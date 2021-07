Comment les Jeux Olympiques ont parcouru un long chemin

Après avoir été reportés d’un an en raison de la pandémie et malgré l’opposition persistante au Japon en raison des craintes concernant la sécurité de Covid-19, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 devraient débuter plus tard cette semaine, le 23 juillet. Parmi les plus grands spectacles sportifs de la planète , voici un aperçu de l’évolution des Jeux et des statistiques qui se démarquent.

Tokyo 2020 verra le plus grand nombre de sports à ce jour

Les Jeux de cette année verront des compétitions dans cinq sports qui ne faisaient pas partie du programme des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le baseball/softball, le karaté, la planche à roulettes, l’escalade sportive et le surf ont été ajoutés à la liste de cette année. Le Comité international olympique (CIO) a déclaré que le comité d’organisation des Jeux de Tokyo 2020 a proposé les cinq nouveaux sports à la suite des mesures prises pour « donner aux comités d’organisation la possibilité de proposer de nouveaux sports pour leur édition des Jeux ».

Les Jeux de Tokyo auront des athlètes en compétition dans 33 sports dans 50 disciplines. Le nombre total d’épreuves est de 339 avec 165 épreuves masculines et 156 épreuves féminines ainsi que 18 disciplines mixtes. Selon la définition du CIO, un sport est « celui qui est régi par une fédération internationale alors qu’une discipline est une branche d’un sport comprenant une ou plusieurs épreuves ». Et un « événement est une compétition dans un sport ou une discipline qui donne lieu à un classement ».

« Ainsi, le ski est un sport, tandis que le ski de fond, le ski alpin, le snowboard, le saut à ski et le combiné nordique sont des disciplines. Le ski alpin est une discipline, tandis que le super-G, le slalom géant, le slalom et le combiné sont des épreuves », a déclaré le CIO.

Le nombre de participantes a augmenté

Les Jeux de 1896 à Athènes n’avaient pas de femmes participantes avec un total de 241 hommes en compétition pour les honneurs lors de la première édition moderne des Jeux olympiques. Mais en 1900, lorsque les Jeux ont eu lieu à Paris, il y avait 22 femmes qui étaient présentes parmi les concurrents alors que le nombre d’hommes était passé à 975. Coupé à Rio 2016 et il y avait plus de 6 000 hommes et plus de 5 000 athlètes féminines qui s’était présenté pour les Jeux. La ville brésilienne a enregistré le plus grand nombre de femmes participant aux Jeux olympiques tandis que la plus grande présence masculine a été enregistrée à Atlanta en 1996, avec 6 806 participants.

Les rapports indiquent qu’à Tokyo, plusieurs pays phares des Jeux olympiques envoient des contingents avec une présence plus élevée de femmes que d’hommes. UNE Temps de l’Inde Le rapport a indiqué que la Chine enverrait 298 femmes athlètes contre 133 hommes tandis que le contingent américain comprendrait 329 femmes et 284 hommes. La Grande-Bretagne, elle aussi, comptera plus de femmes (201) que d’hommes (175). Le contingent indien comptera 56 femmes et 71 hommes.

Le nombre de pays a également augmenté

Les Jeux d’Athènes de 1896 avaient des athlètes d’un total de 14 nations en lice pour les honneurs, mais en 1912, ce nombre avait doublé pour atteindre 28. Mais l’ère des paquebots et des voyages terrestres signifiait que le nombre de nations participantes franchissait 100 pour la première fois seulement. en 1968, lorsque Mexico a accueilli les Jeux. Au fur et à mesure que les voyages aériens sont devenus plus courants, le nombre de pays participants a également augmenté, bien qu’un incident notable soit survenu en 1980 lorsque les États-Unis ont boycotté les Jeux organisés à Moscou, l’URSS ripostant en sautant les Jeux de 1984 à Los Angeles.

Pas moins de 207 pays et juridictions ont participé aux Jeux olympiques de Rio 2016. Le nombre de pays à Tokyo devrait être de 206, y compris l’équipe olympique des réfugiés. Fait intéressant, les athlètes russes ne représenteront pas leur pays mais le Comité olympique russe après que le pays s’est vu imposer une suspension de quatre ans en 2019 pour dopage systématique. Ainsi, il n’y aura pas de drapeau russe aux Jeux bien que les uniformes des athlètes arboreront les couleurs du pays.

Les États-Unis sont le pays à battre au tableau des médailles

Au total, 29 Jeux olympiques ont eu lieu alors que l’événement a été annulé à trois reprises, à chaque fois en raison des guerres mondiales. Les États-Unis ont participé à 27 éditions des Jeux et ont remporté plus de médailles d’or, d’argent et de bronze que tout autre pays/entité.

En fait, les États-Unis ont dominé le décompte des médailles à plus de la moitié des Jeux, s’emparant de la première place à 17 Jeux olympiques. Viennent ensuite l’ancienne Union soviétique et l’équipe unifiée des États de l’ex-Union soviétique, qui était en tête à sept Jeux olympiques.

La France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Chine ont eu la distinction de mener une fois chacune le tableau des médailles.

Le total des médailles remportées par l’Inde, qui a participé à 24 Jeux Olympiques, est de 28 avec neuf médailles d’or, sept d’argent et 12 de bronze.

