Comment les introvertis s’épanouissent dans des lieux de travail extravertis

Le lieu de travail est conçu pour les extravertis, dit Deb Liu : Votre succès est souvent lié à votre capacité à partager, à parler, à vous connecter et à diriger les autres.

Elle le saurait — Liu, PDG de 4,7 milliards de dollars entreprise de généalogie grand public Ancestry.com, se décrit comme distinctement introvertie. Elle est diplômée d’une école d’ingénieurs avec mention “pratiquement sans parler du tout”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It. Le travail acharné, dit Liu, était suffisant pour s’en sortir.

Ensuite, elle a fréquenté l’école de commerce de Stanford, où la participation en classe valait parfois 50% de sa note – imitant de nombreux lieux de travail, où votre capacité à vous faire voir ou entendre peut souvent être en corrélation avec votre succès.

“C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je devais comprendre cela”, dit Liu.

Sa solution était de traiter l’extraversion comme une compétence pratique plutôt que comme un trait de personnalité inaccessible, dit-elle. À Stanford, cela signifiait se fixer de petits objectifs, comme prendre la parole au moins trois fois par semaine dans une classe donnée. Elle a continué à exercer son premier emploi dans le domaine de la technologie en 2002, en tant que chef de produit senior chez PayPal.

En fin de compte, Liu attribue sa formation extravertie – un plan auto-prescrit pour s’aider à devenir plus à l’aise et plus confiante en s’engageant avec les autres – à sa réussite professionnelle. Elle a occupé des postes de direction ou de direction de produit chez PayPal, eBay et Facebook avant de devenir PDG d’Ancestry l’année dernière.

Sa stratégie pourrait potentiellement aider une grande partie de la main-d’œuvre américaine : Une enquête 2021 par l’éditeur d’évaluation de carrière Truity Psychometrics a constaté qu’environ 50% des professionnels en activité aux États-Unis s’identifient comme des introvertis.

Voici les deux meilleurs conseils de Liu pour tous ceux qui veulent suivre son chemin :