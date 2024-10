Comment les initiatives de codage iPhone d’Apple gagnent le cœur, l’esprit et même les poumons des développeurs

Le magnifique siège londonien d’Apple, situé dans l’ancienne centrale électrique de Battersea, a accueilli cette semaine un événement spécial qui a dévoilé le dernier Swift Student Challenge, qui encourage les étudiants à soumettre leurs applications (il commence en février).

Le logo de l’Apple Swift Student Challenge 2025. Pomme

Mais il ne reste plus que quelques jours avant la Semaine européenne du code. À Battersea, deux développeurs éloquents et convaincants ont présenté leurs dernières réalisations. Esther Hare, directrice principale du marketing mondial des développeurs chez Apple, m’a expliqué à quel point le Swift Student Challenge est important pour l’entreprise. .

L’une des raisons pour lesquelles il est si populaire est qu’Apple récompense 350 gagnants pour leur succès, dont 50, décrits comme gagnants distingués, seront invités à visiter Cupertino l’été prochain.

« Nous voulons que les gens créent », explique Hare, « et nous avons donc besoin que ces enfants réfléchissent vraiment à la manière dont ils vont résoudre les problèmes et qu’une grande partie de ce qu’ils résolvent est ce qu’ils voient. Ainsi, voir quels sont les problèmes locaux dans leur communauté peut créer une étincelle qui leur permettra de penser qu’ils pourraient faire quelque chose qui pourrait réellement faire une différence.

Le premier développeur est Aiden Forrest, un jeune de 17 ans originaire de Newcastle upon Tyne. Il est jeune, mais ce n’est pas la première fois qu’il présente une application. Il s’appelle Heartbeat Hero et a été créé comme ce qui s’est avéré être une entrée gagnante au Swift Student Challenge. Il enseigne une méthode interactive d’apprentissage pour effectuer la RCR sur des adultes ou sur des enfants. Forrest a été inspiré par son oncle pompier qui a décrit à Aiden comment il avait sauvé la vie de quelqu’un en lui pratiquant la RCR jusqu’à l’arrivée d’une ambulance.

« Pour moi, le développement iOS a toujours été l’objectif final, car la possibilité d’interagir avec l’appareil et le matériel est sans précédent pour utiliser des éléments comme Swift. Pour mon application, j’avais besoin d’accéder à la caméra et au microphone à l’aide d’éléments comme ARKit, qui est quelque chose de Swift, qui vous permet simplement de le faire glisser facilement dans l’application.

C’est fait avec imagination. La caméra est utilisée de telle sorte que lorsque vous essayez vous-même le mouvement nécessaire à la RCP, la caméra regarde le plafond et fonctionne avec l’accéléromètre pour voir la force avec laquelle vous appuyez.

Il utilise également Apple Maps et une base de données pour guider les utilisateurs vers l’emplacement du défibrillateur le plus proche, par exemple.

Swift fonctionne un peu comme si un ingénieur senior regardait par-dessus votre épaule pour vous aider à comprendre le code sur lequel vous travaillez.

Esther Hare pense que le genre d’aspect sincère et personnel trouvé par Forrest est un élément clé du succès dans le développement d’applications. « Lorsque nous examinons les candidatures au Swift Student Challenge, l’une des choses que nous constatons sans cesse, c’est que les idées sont fondées sur des valeurs. La première ligne de code est simple : elle nécessite un engagement pour s’y tenir, et donc généralement, les enfants qui ont une réelle passion pour cela sont ceux que nous voyons et qui réussissent très bien. »

La deuxième application, appelée Poumonvient d’un médecin. Luke Hale travaille au sein du National Health Service britannique. Pendant le confinement de Covid au Royaume-Uni en 2020. Lorsque les patients Covid étaient sevrés des ventilateurs, ils ont reçu une feuille d’exercices et une boîte en plastique pour les encourager à respirer plus profondément. Hale a remarqué que les boîtes n’étaient pas utilisées et que les patients se concentraient sur autre chose : leur téléphone.

Application pulmonaire. Poumon

« Je me suis demandé : ne serait-ce pas cool si les exercices pouvaient être diffusés sur leur téléphone et répondre à la respiration d’une manière ou d’une autre, pour les rendre interactifs et amusants ? J’imaginais qu’ils expireraient avec des visuels époustouflants qui évolueraient et se transformeraient sur l’écran. et cela les inciterait à faire des exercices de respiration et à renforcer leurs muscles respiratoires. Il n’y avait qu’un seul problème : je n’avais jamais créé d’application auparavant et je n’avais aucune idée de comment en créer une. J’ai téléchargé Xcode pour pouvoir créer un prototype sur mon iPhone. Au début, c’était comme apprendre une nouvelle langue, mais avec le temps, j’ai pu faire des choses basiques, comme des animations très simples. Et ça a commencé à être beaucoup plus amusant.

L’application terminée présente en effet des visuels immersifs et attrayants qui palpitent et changent au fur et à mesure que vous respirez, l’application vous encourageant si vous ne respirez pas correctement.

Hale poursuit : « Je pense que je n’ai pas compris à quel point certaines étapes seraient difficiles, en particulier le genre de choses réglementaires qu’il faut faire avec quelque chose de médical comme celui-ci, mais il suffit de franchir chaque étape et finalement on y arrive. »

Hare dit : « Dr. Luke expliquait comment l’application était devenue son monde pendant Covid. Il a vu comment il pouvait créer quelque chose qui pourrait faire la différence. Je pense que c’est ce qui est incroyable dans les outils que nous fournissons. Nous créons les frameworks et les API, mais nous ne savons pas vraiment ce que les gens vont en faire jusqu’à ce qu’ils les prennent et les transforment en quelque chose.

L’intelligence Apple arrive bientôt sur l’iPhone. Dans quelle mesure quelque chose comme Apple Intelligence va-t-il changer la nature du codage, je me demande ? « Notre objectif est que les gens utilisent les outils phénoménaux que nous avons annoncés pour le codage. Cela rendra les choses plus faciles mais ce n’est pas de la triche, il faut comprendre comment ils fonctionnent et il faut avoir un objectif, pour pouvoir utiliser les outils pour vous aider. Lorsqu’Apple Intelligence est là, des informations sur la création de code vous montrent ce qu’il a fait, mais, dit finalement Hare, « Il vous dit également: ‘Voici d’autres façons dont vous auriez pu le faire’. Cela vous aide donc en grande partie à poser une meilleure question la prochaine fois.

