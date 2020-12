LONDRES / HONG KONG: Bitcoin a fait la une des journaux cette semaine avec son ascension vertigineuse à un niveau record. Pourtant, sous le radar, une tendance se dessine qui pourrait changer le visage du marché de la crypto-monnaie: un flux massif de pièces vers l’Amérique du Nord depuis l’Asie de l’Est.

Bitcoin, la plus grande et originale crypto-monnaie, a atteint un record de 19 918 $ mardi, soutenue par la demande des investisseurs qui considèrent diversement la monnaie virtuelle comme un actif «à risque», une couverture contre l’inflation et une méthode de paiement de plus en plus acceptée.

Mais le boom représente un changement sur le marché, qui a généralement été dominé par les investisseurs des pays d’Asie de l’Est comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud depuis que la monnaie numérique a été inventée par le mystérieux Satoshi Nakamoto il y a plus de dix ans.

Ce sont les investisseurs nord-américains qui ont été les plus grands gagnants du rallye de 165% cette année.

Les afflux nets hebdomadaires de bitcoins – un proxy pour les nouveaux acheteurs – vers des plates-formes desservant principalement des utilisateurs nord-américains ont bondi plus de 7000 fois cette année pour atteindre plus de 216000 bitcoins d’une valeur de 3,4 milliards de dollars à la mi-novembre, selon les données compilées pour Reuters.

Les échanges en Asie de l’Est ont perdu.

Ceux qui servent les investisseurs dans la région ont saigné 240000 bitcoins d’une valeur de 3,8 milliards de dollars le mois dernier, contre un afflux de 1460 en janvier, selon les données du chercheur américain Chainalysis.

Le changement est motivé par un appétit croissant pour le bitcoin chez les plus gros investisseurs américains, selon des entretiens de Reuters avec des plateformes de crypto-monnaie et des investisseurs des États-Unis et d’Europe à la Corée du Sud, à Hong Kong et au Japon.

«L’afflux soudain d’intérêt institutionnel de la région nord-américaine entraîne un changement dans le commerce du bitcoin, qui rééquilibre les allocations d’actifs entre différentes bourses et plates-formes», a déclaré Ciara Sun de Huobi Global Markets, basée aux Seychelles, dont la société mère a des racines en Chine et opère sur plusieurs marchés asiatiques.

‘CENTRE DE GRAVITÉ’

L’Asie de l’Est, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale sont les plus grands hubs bitcoin, les deux premiers représentant à eux seuls environ la moitié de tous les transferts, selon Chainalysis, qui rassemble des données par région avec des outils tels que le marquage des portefeuilles de crypto-monnaie.

Les experts du secteur préviennent qu’il est trop tôt pour appeler un changement fondamental du marché, en particulier dans une année sans précédent de crise financière induite par une pandémie.

Les flux croissants vers l’Amérique du Nord cette année ne sont pas nécessairement «une indication que le centre de gravité s’incline vers les États-Unis», a déclaré James Quinn de Q9 Capital, un gestionnaire de patrimoine privé de crypto-monnaie de Hong Kong.

D’autres soulignent également que le trading de crypto-monnaie est très opaque par rapport aux actifs traditionnels et réglementé de manière inégale, ce qui rend rares les données complètes sur le secteur émergent.

Néanmoins, Chainalysis a constaté que les volumes d’échanges nord-américains dans les principales bourses – celles avec le plus d’activité blockchain – avaient éclipsé ceux de l’Asie de l’Est cette année. Cela n’est pas inconnu, l’Amérique du Nord ayant parfois progressé dans le passé, mais jamais avec une si grande marge.

Les volumes de quatre grandes plates-formes nord-américaines ont doublé cette année pour atteindre 1,6 million de bitcoins par semaine à la fin du mois de novembre, tandis que les échanges sur 14 grandes bourses d’Asie de l’Est ont augmenté de 16% à 1,4 million, selon les données.

LES INVESTISSEURS AMÉRICAINS PLONGENT

Les personnes interrogées par Reuters ont déclaré que les investisseurs américains méfiants en matière de conformité, dont beaucoup avaient été découragés par la nature opaque du marché dans le passé, sont attirés par le resserrement de la surveillance de l’industrie américaine de la cryptographie.

Les bourses américaines sont en général plus strictement réglementées que beaucoup de celles d’Asie de l’Est, et les régulateurs et les forces de l’ordre américains ont pris plusieurs mesures cette année pour clarifier la façon dont le bitcoin est surveillé.

Un important régulateur bancaire a déclaré en juillet, par exemple, que les banques nationales pourraient fournir des services de garde pour les crypto-monnaies. Le ministère de la Justice a également présenté un cadre d’application https://www.justice.gov/ag/page/file/1326061/download pour les pièces numériques en octobre.

«Vous commencez de plus en plus à voir des distinctions sur le marché entre ceux qui n’ont pas de réglementation ou peu de clarté réglementaire, et ceux qui le font», a déclaré Curtis Ting de la principale bourse américaine Kraken.

«Les plus grandes institutions recherchent la prévisibilité offerte par un lieu réglementé.»

Les actifs sous gestion de Grayscale, basé à New York, le plus grand gestionnaire de devises numériques au monde, ont grimpé à un record de 10,4 milliards de dollars, en hausse de plus de 75% par rapport à septembre. Son fonds Bitcoin est en hausse de 85%.

«De nombreux fonds américains négocient avec de grandes contreparties américaines», a déclaré Christopher Matta de 3iQ, un gestionnaire d’actifs numériques canadien avec des clients aux États-Unis, citant des bourses telles que Coinbase en Californie, supervisées par les régulateurs financiers de New York.

«Cela vous montre à quel point la nature réglementaire de l’espace est importante, et le fait de disposer de lieux de négociation réglementés – c’est certainement quelque chose auquel les investisseurs institutionnels réfléchissent.»

RETAIL ARMY RETAIL ARMY

Un autre facteur derrière la tendance 2020, ont déclaré les experts en cryptographie, est le déclin des armées d’investisseurs de détail en Asie qui ont conduit le boom du bitcoin en 2017, ce qui l’a poussé à son sommet précédent.

En Corée du Sud, des réglementations strictes ont découragé ces investisseurs, selon In Hoh de l’Institut de recherche sur la chaîne de blocs de l’Université de Corée.

Les inquiétudes selon lesquelles les principales bourses de détail liées à la Chine mais ayant leur siège ailleurs pourraient être prises dans une répression par Pékin ont pu faire baisser la demande, a déclaré Leo Weese, cofondateur de la Hong Kong Bitcoin Association.

En octobre, par exemple, OKEx, basée à Malte, qui a été fondée en Chine, a suspendu les retraits de crypto pendant près de six semaines parce qu’un dirigeant coopérait à une enquête des forces de l’ordre chinoises.

OKEx a repris les retraits le 26 novembre et ses réserves couvraient entièrement les dépôts afin que les utilisateurs puissent retirer des fonds sans restrictions, a déclaré Lennix Lai, directeur des marchés financiers.

Alors que l’Asie reste un centre majeur pour le trading crypto, certains échanges voient un changement plus profond se produire.

«Aujourd’hui, je pense que l’influence vient d’Amérique du Nord», a déclaré Yuzo Kano, co-fondateur de bitFlyer à Tokyo, qui gère des échanges au Japon, en Europe et aux États-Unis.

«Il y a beaucoup de fonds qui achètent là-bas.»