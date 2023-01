Comment les Jaguars se sont retrouvés pendant la séquence de défaites en début de saison

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Doug Pederson connaissait le caractère des Jaguars 2022 en octobre.

C’est alors qu’ils étaient l’une des pires équipes de football, sur un dérapage de cinq matchs. Jacksonville est resté tout le mois sans victoire. Chaque défaite – contre les Eagles, les Texans, les Colts, les Giants et les Broncos – se résumait à une possession. Encore et encore, l’équipe n’a pas pu finir.

Pederson s’est cependant senti encouragé pendant cette période. Il a vu son personnel d’entraîneurs enseigner et apporter les corrections nécessaires. Il a vu les joueurs apporter ces corrections sur le terrain, même si l’amélioration n’était pas évidente dans les résultats du match.

“A travers ce type d’adversité, je pense que vous voyez les vraies couleurs de votre équipe”, a déclaré Pederson mardi. “Vous construisez en quelque sorte un cal autour de vous-même.”

L’adversité a jeté les bases de ce que sont devenus les Jaguars.

Jacksonville (8-8) est l’une des équipes les plus chaudes de la NFL avant son match de championnat de facto de l’AFC Sud contre le Tennessee ébranlé (7-9) au TIAA Bank Field samedi soir. Les Jaguars ont remporté six de leurs huit derniers matchs, dont cinq de leurs six derniers et quatre matchs consécutifs. Ils ont un quart-arrière de franchise émergent en Trevor Lawrence, une ligne offensive qui peut le protéger ainsi que les meneurs de jeu au receveur et à l’extrémité rapprochée.

La défense de Jacksonville est également devenue une force à emporter et a gagné en confiance après avoir maintenu les deux derniers adversaires de l’équipe à six points combinés. Si les Jaguars atteignent les séries éliminatoires, ils ont le potentiel d’être un véritable joker du côté de l’AFC.

Mais comme l’expliquent les Jaguars, ils savaient de quoi ils étaient capables quand tout allait mal.

Jacksonville avait connu le succès en septembre, lorsqu’il avait remporté des matchs consécutifs par plus de 20 points – en blanchissant les Colts rivaux de la division 24-0 lors de la semaine 2 et en déroute les Chargers 38-10 lors de la semaine 3. Les Jags sont devenus le parler de la NFL.

Ensuite, l’équipe a perdu cinq matchs de suite.

Alors que les observateurs de la NFL ont rapidement sauté de leur train de battage médiatique, les joueurs des Jaguars ont continué à parler de leur potentiel. Dans le vestiaire, la messagerie ne s’est pas éloignée de la norme élevée prêchée par Pederson. Il y avait le secondeur extérieur Josh Allen disant: “Nous devons comprendre ce s — tout de suite”, après la défaite contre les Giants le 23 octobre. Il y avait Lawrence, le même jour, déclarant: “Nous croyons que nous sommes une grande équipe” lorsque le monde de la NFL les a classés comme les mêmes vieux Jags.

Pendant la séquence de défaites, a déclaré Lawrence, il n’y a pas eu de panique. Personne n’a pointé du doigt.

“Et nous en avons parlé aussi”, a déclaré Lawrence à propos de la séquence de défaites. “Après probablement trois ou quatre de ces matchs, juste [mentioned]”C’est là que beaucoup d’équipes commencent à se diviser, et vous commencez à pointer du doigt et les gens commencent à chercher des issues.”

“Nous n’avons jamais fait ça. Nous savions à quel point nous étions proches. Vous regardez tous ces matchs, des matchs à un score. Vraiment juste beaucoup d’entre eux, ce sont nos propres erreurs où nous avons donné le match. Nous savions à quel point nous étions proches et ce rocher finirait par se casser. Et c’est arrivé. Je pense que cela témoigne de la cohérence et du travail que nous avons accompli. “

Pourquoi les Jaguars n’ont-elles pas cassé ? Lawrence attribue cela à Pederson. Le leadership, a expliqué le quart-arrière, commence de haut en bas.

L’équipe s’est “ralliée derrière” et “a adopté” la nature équilibrée de Pederson contre vents et marées, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est un peu qui je suis”, a déclaré Pederson à propos de sa personnalité. “Je crois que ma carrière de joueur et d’entraîneur, j’ai regardé Mike Holmgren et Andy [Reid] et entraîneur [Don] Shula et certains des grands quarts avec qui j’ai joué. Vous ne montez jamais trop haut, vous ne descendez jamais trop bas. Vous maintenez juste le cap. C’est une longue saison. Les émotions peuvent être fortes, mais en même temps, je pense que tu dois juste être toi-même et rester stable. Votre équipe va vous refléter, n’est-ce pas ? Le message doit être cohérent. Le message doit être pertinent.

“Ce que j’entends maintenant des joueurs est exactement ce que je pensais et espérais qu’il se passerait lorsque nous avons commencé ce voyage au printemps”, a-t-il poursuivi. “Ils commencent à parler une langue ici qui fait partie de la culture.”

Pederson a reconnu qu’il existe certaines similitudes dans l’unité et la confiance des Jaguars 2022 et des Eagles 2017, l’équipe qu’il a menée à une victoire au Super Bowl.

“Nous sommes restés fidèles à ce que nous faisions, et les gars se rapprochent”, a-t-il déclaré à propos des Jaguars. “Ils se comprennent un peu mieux. Lorsque vous participez à des matchs comme celui-ci, vous savez que le joueur à côté de vous a votre dos, tout comme vous avez le sien. C’est là où nous en sommes avec cette équipe de football, et cela peut vous porter un bon chemin.”

Il a mené les Jaguars à un match pour le titre de division – et potentiellement plus.

