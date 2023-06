Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Une fille de 13 ans a utilisé des « jeux de survie » pour la maintenir en vie, elle et ses frères et sœurs – dont un bébé – dans la forêt amazonienne pendant 40 jours, a révélé sa famille.

Avant que la nouvelle de leur sauvetage n’apparaisse vendredi – Lesly, 13 ans, Soleiny, neuf ans, Tien Noriel, quatre ans et Cristin, un an – ont passé plus d’un mois piégés dans la dense jungle colombienne après l’écrasement de l’avion léger dans lequel ils voyageaient. le 1er mai.

Il a tué tout le monde à bord, y compris la mère des enfants, Magdalena Mucutui Valencia.

Sans aide extérieure, Lesly et Soleiny ont eu recours à leur connaissance de la jungle pour survivre, a déclaré leur tante Damarys Mucutuy.

S’adressant au réseau d’information Caracol, elle a déclaré que l’adolescent et l’enfant de neuf ans jouaient fréquemment à un jeu en créant des « petits camps » avant la catastrophe.

Elle a traduit cela après l’accident et a utilisé des rubans de cheveux pour faire des camps et garder ses jeunes frères en sécurité dans la jungle qui abrite des prédateurs, notamment des jaguars, des pumas et des serpents.

La zone est également utilisée par des gangs armés qui font de la contrebande de drogue.

Sur les photos publiées par l’armée colombienne après leur sauvetage, on peut voir des élastiques à cheveux parmi les branches sur le sol de la jungle.

Les chercheurs ont trouvé des preuves que les enfants étaient toujours en vie (Aeronautica Civil de Colombie)

En plus de monter un campement, Lesly « savait quels fruits elle ne pouvait pas manger car il y a beaucoup de fruits vénéneux dans la forêt. Et elle savait s’occuper d’un bébé », a expliqué sa grand-mère Fatima Valencia.

Mme Valencia a ajouté que l’expérience de Lesly à s’occuper de ses frères et sœurs pendant que sa mère était au travail avait également aidé.

On pense que ces connaissances, combinées à la nourriture qu’ils ont réussi à récupérer de l’épave de l’avion et à d’autres compétences acquises en grandissant dans le groupe indigène Huitoto, ont aidé les enfants à survivre pendant une si longue période.

Le grand-père des enfants, Fidencio Valencia, a déclaré qu’ils étaient « très faibles » mais heureux de voir leur famille (AFP)

« Elle leur a donné de la farine et du pain de manioc, n’importe quel fruit de la brousse, ils savent ce qu’ils doivent consommer », a-t-elle déclaré à la BBC.

« Ils ont été élevés par leur grand-mère », a déclaré John Moreno, un chef du groupe Guanano à Vaupes, dans le sud-est de la Colombie, où les enfants ont été élevés.

« Ils ont utilisé ce qu’ils ont appris dans la communauté, se sont appuyés sur leurs connaissances ancestrales pour survivre. »

Les enfants ont depuis été emmenés dans un hôpital militaire pour récupérer (PA)

S’exprimant après leur découverte, leur grand-père Fidencio Valencia a déclaré qu’ils étaient « très faibles » mais « heureux de revoir leur famille ».

Mme Mucutuy a déclaré à une station de radio locale que « les enfants vont bien » bien qu’ils aient été trouvés avec des signes de déshydratation et des piqûres d’insectes et qu’ils se soient vu proposer des services de santé mentale. Ils sont actuellement soignés dans un hôpital militaire de la capitale, Bogota.

L’annonce de vendredi est intervenue après des semaines de recherche des enfants par les autorités du pays sud-américain.

Le président Gustavo Petro les a qualifiés d' »exemple de survie » et a prédit que leur saga « restera dans l’histoire ».

L’un des quatre enfants est sorti d’un avion sur une civière lors de son atterrissage sur une base militaire à Bogota samedi (AFP)

La chasse à l’homme a été déclenchée après que les corps de leurs enfants n’ont pas été retrouvés à côté de l’épave de l’avion qui a été découverte entre le 15 mai et le 16 mai.

Environ 200 soldats et indigènes qui connaissaient la région ont ensuite été envoyés au peigne fin à travers quelque 320 km2 (124 miles carrés) de la jungle.

