Comment les Italiens ont vendu de la crème glacée aux masses à Vienne pendant 130 ans

Les résidents de la capitale autrichienne font la queue depuis plus de 130 ans pour goûter à la crème glacée italienne de la famille Molin-Pradel, l’une des plus anciennes dynasties de glaces à Vienne. « Il a aidé à démocratiser la crème glacée, qui était auparavant réservée aux riches », dit Silvio Molin-Pradel à propos de son arrière-arrière-grand-père Arcangelo, qui a commencé à la vendre dans des chariots à Vienne en 1886. Plus d’un siècle plus tard, la crème glacée la consommation chez les Autrichiens est plus élevée que dans l’Italie voisine.

Et ce sont des entrepreneurs comme Arcangelo Molin-Pradel, né dans la pauvreté dans les Alpes dolomitiques du nord de l’Italie, qui ont été parmi les premiers à profiter de la dent sucrée des Viennois.

Le coût élevé du sucre, du lait et de la réfrigération – des années avant l’invention de la congélation électrique – signifiait que la crème glacée était longtemps réservée aux aristocrates. Mais des Italiens ingénieux comme les Molin-Pradels ont changé cela en produisant des glaces à base d’eau et d’extraits de fruits.

Migration de la crème glacée

Originaires de Zoldo, à six heures de voiture de Vienne aujourd’hui, les Molin-Pradel, comme d’autres familles, étaient si pauvres que migrer pour le travail saisonnier faisait partie de la vie – que ce soit pour travailler comme marins, bûcherons ou glaciers. Vienne est devenue l’une des premières destinations des glaciers en dehors de l’Italie, explique Maren Moehring, professeur d’histoire à l’Université de Leipzig en Allemagne.

Les « trucs congelés » des migrants italiens, comme certains l’appelaient, sont rapidement devenus populaires auprès des Viennois ordinaires. Cela a déclenché la colère des boulangers autrichiens, qui les ont perçus comme une « concurrence dangereuse », dit Moehring. En 1894, les glaciers ont obtenu le droit d’ouvrir des magasins à Vienne plutôt que de simplement vendre des glaces sur des chariots.

« Les Viennois étaient déjà habitués aux sucreries… donc ce n’était pas difficile de servir ensuite ce produit froid », raconte à l’AFP Molin-Pradel, qui garde ses recettes secrètes, au fond de son salon de la Schwedenplatz.

Sur la place centrale bordée d’arbres au cœur de Vienne, la famille produit toujours des glaces artisanales. Chaque jour en été, environ 5 000 clients commandent parmi des dizaines de saveurs, allant des saveurs traditionnelles comme le chocolat et la vanille à l’avocat, la lavande et le chanvre.

« Tous les Viennois vous diront que « leur » sorbetière italienne est meilleure », dit Molin-Pradel.

« Les couleurs doivent être pastel. C’est un gage de qualité », dit-il, ajoutant que l’entreprise s’est développée, notamment en vendant ses glaces dans certains supermarchés viennois.

Tradition durable

Sur environ 370 magasins de crème glacée en Autriche, environ 40 sont encore gérés par des Italiens dans la petite nation alpine de près de neuf millions d’habitants, selon la Chambre économique autrichienne.

Ses données montrent également que l’Autriche affiche une consommation moyenne par habitant de plus de 60 boules par an, soit environ huit litres de crème glacée, soit plus qu’en Italie, avec une consommation moyenne de six litres.

D’une génération à l’autre, les compétences et les connaissances des glaciers se sont transmises, « ce qui explique leur succès », explique Moehring.

Alors que les glaciers d’autrefois retournaient généralement en Italie pour s’occuper des récoltes dans les Alpes à la mi-août, aujourd’hui, la saison dure jusqu’en octobre.

Aujourd’hui encore, Pradel-Molin se rend en pèlerinage dans sa maison ancestrale de Zoldo à la fin de chaque saison.

C’est toujours sa source d’inspiration pour se tenir au courant des dernières saveurs et autres secrets de l’industrie, dit-il.

