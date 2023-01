Comment les informations classifiées sont traitées

Mais pour l’essentiel, M. Gerstell a déclaré : « Vous ne pouvez pas vous rendre sur un ordinateur du gouvernement, appuyer sur un bouton et dire : ‘Imprimez une liste de tous les documents classifiés.’ Il n’y a pas de système qui fait ça. »

Le système de classification est-il appliqué par le droit pénal ?

Pas directement – pour la plupart.

‌La base juridique du système de classification provient de l’autorité constitutionnelle du président en tant que commandant en chef et chef du pouvoir exécutif, et non du droit pénal.

Le système de classification repose en grande partie sur des règles bureaucratiques. La principale sanction pour désobéissance est administrative : les fonctionnaires peuvent être réprimandés, perdre leurs habilitations de sécurité et être licenciés. Le Congrès a imposé des sanctions pénales distinctes pour protéger les secrets de la sécurité nationale.

Par exemple, la principale loi utilisée dans les affaires de fuite et d’espionnage, la loi sur l’espionnage de 1917, interdit la conservation non autorisée de secrets de sécurité nationale, définis comme des informations liées à la défense qui pourraient nuire aux États-Unis ou aider un adversaire étranger. Elle a été édictée avant que le système de classification n’existe et n’y fait aucune référence.

Ainsi, alors que les procureurs doivent prouver comme élément de l’infraction que le gouvernement détenait étroitement l’information, ils n’ont pas besoin de prouver que l’information a été marquée comme classifiée. Sans surprise, de tels cas à l’ère moderne ont généralement impliqué des secrets de sécurité nationale qui ont également été classifiés – mais pas toujours.

Une rare exception, où le Congrès a lié une loi au système de classification, est la section 1924 du titre 18 du Code américain. Cela fait de la rétention ou de la suppression non autorisée de matériel classifié un crime, de sorte que les procureurs devraient montrer que les informations restent techniquement classifiées comme un élément de preuve de cette infraction à un jury.

Quelles sont les normes pour considérer les informations classifiées ?

Le décret énumère différents niveaux. Le statut « top secret », par exemple, s’applique aux informations dont la divulgation non autorisée pourrait causer « des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale qu’une autorité de classification d’origine est en mesure d’identifier ou de décrire ». « Secret » correspond à des dommages « graves » et « confidentiel » à de simples dommages.