Comment les Jeux olympiques ont ouvert la voie à la compétition des athlètes transgenres et pourquoi cette décision a suscité la controverse

Gagnante ou pas, la Néo-Zélandaise de 43 ans Laurel Hubbard entrera dans l’histoire de son pays et du monde en devenant la première athlète transgenre à participer aux Jeux Olympiques qui doivent débuter à Tokyo le mois prochain. Les décisions qui ont ouvert la voie à la participation de l’haltérophile de la catégorie des 87 kg et plus ont peut-être été motivées par l’esprit d’inclusion, mais les experts disent que le défi auquel elle est confrontée sur le terrain n’a peut-être rien à voir avec cela.

Qui est Laurel Hubbard ?

Hubbard est né de sexe masculin et a commencé à pratiquer l’haltérophilie de compétition masculine à la fin des années 1990. Mais elle a pris sa retraite du sport en 2001. L’athlète qui n’aurait pas donné beaucoup d’interviews, s’était elle-même mentionné dans celui qu’elle avait pris l’haltérophilie car elle était considérée comme un domaine typiquement masculin. « Je me suis dit que si je faisais un sport aussi masculin, peut-être que je finirais comme ça. Malheureusement, ce n’était pas le cas », a déclaré Hubbard.

Elle a subi une opération de conversion sexuelle en 2012 – dans l’intervalle, elle aurait travaillé pour la Fédération néo-zélandaise d’haltérophilie – et ce n’est qu’en 2016 qu’elle est revenue aux compétitions, cette fois en tant qu’haltérophile. En 2017, elle a remporté sa première médaille majeure, une médaille d’argent aux Championnats du monde aux États-Unis et une médaille d’or aux Jeux du Pacifique à Samoa en 2019. Mais à ce moment-là, la controverse avait commencé à la suivre.

Le Premier ministre samoan se serait prononcé contre sa participation, déclarant que « peu importe comment vous le regardez, c’est un homme ». Mais la voie pour les athlètes transgenres de participer à des sports a été tracée de nombreuses années plus tôt.

Quelles sont les règles qui permettent aux athlètes transgenres de concourir ?

En 2003, l’instance dirigeante des Jeux Olympiques, le Comité International Olympique (CIO), a proposé ce qu’on appelle le Consensus de Stockholm sur le changement de sexe dans le sport. Mandaté pour faire des recommandations sur « la

participation des individus qui ont subi un changement de sexe (homme à femme et converse) dans le sport », le panel a déclaré que « les individus qui subissent un changement de sexe d’homme à femme avant la puberté devraient être considérés comme

filles et femmes » et que « pour la réaffectation des femmes aux hommes », les individus devraient être « considérés comme des garçons et des hommes ».

Pour que « les personnes subissant un changement de sexe d’homme à femme après la puberté (et l’inverse) » soient éligibles pour participer du côté des hommes ou des femmes, certaines conditions ont été fixées. Premièrement, que « les modifications anatomiques chirurgicales ont été effectuées, y compris les modifications des organes génitaux externes et la gonadectomie ». La gonadectomie est « l’ablation chirurgicale des testicules chez l’homme ou des ovaires chez la femme, ce qui entraîne une perte de production gonadique de stéroïdes sexuels ».

L’athlète concerné doit avoir reçu « la reconnaissance légale du sexe qui lui a été assigné ». Il est important de noter qu’ils sont également tenus de suivre une « thérapie hormonale… d’une manière vérifiable et pendant une durée suffisante pour minimiser les avantages liés au sexe dans les compétitions sportives ».

Mais cette règle n’a pas permis à des athlètes transgenres de participer aux quatre Jeux olympiques organisés depuis 2003.

Puis, en 2015, le CIO a tenu sa « Réunion de consensus sur la réassignation sexuelle et l’hyperandrogénie », qui convenu qu’« exiger des modifications anatomiques chirurgicales comme condition préalable à la participation n’est pas nécessaire pour préserver une concurrence loyale et peut être incompatible avec l’évolution de la législation et des notions de droits de l’homme ». Le CIO a ensuite proposé de nouvelles règles qui stipulaient que «ceux qui passent d’une femme à un homme sont éligibles pour concourir dans la catégorie masculine sans restriction».

En ce qui concerne les personnes passant « d’homme à femme », une stipulation clé était qu’elle « doit démontrer que son niveau total de testostérone dans le sérum a été inférieur à 10 nmol/L pendant au moins 12 mois avant sa première compétition ». Par la suite, « le niveau total de testostérone de l’athlète dans le sérum doit rester inférieur à 10 nmol/L pendant toute la période d’éligibilité souhaitée pour concourir dans la catégorie féminine », a déclaré le CIO. Il a été souligné que la règle de 2015 permet en effet aux candidats transgenres de concourir sans subir de changement de sexe. La testostérone est une hormone qui augmente la masse musculaire.

Quelle a été la réaction ?

Anna Vanbellinghen, une haltérophile belge qui concourt dans la même catégorie que Hubbard et se dirige vers les Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré que la participation de l’athlète trans serait « comme une mauvaise blague » sur les compétitrices. Les critiques de cette décision ont déclaré que les personnes qui ont vécu la puberté en tant qu’hommes peuvent compter sur plusieurs avantages par rapport aux autres femmes, comme une densité osseuse et musculaire accrue.

Suite à l’annonce de la participation d’Hubbard aux Jeux Olympiques, Sauvez le sport féminin Australasie, un groupe de défense des sports féminins, a déclaré que la décision était injuste pour les femmes. L’argument, a déclaré le groupe, n’est pas contre l’inclusion, mais sur l’équité, étant donné que les opportunités dans les sports de haut niveau sont sévèrement limitées et que seuls les meilleurs sont remarqués.

«Nous divisons le sport par sexe, âge et capacité pour assurer l’équité et la sécurité des joueurs. Nous comprenons le désir d’inclure la diversité, mais cela ne devrait pas se faire au détriment des blessures potentielles et des opportunités de

femmes biologiques », a déclaré le groupe, ajoutant que « bien que les divisions masculines soient ouvertes aux femmes trans, beaucoup ne veulent pas concourir dans la catégorie de leur sexe biologique ».

Offrant une solution, le groupe a déclaré que les responsables peuvent changer « la catégorie masculine en « ouverte » afin qu’elle soit plus inclusive pour les personnes de genres divers, tout en garantissant la

la catégorie féminine est protégée, à l’exclusion de toute personne ayant un avantage masculin et masculin résiduel ».

Le CIO lui-même a déclaré qu’il continuerait à revoir ses politiques sur la participation des athlètes transgenres à mesure que de nouvelles preuves médicales et scientifiques émergeraient.

