NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les trois enfants de Kate Middleton et du prince William – le prince George de 8 ans, la princesse Charlotte de 7 ans et le prince Louis de 4 ans – ont assisté à Trooping the Colour au jubilé de platine et ont vraiment volé la vedette. Mais était-ce par hasard ?

Les jeunes membres de la famille royale étaient des voleurs de scène, bien sûr, lors de la procession en calèche. Les trois étaient assis aux côtés de leur mère Kate dans une calèche.

C’est la première fois qu’ils se joignent à cette partie des festivités. Ils ne sortent généralement sur le balcon que pour assister au défilé aérien.

Mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est lorsque l’effrontée princesse Charlotte a jeté un coup d’œil dans le sac à main de grand-mère Camilla et a fouillé – qu’y avait-il dans le sac ? Une mère expérimentée sait que pour garder les enfants calmes et sages, il n’y a qu’un seul remède : l’appât du bonbon – promis après s’être sage, bien sûr.

INSIDE TROOPING THE COLOR : UNE REINE ELIZABETH ÉMOTIONNELLE À UN PRINCE WILLIAM NERVEUX ET PLUS DE MOMENTS ROYAUX

Cela a fait l’affaire. Charlotte s’est rapidement assise et a joué avec la dure promesse que ses friandises préférées toujours fournies par Camilla avec la bénédiction de Kate, ont aidé à atténuer une situation délicate.

La façon dont les enfants royaux modernisent la monarchie est vraiment simple. L’image la plus convaincante du Jubilé était sans aucun doute la reine, l’ours Paddington et ce sandwich. Mais une seconde proche doit être l’image du prince Louis tumultueux roulant des yeux et joignant ses mains à ses oreilles pendant que le défilé aérien a eu lieu alors qu’il se tenait avec la reine.

Cette image s’est vendue dans le monde entier et a rendu divers vivaneaux très riches.

Alors, en quoi cela diffère-t-il même de l’éducation plus sévère de Harry et William pour les enfants d’aujourd’hui ? Eh bien, la princesse Diana était une mère laxiste à bien des égards et traitait ses enfants dans le monde réel, leur montrant que tout n’était pas privilège et vols de première classe. Mais nous sommes au 21e siècle et les mamans royales doivent plus que jamais se connecter, grâce au monde des médias sociaux.

Catherine a fait allusion aux luttes de la maternité et a partagé sa vie comme aucune autre mère royale avant elle.

« Choisir cette photo en tant que maman est difficile parce que vous les aimez tous. » — Kate Middleton à Neil Sean

Elle est unique en ce qu’elle est elle-même une brillante photographe, prenant tous les portraits officiels de ses enfants avec l’aide de son mari William, ce qui signifie qu’elle contrôle l’image et à qui elle les laisse en premier. Cela rend la sortie passionnante et digne d’intérêt. Mais, comme elle me l’a dit lors d’une exposition, « Choisir cette photo en tant que maman est difficile parce que vous les aimez toutes. »

À L’INTÉRIEUR DE « PARTY AT THE PALACE »: KATE MIDDLETON CHANTE À DIANA ROSS, WILLIAM FAIT DÉCHIRER CHARLES ET PLUS ENCORE

La réponse à ces photos de Charlotte se connectant au public, ainsi que George et ses journées avec papa sur le terrain de football, les rend si faciles à comprendre à tant de niveaux, ce qui est vital pour remodeler la monarchie pour tous.

Prenez ce récent message sur les réseaux sociaux partagé par Kate et le prince William de la mère royale cuisinant avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis alors que les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth se poursuivaient.

« Préparer des gâteaux pour la communauté locale de Cardiff à déguster lors d’une soirée Platinum Jubilee Street qui a lieu aujourd’hui! » ils ont dit dans le post.

LE PRINCE LOUIS, 4 ANS, REVIENT VIRAL PENDANT LE PAGEANT DU JUBILÉ DE PLATINE DE LA REINE ELIZABETH

Les images ont été prises dans une cuisine glamour mais légère décorée d’une bannière à pendentif Union Jack. George, Charlotte et Louis portaient des polos et des shorts de repos alors qu’ils préparaient, versaient et mélangeaient les ingrédients.

