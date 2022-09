Comment les inscrits au marché peuvent réclamer une part de 603 millions de dollars de rabais

Si vous obtenez votre assurance maladie sur le marché public, vous voudrez peut-être garder un œil sur un chèque de votre assureur.

Les compagnies d’assurance distribuent 1 milliard de dollars de remises à 8,2 millions d’assurés à partir de ce mois-ci. Parmi ceux-ci, la majorité – environ 603 millions de dollars – ira aux personnes ayant un plan de santé via l’échange fédéral de la santé ou le marché de leur État (s’il en a un), selon une estimation de la Kaiser Family Foundation.

Le rabais moyen pour les inscrits au marché est de 141 $ par participant admissible.

Bien que tous ceux qui obtiennent une couverture de cette façon ne reçoivent pas de rabais, il vaut la peine de ne pas ignorer les envois de votre compagnie d’assurance (ou de votre assureur en 2021, si différent).

Ces remises – qui peuvent se produire chaque année, selon l’assureur – arrivent souvent par la poste, a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation et directrice de son programme Affordable Care Act. Et, a-t-elle dit, de nombreux chèques des dernières années n’ont pas été réclamés.

“Il y a des gens qui manquent”, a déclaré Cox.

À travers les plans de marché, les plans de petit groupe et de grand groupe, un total de 76,9 millions de dollars en remises n’ont pas été réclamés de 2012 – la première année où les remises ont été accordées – jusqu’en 2018, selon les recherches de Kaiser. Les remises non réclamées sont généralement soumises à les lois de chaque état concernant les biens non réclamés.

“Si vous avez déménagé, vous voudrez peut-être contacter votre assureur pour savoir si vous avez droit à une remise”, a-t-elle déclaré. “Les assureurs sont censés faire un effort de bonne foi pour vous localiser, mais … certaines remises ne sont pas réclamées.”