attaquer les positions du Hamas au loin.

Nous sommes si proches de Gaza que les soldats doivent prendre des positions défensives, se méfiant d’une nouvelle attaque, et si les Israéliens sont incertains de quoi que ce soit, ils arrêtent le feu.

Les survivants ont été évacués de Kfar Aza ; de nombreuses familles ont été déchirées et le sort de leurs proches est inconnu.

Nous sommes allés à la rencontre de Shaylee Atary et de son bébé d’un mois qui se sont échappés de chez eux et ont survécu en se cachant dans des buissons, puis dans un hangar et enfin dans une autre maison.

Dans le chaos, Shaylee a été séparée de son mari Yahav Winner – et il a disparu.

Elle voulait nous parler de son mari, cinéaste comme elle, en disant qu’elle pensait qu’il avait été pris en otage et que chaque minute comptait.

Juste avant de commencer notre entretien proprement dit, la famille a reçu un appel téléphonique. C’étaient les FDI qui les appelaient pour leur dire que Yahav avait été tué.

C’était un moment atrocement douloureux à vivre – c’est l’horreur de la guerre – mais la famille nous a permis de filmer pour que tout le monde comprenne à quoi ressemble réellement la guerre.