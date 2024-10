Comment les internautes K réagissent au fait que Han So Hee serait le propriétaire du compte de commentateur malveillant de Hyeri

Han So Hee et Hyeri sont une fois de plus au centre d’une nouvelle controverse dans l’industrie du divertissement.

L’actrice Han So Hee a été accusée d’avoir utilisé un compte privé pour laisser des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux de Hyeri.

La spéculation a fait surface le 16 octobre lorsque les utilisateurs en ligne ont remarqué qu’un compte Instagram privé laissait régulièrement des commentaires négatifs sur l’Instagram de Hyeri. De nombreux commentaires faisaient référence à Hyeri, Han So Hee et à leur ex-petit-ami commun. Ryu Joon Yeol.

De plus, les rumeurs se sont multipliées après Jeon Jong Seoqui est connu pour être un ami proche de Han So Hee, a été découvert comme suivant le compte et ne suivant que cinq comptes au total. Han So Hee l’a nié et a menacé de poursuites judiciaires.

De nombreux internautes coréens ont activement discuté de la question, exprimant leur inquiétude et leur embarras face à la possibilité que le compte appartienne effectivement à Han So Hee.

Les internautes coréens commenté: