Comment les influenceurs s’intègrent dans les plans de Twitter pour doubler les revenus

Le PDG et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, s’adresse aux étudiants de l’Indian Institute of Technology (IIT), le 12 novembre 2018 à New Delhi, en Inde.

Twitter a été sur une déchirure axée sur les créateurs.

La société a annoncé son premier service d’abonnement plus tôt ce mois-ci, appelé Twitter Blue. Il permet désormais aux gens de donner un pourboire à certains utilisateurs via l’application, et la société a acquis la plate-forme de newsletter Revue pour permettre aux créateurs de publier et de monétiser des newsletters. On dit aussi qu’il est sur le point de lancer son Fonctionnalité Super Follows, ce qui permettrait à certains utilisateurs de facturer d’autres pour certains contenus.

Tout cela survient après que la société s’est fixé un objectif ambitieux de doubler ses revenus d’ici la fin de 2023 et de porter sa base d’utilisateurs à 315 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Mais il semble que les réductions des créateurs n’auront pas d’impact significatif sur les revenus de l’entreprise de sitôt.

Tous les paris actuels de Twitter dans l’espace des créateurs peuvent être considérés comme un type d’assurance ou de couverture, au cas où il existe un moyen intelligent de gagner de l’argent grâce à des réductions de créateurs (en dehors de la publicité), chef du service de blanchisserie Jordan Fox a déclaré à CNBC.

« Chaque PDG de plate-forme pense : et si la monétisation directe des créateurs facilitée par la plate-forme explosait en tant que marché ? Et si elle passait d’une offre de niche à un générateur de revenus massif comparable ou supérieur à celui de la publicité aujourd’hui ? Et si nous la manquions ? » Fox a ajouté plus tard dans un e-mail. « Mettre des structures de frais autour de ce genre de choses maintenant est la protection contre ce scénario. »

Regardez sur Instagram. La société de médias sociaux a déclaré qu’elle renoncer temporairement aux frais sur ses produits de monétisation de créateurs. Cependant, Fox a déclaré qu’il y avait une raison pour laquelle il n’était pas présenté comme un produit gratuit.

« Et si le marché devient énorme et qu’Instagram veut ou doit participer économiquement ? Ils doivent être prêts pour cela, aussi improbable que cela puisse paraître aujourd’hui », a déclaré Fox. Actuellement, plus de 50 millions de personnes dans le monde se considèrent comme des créateurs, selon un rapport de la société de capital-risque SignalFire, et c’est le segment des petites entreprises qui connaît la croissance la plus rapide.