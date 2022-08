Comment les Jetons Non-Fongibles (NTF) changent le jeu en ligne ?

L’emploi de Jetons Non Fongibles ( non-fungible token NTF) transforme les transactions dans les milieux d’affaires : l’art, l’immobilier, les finances

et ils se répandent dans le secteur du jeu en ligne. Le thème est aussi sujet à controverses.

Qu’est-ce que les NTF (ou JNF) ?

Ce sont des objets de propriété numérique et de collection unique, qu’on ne peut pas reproduire : chaque jeton est irremplaçable. Cela peut être des personnages, des photos, vidéos, œuvres d’art, œuvres musicales, etc. Les milieux artistiques se défendent contre l’utilisation frauduleuse de leurs propres œuvres sans versement de droits d’auteur. Sur le principe, c’est acheter un “morceau d’Internet” : le premier Tweet s’est vendu à 2, 9 millions de $. Mais a-t-il une valeur historique réelle ?

L’avenir du joueur comme petit épargnant de NTF ?

Plusieurs fournisseurs de logiciels, leaders du secteur, ont mis sur le marché des produits ludiques utilisant les NTF (ou JNF) : Evolution (mise en service de Bright Node, NTF Megaways), avec le concours de Red Tiger, Igaming. De nombreux autres leur emboîtent le pas, en surfant sur la production et les conditions de change de ces valeurs non fongibles.

Malgré la crise des crypto-monnaies, le secteur des jeux en ligne demeure le plus stable dans toutes les sphères actuelles d’investissement NTF. Il ne fera que croître d’ici 2032, selon les experts.

Les joueurs acquérant une partie de ces valeurs peuvent gagner de l’argent en tant que revenu passif à faible risque et sans conditions.

Evolution et les 4 NFT CryptoPunks

En septembre 2021, Evolution inaugure le genre, en exposant 4 NFT, appelés CryptoPunks, en créant NFT Megaways.

Ces CryptoPunks, inventés par Larva Labs, sont des personnages uniques, dont la preuve de propriété est stockée sur la Blockchain Ethereum. Ils se rassemblent sur les 6 rouleaux de 7 rangées de la machine à sous et se multiplient à l’infini, rapportant autant de valeur en espèce aux pratiquants.

Les CryptoPunks sont démultiplicateurs de toutes les valeurs sur lesquelles ils atterrissent, et peuvent se combiner l’un par l’autre, lorsqu’ils se croisent dans le jeu, comme des symboles Wild.

Evolution a voulu illustrer, aux yeux de la communauté crypto, une façon innovante de se servir des NTF dans l’univers du jeu. D’autres reprennent le concept et le font fructifier.

Larva Labs a constitué une division de 10.000 CryptoPunks, apparus sur Bloomberg, le New York Times ou chez Christie’s de Londres, avec une propriété garantie sur la Blockchain Ethereum. Cette crypto a baissé de 78, 7 % depuis son record de novembre 2021, mais seulement de 5% concernant les jeux.

Un casino crée ses jetons non fongibles

Le casino King Billy a mis en ligne cinq design uniques à l’effigie du personnage incarnant son casino. Des propriétaires expérimentés ont procédé à une levée de fonds de 11 millions de $, pour lancer un jeu crypto basé sur des valeurs NTF : Big Time.gg.

Les sports fantastiques comme TradeStars se lancent aussi, avec des NTF correspondant à des fractions de performances réelles des athlètes.

Le Flamingo Casino Club : de mauvaises fréquentations ?

Le feu vert est donné le 21 janvier 2022 au projet NTF de Flamingo Casino Club. Mais on s’aperçoit, à la mi-mai, que le casino a menti à propos de la construction d’un établissement physique à Las Vegas et d’un site numérique dédié à Snoop Dogg (Rappeur de la West Coast).

Le train de sanctions contre la Russie a attiré l’attention : le site est accusé de dissimulation de ses coordonnées à Moscou et d’avoir donné un faux numéro de téléphone. Le site Web a alors argué, à la mi-avril, de problèmes “techniques” l’empêchant de frapper ses propres NTF. On n’en serait qu’à la pointe de l’Iceberg selon le FBI. Toute leur collection de NTF est retirée de Opensea, “le premier et plus grand marché de NTF”.

Ils devaient aussi faire prospérer une arène sportive, une équipe de hockey, des parcours de golf et des courses de chevaux dans le Métavers Sandbox…

Distinguer l’authentique des escroqueries en ligne

Le battage médiatique, à propos de cette nouvelle opportunité de réaliser de belles affaires, entraîne dans son sillage le meilleur comme le pire. L’appât du gain, concernant ces “valeurs sûres”, génère un marché parallèle où des escrocs viennent tenter de réaliser des détournements de bénéfices juteux.

Aussi faut-il exercer notre sens critique pour faire la “part du feu”, recouper, vérifier les informations, les autorités locales de contrôle étant un relais indispensable.