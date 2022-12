Comment les jeunes investisseurs peuvent naviguer sur les marchés européens : Experts

“Les marchés boursiers connaîtront périodiquement des séquences de pertes […] et chaque investisseur en fera l’expérience de temps en temps”, a déclaré un expert en finances personnelles à Make It de CNBC. Xavier Lorenzo | moment | Getty Images

L’investissement était chaud plus tôt dans la pandémie de Covid-19 – les marchés boursiers ont explosé, tout comme les applications d’investissement de détail, les actions de mèmes et la crypto-monnaie. Le trading est soudainement apparu ludique et accessible, notamment aux jeunes. Mais les choses sont différentes maintenant. Une inflation et des taux d’intérêt élevés, une récession imminente, la guerre en Ukraine et la crise mondiale du coût de la vie freinent les marchés financiers. Et investir devient plus délicat à cause de cela, a déclaré James McManus, directeur des investissements de la société d’investissement Nutmeg. “Jusqu’à présent, 2022 s’est avérée être une année difficile pour les investisseurs, les marchés obligataires et boursiers connaissant tous deux de la volatilité”, a-t-il déclaré à Make It de CNBC, ajoutant que certaines de ces conditions continueront de peser sur les marchés dans les mois à venir.

Ce que l’histoire montre

Mais investir reste une bonne idée, a déclaré Myron Jobson, analyste principal des finances personnelles à l’investisseur interactif de la plateforme d’investissement, à Make It de CNBC. “L’histoire a montré que l’investissement peut donner de meilleurs résultats que l’épargne en espèces sur le long terme”, a-t-il déclaré. “Certaines personnes attendent peut-être un meilleur moment pour investir sur le marché, mais la vérité est que personne ne sait quand cela se produira et il y a de fortes chances que vous ne le sachiez pas quand ce moment viendra”, a ajouté Jobson. Pour de nombreux jeunes investisseurs, c’est peut-être la première fois que leur portefeuille enregistre constamment des pertes. Cela peut sembler inquiétant, mais cela fait en fait partie d’un cycle normal, a déclaré Jason Hollands, un expert en finances personnelles de la société de gestion et de planification des investissements Best Invest, à Make It de CNBC. “Les marchés boursiers connaîtront périodiquement des séquences de pertes […] et chaque investisseur en fera l’expérience de temps à autre », a-t-il déclaré.

Penser à long terme

C’est pourquoi les jeunes investisseurs devraient penser à long terme, ont déclaré Jobson et Hollands. “Investir, c’est à long terme. Fixez-vous des objectifs clairs, qui devraient être d’au moins trois à cinq ans à l’avenir, n’investissez que de l’argent dont vous n’aurez pas besoin à court terme”, a déclaré McManus. En fait, un marché atone pourrait même être une bonne chose, a déclaré Hollands. “Le succès à long terme en tant qu’investisseur se résume à acheter des sociétés de haute qualité lorsque le cours de leurs actions est relativement bas et à les vendre lorsqu’il est élevé”, a-t-il ajouté. Pour protéger vos investissements des mouvements du marché, il est essentiel de vous assurer d’investir dans une gamme de types d’actifs, a déclaré Jobson. “L’un des meilleurs moyens de renforcer vos liquidités investies sur des marchés orageux est d’avoir un portefeuille mondial équilibré”, a-t-il déclaré. Cela pourrait inclure des investissements dans différentes régions, des types d’actifs comme des actions et des obligations, et des secteurs – un tel mélange de technologie, de soins de santé et de transport.

“Les investisseurs nerveux peuvent verser des investissements mensuels dans l’alimentation pour aider à atténuer les inévitables chocs du marché”, a déclaré un analyste. Trevor Williams | DigitalVision | Getty Images

Il est également important de décider du nombre de risques que vous voulez prendre, a déclaré McManus. “Le risque est un élément naturel de l’investissement, mais il est bon de comprendre ce que vous ressentirez en voyant votre argent baisser et augmenter, et en choisissant un portefeuille qui correspond à votre appétit pour le risque”, a-t-il déclaré.

Adopter une approche “graduelle”