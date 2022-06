Comment les investisseurs en ETF peuvent traverser un marché baissier

Une semaine de fluctuations spectaculaires du marché a donné lieu à des erreurs réactionnaires de la part des investisseurs qui tentent de plus en plus de trouver leur place.

Avec les prévisions de pic d’inflation désintégrées et une approche plus agressive des hausses de taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, les experts disent que les investisseurs en ETF peuvent tirer parti de la volatilité en prenant certaines mesures pour affronter la tempête.

LA COHÉRENCE RESTE LA CLÉ

« Tous ceux qui ont mis en place des dépôts automatiques ou des contributions 401 (k) continuent de s’acharner sans relâche. Il n’y a pas eu de facteur de peur là-bas », a déclaré Dan Egan, vice-président de la finance comportementale et des investissements chez Betterment, à Bob de CNBC. Pisani dans une interview lundi sur « ETF Edge » lundi.

Egan a déclaré qu’en conséquence, il a vu peu de changements d’allocation défensive de la part des clients de Betterment, car ils ne se concentrent pas sur le faire eux-mêmes.

« Cela a été une période effrayante, mais nous n’avons pas vu les gens paniquer de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.

Malgré la volatilité des marchés au cours des dernières semaines, il reste une base essentielle d’entrées dans les fonds négociés en bourse de base cette année.

« Chaque fois au cours des 10 dernières années, lorsque nous avons constaté une perturbation importante du marché où l’ensemble du marché est en baisse significative, les flux d’ETF reprennent », a déclaré Mike Akins, associé fondateur et PDG d’ETF Action, dans la même interview. .

Akins dit que l’afflux peut en grande partie être attribué aux investisseurs qui sont assis sur des véhicules hérités comme un fonds commun de placement qui ont maintenant la possibilité de passer à un FNB plus avantageux sur le plan fiscal sans les mêmes conséquences.

« L’ARGENT VA ÊTRE ICI »

« Cette mentalité de » l’argent va être là à long terme, donc les retraits ne sont pas une chose horrible « , c’est quelque chose de propre aux investisseurs, pas aux commerçants », a déclaré Egan.

Il a expliqué que la stratégie d’investissement à long terme offre un sentiment de facilité à s’asseoir à travers les hauts et les bas comme ces dernières semaines. Et au lieu de cela, les investisseurs pourraient considérer les turbulences du marché comme une opportunité d’achat.

Akins a ajouté au sentiment en expliquant qu’alors que les retraits continuent de sortir des comptes 401K (k), les investisseurs mettent leurs distributions minimales au travail.

Ils veulent le laisser sur le marché », a déclaré Akins. « Les ETF ont prouvé à maintes reprises que lorsque le marché recule et que les gens ont la possibilité de se réaffecter, leur choix se porte sur l’ETF pour son efficacité fiscale, sa liquidité et sa faible frais. »

TENIR LA MOUSSE

Le dernier signal d’un ralentissement du marché de l’habitation est tombé jeudi, alors que le nombre de mises en chantier a chuté pour le deuxième mois consécutif. Les mises en chantier ont chuté de 14,4 % en mai par rapport à avril et de 3,5 % par rapport à l’année précédente.

Egan a déclaré que les retraits d’objectifs d’acompte immobilier chez Betterment sont actifs depuis deux ou trois ans, mais ont commencé à voir une réduction importante à mesure que l’abordabilité diminue.

« Les gens n’épargnent pas pour cet acompte sur la maison », a-t-il dit, « mais ils se fixent des objectifs plus élevés et ils prolongent leur délai plus loin dans le futur. »

Les craintes d’un marché moussant pourraient encore être en place à court terme, mais Egan a déclaré que cette tendance à réviser les stratégies d’acompte et à se concentrer sur un objectif financier qui pourrait être dans plus de 10 ans facilite la gestion de la journée. -des flux et reflux au jour le jour.