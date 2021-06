Comment les jardiniers radicaux ont repris New York City

Dans les années 1960 et 1970, la ville de New York a fait face à un fort déclin économique et à la fuite des Blancs. Des bâtiments ont été abandonnés ou incendiés, en particulier dans les quartiers populaires de la ville. Les communautés ont été confrontées à un désinvestissement massif – et il ne restait plus que la décadence urbaine.

C’est à cette époque que Hattie Carthan, une femme de 64 ans vivant à Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, a commencé un effort de base pour transformer cette décadence urbaine en espace vert. Ce qui a commencé avec quatre arbres nouvellement plantés dans son quartier s’est transformé en 1 500.

Parallèlement aux efforts de guérilla de jardinage popularisés par les « bombes à graines » de Liz Christy, jardinière du Lower East Side, le mouvement environnemental urbain de Hattie a ouvert la voie au soutien de la ville aux jardins communautaires.

Aujourd’hui, environ 500 jardins communautaires bordent les rues de New York. Mais l’histoire de la façon dont nous les avons obtenus – grâce au travail radical de personnes comme Hattie et Liz – est souvent négligée. Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur leurs histoires et sur la façon dont ils ont finalement transformé le paysage de la ville de New York.

Aujourd’hui, leur héritage se perpétue à travers les Jardin communautaire Hattie Carthan et marché fermier, les Jardin communautaire Liz Christy, les Guérillas vertes‘ travaux en cours, et de nombreux autres jardins urbains – y compris le Casitas du sud du Bronx – qui prospèrent encore aujourd’hui.

