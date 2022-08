Comment les inondations au Kentucky et la sécheresse au lac Mead se produisent-elles en même temps ?

Lundi, le président Joe Biden s’est envolé pour l’est du Kentucky pour rendre visite aux familles touchées par les inondations historiques qui ont frappé le Midwest fin juillet et début août, faisant au moins 35 morts et des centaines de disparus. “Cela va prendre un certain temps pour traverser cela, mais je vous promets que nous ne partons pas”, a déclaré Biden. « Aussi longtemps qu’il le faudra, nous serons là.

À environ 2 000 miles de là, l’eau du lac Mead – le plus grand réservoir du pays et une source d’eau cruciale pour des millions de personnes dans l’Ouest – était à un niveau historiquement bas, aggravant une sécheresse maintenant dans sa troisième année. Une partie du pays a trop d’eau ; un autre en a trop peu. Ces deux choses sont liées. Ils étaient également attendus.

“C’est une crise au ralenti depuis deux décennies maintenant”, a déclaré Michael Crimmins, climatologue à l’Université de l’Arizona. “C’est juste convergent en ce moment.”

La réponse courte pour expliquer pourquoi ces choses apparemment opposées se produisent en même temps est que le changement climatique rend notre atmosphère plus assoiffée. Ou, en termes plus scientifiques, à mesure que la Terre se réchauffe, son atmosphère peut contenir plus de vapeur d’eau. Cela se produit à un rythme exponentiel : le calcul du dos de la serviette est que l’atmosphère peut stocker environ 7 % d’eau en plus par degré Celsius de réchauffement, et nous sommes actuellement à environ 1,2 °C au-dessus des températures préindustrielles. Le résultat est une atmosphère qui met plus de temps à se saturer d’eau, ce qui signifie moins de tempêtes de pluie, mais lorsqu’elles se produisent, ces tempêtes déversent plus d’eau à la fois, entraînant des inondations.

Paradoxalement, notre atmosphère changeante est aussi une recette parfaite pour la sécheresse. Des températures plus élevées signifient que l’eau s’évapore plus rapidement, et quand elle tombe, elle est moins susceptible de tomber car la neige qui a historiquement alimenté de nombreuses rivières et ruisseaux de l’Ouest américain. La pluie n’est pas très utile non plus, car la levée d’une sécheresse nécessite une combinaison de chutes de neige et de longues saisons des pluies soutenues au lieu de courtes et extrêmes rafales.

“Les infrastructures hydrauliques dans l’Ouest sont construites autour du manteau neigeux”, a déclaré Noah Diffenbaugh, climatologue à l’Université de Stanford. “Il n’a pas besoin d’être stocké dans un réservoir s’il est stocké dans le manteau neigeux.” Les réservoirs ont une capacité limitée, a souligné Diffenbaugh, donc si une tempête de pluie extrême remplissait un réservoir au-delà de sa capacité, cette eau – qui autrement aurait pu tomber sous forme de neige, ou sur une plus longue période de temps – devrait être libérée.

Au lieu de cela, nous assistons à un cercle vicieux : à mesure que le sol et la végétation des régions sujettes à la sécheresse s’assèchent, ils deviennent sujets aux incendies de forêt et moins capables de retenir l’eau. Ainsi, lorsque des pluies torrentielles arrivent, elles déclenchent des inondations et de l’érosion. La chaleur assèche l’eau avant qu’elle n’ait un impact particulier sur la sécheresse, et l’érosion rend le sol encore moins capable de retenir l’eau, de sorte que la prochaine inondation s’aggrave légèrement. Nous avons vu ce genre d’inondation à mi-sécheresse juste une semaine avant les inondations dans le Midwest, lorsque les pluies de mousson ont balayé Flagstaff, en Arizona.

“Il y a une très forte boucle de rétroaction négative ici”, a déclaré Bill Gutowski, professeur de météorologie à l’Iowa State University. “Soudain, vous obtenez ces effets cumulatifs qui entrent en jeu.”

À mesure que le changement climatique s’intensifie, nous verrons davantage de précipitations extrêmes à travers le pays et le monde. Nous verrons également des sécheresses plus intenses. En bref, a déclaré Crimmins, “les endroits secs auront tendance à devenir plus secs et les endroits humides auront tendance à devenir plus humides”.

Ces endroits ne pourront pas non plus s’entraider. L’eau de l’Ouest n’est pas déversée dans le Midwest, et les eaux de crue du Midwest ne rajeuniront pas le fleuve Colorado. Au lieu de cela, les mêmes conditions météorologiques qui auraient pu autrefois rendre ces endroits attrayants – les précipitations du Midwest ont, historiquement, été excellentes pour l’agriculture – sont amplifiées d’une manière à laquelle nous n’étions tout simplement pas préparés.

Notre monde bâti a toujours été conçu autour d’un climat prévisible, et cette époque est révolue. Comme Umair Irfan de Vox l’a expliqué en 2018, les événements météorologiques autrefois rares de « 1 000 ans » deviennent de plus en plus fréquents. “La vraie question est, que faudra-t-il pour concevoir et construire des infrastructures de protection contre les inondations dans un climat changeant?” dit Diffenbaugh. “Nos hypothèses sont obsolètes.”

La réponse ne réside pas uniquement dans l’infrastructure. La Terre nous dépassera si nous ne réduisons pas les émissions qui nous ont amenés ici pour commencer, anéantissant tous les gains que nous pourrions réaliser grâce à l’ingénierie. Sur ce front, il y a quelques rares bonnes nouvelles : la loi sur la réduction de l’inflation, qui a été adoptée par le Sénat cette semaine, est un pas monumental dans la bonne direction. Nous faisons notre lit, plutôt que de le mettre complètement en feu. Il faut maintenant apprendre à s’y adapter.