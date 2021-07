Comment les investisseurs peuvent positionner leurs portefeuilles au milieu de la répression en Chine

Le « tir à la corde » entre le gouvernement chinois et les marchés des capitaux a déclenché les fluctuations sauvages du marché cette semaine – mais les investisseurs peuvent se positionner malgré l’incertitude, a déclaré Cedric Chehab de Fitch Solutions.

« Les entreprises chinoises doivent naviguer dans un secteur gouvernemental et réglementaire plus exigeant », a déclaré jeudi à CNBC Chehab, responsable mondial du risque pays chez Fitch Solutions. « Pour les investisseurs, cela s’avère un peu plus difficile car vous ne savez pas quel secteur … pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi à l’avenir. »

Les marchés chinois ont connu une semaine de montagnes russes après une série d’annonces réglementaires visant à accroître la surveillance dans des secteurs allant de la technologie à l’éducation et à la livraison de nourriture.

La répression a effrayé les investisseurs et fait plonger l’indice Hang Seng de Hong Kong de plus de 8% en deux jours avant de rebondir mercredi et jeudi.