On pense qu’ils se sont approchés à moins de 100 m (300 pieds) d’eux, mais les tempêtes, la végétation épaisse et le terrain marécageux les ont empêchés d’entrer en contact.

L’armée de l’air a également largué des colis alimentaires et 10 000 dépliants leur disant de rester sur place et leur donnant des conseils de survie.

L’un des enfants de la base militaire de Bogota samedi (PA)

Après avoir été retrouvés, les radios de l’armée ont pu être entendues en disant: « Miracle, miracle, miracle, miracle. »

Le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, a depuis rendu hommage au travail « inébranlable et infatigable » des différentes unités de l’armée, ainsi qu’aux peuples autochtones qui ont participé aux recherches.

Après la découverte des enfants, des images ont montré comment les enfants déshydratés et mal nourris ont été transportés dans un hélicoptère.

« Je n’ai jamais perdu espoir, j’ai toujours soutenu la recherche. Je suis très heureuse, je remercie le président Petro et mes compatriotes qui ont traversé tant de difficultés », a déclaré la grand-mère.

Les enfants ont été soignés par des médecins du Commandement des opérations spéciales avant d’être transportés par avion à l’hôpital. Ils ont été transportés par avion à la base militaire de San Jose del Guaviare, selon le Courrier quotidien.

La première dame de Colombie, Veronica Alcocer, à gauche, présente un cadeau à l’un des enfants (Présidence colombienne/AFP)

Famille fuyant les menaces des groupes criminels

Quelques jours après le début des recherches, M. Petro a annoncé que les mineurs avaient été localisés et étaient en bonne santé. Mais quelques heures plus tard, il est revenu sur cette affirmation, précisant que l’armée de l’air et les communautés indigènes avaient établi des contacts avec les enfants, mais que leur emplacement restait inconnu.

Mme Mucutuy voyageait avec ses enfants à Bogotá pour rencontrer son mari Manuel Ranoque et commencer une nouvelle vie ensemble.

Selon le temps, M. Ranoque, qui est lié à un dirigeant politique local, vivait auparavant dans la réserve indigène de Puerto Sabalo avec sa famille.

Il a dû fuir la communauté à pied après avoir reçu des menaces de groupes criminels opérant dans la région. M. Ranoque a terminé son odyssée à travers la jungle et est finalement arrivé à Bogota.

Il aurait trouvé un emploi et économisé de l’argent pendant un mois et demi pour payer le transport de sa famille de leur communauté éloignée à la capitale colombienne.

La recherche des enfants a captivé la Colombie pendant les 40 jours depuis qu’ils ont disparu après avoir survécu à l’accident.

Des membres de l’armée colombienne avec l’un des enfants (Présidence colombienne/AFP)

L’avion subit une panne de moteur

Le 1er mai, l’avion, qui transportait six passagers et le pilote, a subi une panne de moteur et a déclaré une situation d’urgence. Après que l’avion soit tombé du radar, la recherche de survivants a commencé.

L’avion se trouvait sur une route entre Araracuara dans la province d’Amazonas et San Jose del Guaviare pour la première étape du voyage lorsqu’il a disparu.

L’avion n’a été retrouvé que deux semaines plus tard, le 16 mai, dans la forêt tropicale, car les conditions météorologiques ont retardé les opérations de recherche. Les restes des trois adultes dans l’avion ont été localisés, mais les enfants n’étaient pas là.

Les forces armées colombiennes ont transporté 150 soldats avec des chiens dans la région pour rechercher les frères et sœurs. Des dizaines de volontaires de tribus indigènes se sont également joints aux efforts de recherche.

Alors qu’ils cherchaient dans des zones à faible visibilité à cause de la forêt et du brouillard, des soldats en hélicoptère ont largué des boîtes de nourriture dans la jungle pour que les enfants les trouvent, espérons-le.

Le président colombien Gustavo Petro rend visite aux quatre enfants (Présidence colombienne/AFP)

« Elle vivait dans la jungle depuis si longtemps »

Fatima, la mère de Mucutuy, a raconté le temps elle peignait elle-même des parties de la jungle avec d’autres membres des communautés indigènes.