Charlotte versa de la farine dans un bol sous les yeux de George et Louis tamisa habilement tout seul. Une image moderne très charmante qui a rapidement dégénéré en méga vues, prouvant à quel point elles sont populaires en tant que famille, mais, plus important encore, relatables. Faire quelque chose d’aussi banal et ordinaire fonctionne brillamment. Ce message à lui seul a créé tellement de trafic sur les pages royales des médias sociaux, et la famille royale donne l’utilisation gratuite des images à tous les médias, ce qui en fait une victoire pour tous les éditeurs de tabloïds et les sites en ligne.

Maintenant, nous avons vu l’arrivée – après un retour désastreux au Royaume-Uni – du prince Harry et de Meghan Markle à l’invitation personnelle de la reine. Littéralement quelques secondes après leur arrivée aux États-Unis, ils ont publié une toute première photo de Lilibeth Diana.

Timing bizarre ou guerres de relations publiques personnelles ? Eh bien, une bonne source me dit que Meghan a remarqué les relations publiques avec les enfants royaux et a rapidement compris que c’était un bon stratagème pour essayer de réchauffer sa propre note personnelle moins que chaude. Meghan avait l’air d’une décennie plus jeune sur la photo et sans beaucoup de maquillage. C’était peut-être un autre clin d’œil à Kate, qui est connue pour son maquillage épuré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La plus grande erreur avec cette photo est que personne ne l’a demandée, et elle est venue sans avertissement. Donc, encore une fois, on pourrait supposer qu’ils sont poussés par un besoin urgent de câbler leurs propres relations publiques, qui sont au plus bas. L’image n’a pas fait les premières pages habituelles qui se seraient naturellement produites ici au Royaume-Uni s’ils avaient encore fait partie de la monarchie.

L’équipe de Harry travaillera des heures supplémentaires sur la façon dont cela aurait pu se produire, et bonne chance pour l’expliquer.

Les nouvelles stars sur la scène royale incluent Lady Louise Windsor, qui à 18 ans peut décider si elle souhaite devenir une royale active comme sa mère et son père, Edward et Sophie, ou se retirer pour une vie normale loin de l’entreprise. Mais son amitié étroite avec la reine suggère qu’elle pourrait être persuadée de se joindre et se révèle déjà très populaire auprès des médias et du public, ce qui est un double coup dur.

Deux stars bouillonnantes sont les enfants de deux autres membres de la famille royale qui ne travaillent pas – la fille de la princesse Anne, Zara Tindall, et son mari, l’ancien joueur de rugby Mike – qui ont vraiment marqué grand avec le public, en particulier avec l’utilisation unique des médias sociaux et le bouffonneries de leurs enfants amusants Mia et Lena. Ils ont donné beaucoup de plaisir à la foule sur les grands écrans autour du jubilé car ils ont vraiment fait rire la foule sans essayer. Vous ne pouvez pas acheter ce genre de relations publiques réconfortantes.

Il faut dire cependant que les grandes stars du futur sont Prince George, Charlotte et le petit Louis.

Alors que beaucoup ont affirmé qu’il s’était mal comporté lors du jubilé et que Kate avait besoin de maîtriser ses ébats, le description sur leurs réseaux sociauxqui a mentionné Louis comme un moment autonome, fait savoir aux gens que la famille royale sait à quel point nous l’aimons et, plus important encore, à quel point il sera important aux côtés de tous les autres pour façonner et moderniser la monarchie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les demandes de photos de lui au palais montrent à quel point le prince Louis est devenu populaire du jour au lendemain – et il fait sensation sur les réseaux sociaux. Ils ont traversé le toit et seront vus sur des calendriers et des cartes de vœux et des cartes postales vendus dans la boutique de Buckingham Palace et partout dans le monde.

S’il était l’enfant d’une célébrité, il serait maintenant l’homme Miley Cyrus, telle est sa popularité. loge royale. Louis va être énorme.