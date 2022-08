Comment les inondations deviennent des catastrophes humaines

Le plus grand danger de l’ère du changement climatique est souvent le simple fait d’être pauvre.

C’est ce qui transforme un événement climatique extrême en une catastrophe humaine. Si vous n’avez pas grand-chose, vous risquez d’être plus durement touché. Il vous faudra probablement beaucoup plus de temps pour récupérer. C’est particulièrement vrai pour les plus pauvres du monde. Au Pakistan, des pluies exceptionnellement fortes dans certaines des régions les plus reculées et les plus pauvres du pays ont tué 550 personnes cette semaine.

Même dans le pays le plus riche du monde, les États-Unis, un aléa climatique peut rapidement devenir une catastrophe pour les plus vulnérables. Considérez les dernières inondations dans le Kentucky, le Missouri et l’Illinois. Nous ne savons pas dans quelle mesure le changement climatique a exacerbé ces inondations. Nous savons qu’une atmosphère plus chaude contient plus d’humidité, ce qui peut entraîner des précipitations extrêmes.

Ces inondations ont tué au moins 37 personnes dans le Kentucky et deux dans le Missouri. Au Kentucky, elles se sont ajoutées aux inondations de février 2020 et février 2021, suivies d’une tornade qui a fait un record de 80 morts en décembre 2021.