« J’attends qu’ils reviennent [my daughter’s] corps. Elle vivait dans la jungle depuis si longtemps. Je l’attends », a déclaré Fatima à l’époque. « Dieu est bon et je sais que les enfants seront retrouvés vivants. »

Les autorités ont déclaré que les efforts de sauvetage impliquaient trois hélicoptères, dont un qui a diffusé un message enregistré de la grand-mère des enfants en langue Huitoto leur disant d’arrêter de se déplacer dans la jungle. La nuit, les avions ont tiré des fusées éclairantes pour aider les équipes au sol à rechercher.

Confusion alors que des rumeurs émergent sur l’emplacement des enfants

À un moment donné, des rumeurs ont émergé concernant l’emplacement des enfants et M. Petro a tweeté le 18 mai qu’ils avaient été retrouvés, mais a rapidement supprimé le message, affirmant qu’il avait été mal informé par l’une des agences gouvernementales.

À l’époque, M. Petro avait affirmé dans un communiqué sur Twitter que les enfants avaient été retrouvés après une recherche par l’armée, les pompiers et les autorités de l’aviation civile dans la jungle dense de la province colombienne de Caqueta.

« Après des recherches ardues par nos militaires, nous avons retrouvé vivants les quatre enfants qui avaient disparu après un accident d’avion à Guaviare. Une joie pour le pays », a-t-il déclaré.

M. Petro a supprimé son tweet précédent, s’excusant plus tard : « J’ai décidé de supprimer le tweet parce que les informations fournies par [the government’s child welfare agency, ICBF] n’a pas pu être confirmée. Je m’excuse pour la confusion.

« Les forces militaires et les communautés indigènes poursuivront leur quête inlassable pour donner au pays les nouvelles qu’il attend. Pour le moment, il n’y a pas d’autre priorité que d’avancer dans la recherche jusqu’à ce que vous les trouviez. La vie des enfants est la chose la plus importante », a-t-il déclaré le mois dernier.

L’Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a déclaré précédemment avoir reçu des informations « du terrain » selon lesquelles les enfants avaient été retrouvés en bonne santé. Cependant, des sources du ministère de la Défense ont ensuite déclaré aux médias locaux qu’ils n’avaient aucune confirmation qu’ils avaient été retrouvés.

« Des informations ont été reçues de la zone assurant qu’un contact a été établi avec les quatre enfants qui faisaient partie du groupe transporté dans l’avion. Ce rapport indiquait qu’ils avaient été retrouvés vivants et en bonne santé », a déclaré un communiqué de l’ICBF avant que les enfants ne soient localisés.

« Cependant, les forces militaires n’ont pas encore été en mesure d’établir un contact officiel en raison de conditions météorologiques défavorables et d’un terrain difficile », ajoute le communiqué. Les autorités n’ont pas été en mesure de « corroborer les informations reçues par l’ICBF de diverses sources ».

La directrice de l’ICBF, Astrid Caceres, a déclaré Radio Caracol le mois dernier que les enfants étaient en sécurité mais que les responsables avaient perdu la communication par satellite avec eux. Cependant, Mme Caceres a déclaré qu’ils avaient envoyé des équipes dans trois zones clés où se trouvaient les enfants, et elle était « très confiante » qu’ils seraient bientôt retrouvés.

Les enfants voyageaient avec leur mère d’Araracuara, un village de l’Amazonie, à San Jose del Guaviare, une petite ville à la périphérie de la forêt tropicale.

« Ce sont des enfants de la jungle »

Le président a déclaré vendredi après la découverte des enfants que pendant un certain temps, il avait pensé qu’ils avaient été secourus par l’une des tribus nomades qui voyagent encore dans la jungle avec peu d’interaction avec les autorités.

Au cours de la recherche, des signes indiquant que les enfants étaient vivants sont apparus, notamment des empreintes de pas, un biberon, des couches, des élastiques à cheveux, des ciseaux pour enfants, des abris improvisés faits de végétation de la jungle et des fruits avec ce qui semblait être des marques de morsures humaines.

« La jungle les a sauvés », a déclaré M. Petro. « Ce sont des enfants de la jungle, et maintenant ils sont aussi des enfants de Colombie. »