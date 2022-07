Comment les jeunes rendent les produits menstruels plus durables

“J’avais l’habitude d’avoir des conversations sur la façon de cacher votre tampon ou votre serviette dans votre manche ou dans votre short ou dans votre pantalon”, a déclaré le Dr Cara Natterson, qui est pédiatre; l’auteur du best-seller d’American Girl “The Care and Keeping of You” série; et fondatrice d’Oomla, une gamme de soutiens-gorge et de produits pour la puberté tenant compte du sexe et de la taille. “Je n’ai plus cette conversation parce que les enfants disent : ‘Pourquoi devrais-je cacher mon tampon et ma serviette ?’ Ils ont 100 % raison. »

La fille de 18 ans du Dr Natterson l’a renseignée sur les nouveaux produits sur le marché, dont certains qu’elle découvre grâce aux influenceurs Instagram ou aux vidéos #PeriodTok. “Les adolescents recherchent des conversations sur les expériences des gens, pas des critiques Amazon cinq étoiles”, a-t-elle déclaré. Le Dr Natterson a récemment envisagé d’utiliser à nouveau des serviettes en tissu après une expérience ratée il y a des années, à la demande de son adolescente. “Ils ne fonctionnaient pas super bien quand ils ont été inventés et itérés pour la première fois”, a-t-elle déclaré. “Ma fille a dit:” Tu dois les essayer à nouveau. “”

La durabilité environnementale et les menstruations ont peut-être un moment, mais ce n’est pas la première fois, a déclaré Lara Freidenfelds, historienne de la santé, de la reproduction et de la parentalité et auteur de “The Modern Period: Menstruation in Twentieth-Century America”. Les chiffons menstruels faits maison étaient la norme au début du XXe siècle, jusqu’à ce que Kotex devienne la première serviette commercialisée en masse avec succès en 1921. La modernité était synonyme de jetable et la marque était ambitieuse, a-t-elle déclaré.

Les premières discussions sérieuses sur la durabilité des soins menstruels ont commencé dans les années 1970, alors que les gens expérimentaient des serviettes en tissu et des éponges. “Il y a toujours eu des jeunes qui étaient idéalistes et qui pensaient à ces choses, mais qui ne trouvaient pas les produits disponibles pratiques”, a-t-elle déclaré. La durabilité a toujours été sacrifiée au profit de la commodité, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui, les parents de la génération Z bénéficient des améliorations de la technologie menstruelle : les serviettes en tissu d’autrefois ne sont plus les serviettes en tissu d’aujourd’hui ; et les sous-vêtements d’époque, par exemple, sont faits de tissu très absorbant sans être encombrants. Les nouvelles menstruatrices se tournent souvent vers un parent pour obtenir des produits et des conseils – désormais, les parents peuvent remettre plus qu’une serviette ou un tampon jetable, ce qui pourrait rediriger certains des plus de 15 milliards de produits jetables qui finissent chaque année dans les décharges aux États-Unis.