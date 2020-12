Sortis des rues par la pandémie et alarmés par les retards dans les négociations cruciales de l’ONU sur le climat, les jeunes militants ont dû faire preuve de créativité en ligne pour maintenir la pression sur les dirigeants mondiaux pour qu’ils s’attaquent au réchauffement climatique.

Avant le nouveau coronavirus touchés, des manifestations à travers le monde ont attiré des millions de jeunes, stimulés par les grèves scolaires de Greta Thunberg et les expériences personnelles des effets accélérés du changement climatique.

Mais la pandémie a mis fin aux manifestations de rue et a vu les Nations Unies retarder les pourparlers critiques des parties sur le climat jusqu’en 2021.

C’était «dévastateur», a déclaré Malaika Collette, 17 ans, de l’Ontario, au Canada.

En réponse, les organisations de jeunesse ont mis en place leur propre «Mock COP», une réunion virtuelle de deux semaines avec des dizaines de délégués de 140 pays, pour montrer ce qu’ils feraient s’ils étaient en charge.

Les scientifiques et les militants disent que les progrès aux réunions annuelles de l’ONU – qui ont commencé en 1995 avant la naissance de nombreux militants de cette génération – sont déjà d’une lenteur inacceptable.

«Les dirigeants mondiaux doivent faire mieux», a déclaré Collette, qui a pris part aux pourparlers avec les jeunes.

« Il est difficile de voir pourquoi le monde entier ne se bat pas comme si sa vie en dépendait. »

Les incendies de forêt qui font rage, l’élévation du niveau de la mer, les tempêtes tropicales plus destructrices et les vagues de chaleur intenses portent tous l’empreinte du réchauffement climatique – augmentant les températures d’un degré Celsius depuis le milieu des années 1800.

Pour de nombreux jeunes militants, la menace du changement climatique est déjà très proche de chez eux.

Lorsque le typhon mortel Vamco a pris d’assaut les Philippines le mois dernier, Mitzi Jonelle Tan n’a pas pu contacter sa mère à leur domicile à Marikina City.

«J’avais tellement peur parce que je ne savais pas si elle était toujours en vie, si elle était bloquée sur le toit, si j’avais une autre maison où retourner», a déclaré le conférencier Mock COP, âgé de 24 ans. a déclaré à l’AFP.

‘L’horloge tourne’

L’accord de Paris sur le climat de 2015, signé par presque tous les pays du monde, appelle à limiter le réchauffement climatique à « bien en dessous » de 2 ° C.

Depuis lors, le monde a connu ses cinq années les plus chaudes jamais enregistrées.

En 2018, le panel scientifique du climat (GIEC) de l’ONU a déclaré que seule une transformation à grande échelle de l’économie mondiale et des habitudes de consommation pourrait empêcher une catastrophe.

À peu près à la même époque, Thunberg, alors âgée de 15 ans, a commencé à attirer l’attention sur ses manifestations hebdomadaires en solo devant le parlement suédois, avec des photos partagées sur Instagram et Twitter.

Le mouvement a été repris alors que de nombreux jeunes ont grandi avec « des caractéristiques très distinctes du changement climatique », a déclaré Dana Fisher, professeur de sociologie à l’Université du Maryland et auteur collaborateur sur l’activisme et l’engagement pour le prochain rapport d’examen du GIEC.

Fisher a déclaré qu’elle était sceptique quant au fait que les événements mondiaux en ligne tels que les pourparlers de jeunesse seraient plus efficaces que l’action locale, mais a déclaré qu’elle comprenait pourquoi les militants ressentaient le sentiment d’urgence.

« L’horloge tourne et ils ne voient pas le genre de changement politique que les scientifiques estiment nécessaire pour nous sauver d’une urgence climatique », a-t-elle déclaré.

Même les dirigeants mondiaux montrent leur frustration.

« Mon espoir est basé sur la jeunesse », a déclaré le chef de l’ONU Antonio Guterres dans une interview avec AFP et l’initiative médiatique Covering Climate Now.

«Car avouons-le, ma génération n’a en grande partie pas relevé les défis auxquels le monde est confronté».

‘Manque d’ambition’

Les réunions de l’ONU sont dominées par « l’avidité, le sectarisme et le manque d’ambition », a déclaré Catalina Reyes-Vargas, 24 ans.

Mais le porte-parole de la COP Mock de Bogota, en Colombie, a déclaré qu’il était utile de savoir comment ils fonctionnent.

« Nous nous impliquons dans des grèves, des manifestations et utilisons beaucoup de hashtags et ainsi de suite, mais la plupart d’entre nous ne comprennent pas comment les décisions sont prises », a-t-elle déclaré.

La CdP fictive s’est clôturée le 1er décembre par une déclaration faisant écho au style des réunions de l’ONU.

Mais le leur n’a pas été édulcoré par la diplomatie.

«Les gouvernements du monde entier ne remplissent pas leurs obligations juridiques et morales face à la crise climatique et environnementale, malgré l’urgence croissante de la crise et son ampleur projetée», a-t-il déclaré.

Les recommandations comprenaient la criminalisation de la destruction délibérée de l’environnement, l’interdiction des développements de combustibles fossiles et une «reprise verte» de la pandémie.

L’avenir en jeu

L’activiste australien Luca Saunders, 15 ans, souhaite que les jeunes s’assoient à la réunion de l’ONU sur le climat de l’année prochaine à Glasgow « car il est clair que notre avenir est en jeu ».

En tant que jeune enfant grandissant dans la région des Blue Mountains à Sydney, elle voyait les jours de feu comme des vacances scolaires excitantes et inattendues.

Ces derniers temps, cependant, les incendies de forêt sont devenus beaucoup plus menaçants.

«L’année dernière, des incendies majeurs ont entouré notre maison et se sont rapprochés… La ville entière venait juste d’être secourue par les pompiers», a déclaré Saunders, ajoutant que l’expérience avait stimulé son activisme.

Mais elle a dit que la pandémie avait causé une perte d’élan.

« Il n’y a certainement pas la même énergie au sein du mouvement que lorsque nous avons organisé des manifestations de masse », a-t-elle déclaré.

La campagne a été influencée partout dans le monde.

Aux États-Unis, Fisher a interrogé 171 organisateurs de la Journée de la Terre – le 22 avril – et en a trouvé plus de la moitié. COVID-19[feminine avaient «beaucoup» influencé leur travail politique.

Mais le mouvement des médias sociaux continue.

Les Vendredis pour l’avenir de Thunberg ont appelé à une journée d’action en grande partie en ligne le 11 décembre, avant un sommet marquant les cinq ans depuis l’Accord de Paris.

Les activités de Tan aux Philippines se déroulent normalement en face à face, notamment en visitant des salles de classe pour donner des conférences sur le changement climatique.

Mais elle a déclaré que la conférence en ligne Mock COP avait été utile et avait aidé « à renforcer notre mouvement mondial de jeunesse ».

«À ce stade, nous devons tout faire en même temps», a-t-elle déclaré.