Comment les influenceurs obtiennent-ils des emplois? Ça change.

Le métier d’influence se professionnalise. Les créateurs de contenu signent à des agences de talent majeures. En février, SAG-AFTRA, le plus grand syndicat de l’industrie du divertissement, a étendu sa couverture aux personnes qui créent du contenu sponsorisé. Et maintenant, un nouveau service veut permettre aux créateurs de postuler plus facilement pour travailler avec les marques et aux entreprises de les embaucher. «Nous avons créé un moyen simple pour les marques de créer ce qui est essentiellement une page de carrières pour les influenceurs», a déclaré James Nord, 36 ans, fondateur et PDG de Fohr. «Cela permet aux gens de postuler, d’extraire des données de leurs plateformes sociales et offre aux marques un moyen facile de recruter, d’analyser et de travailler avec des influenceurs.» Plus de 50 marques, dont Dyson, Costco, American Eagle, Lilly Pulitzer et Sephora, utilisent la plateforme de gestion Ambassador de Fohr (AMP) pour repérer les talents. Ces entreprises paient Fohr pour créer pour elles des pages personnalisées de style carrière, où les créateurs en ligne peuvent postuler pour travailler avec des marques. «Chez American Eagle, le marketing d’influence est sans doute la chose la plus importante que nous faisons», a déclaré Craig Brommers, directeur du marketing de l’entreprise. «Nous avons une jeune démo de 15 à 25 ans. Les médias sociaux sont leur oxygène et plus encore pendant la pandémie. »

Les petits créateurs négocient souvent des partenariats de marque via des relations personnelles ou des messages directs sur des plateformes comme Instagram. M. Brommers a déclaré qu’American Eagle est inondé de messages directs sur les médias sociaux de personnes cherchant à travailler avec eux; AMP, qui demande aux utilisateurs de répondre à des questions sur leur style de contenu et leurs centres d’intérêt, a aidé l’entreprise à mieux identifier les personnes passionnées par American Eagle et qui ont une clientèle. «De notre côté, ce que nous essayons de faire est de rechercher des relations authentiques plutôt que de payer pour jouer», a déclaré M. Brommers. Image Les questions d’application de la plateforme aident les marques à identifier des partenaires. Crédit… Fohr M. Nord a déclaré qu’il espérait que l’AMP pourrait faciliter la tâche de tout créateur pour obtenir un partenariat, quels que soient ses antécédents ou ses relations. «L’industrie est maintenant beaucoup trop dépendante des relations», a-t-il déclaré. «Vous obtenez des emplois parce que vous connaissez quelqu’un qui travaille pour une marque. Ce n’est pas une façon équitable d’organiser l’industrie. En commençant ces pages et en disposant d’espaces centralisés où les influenceurs peuvent postuler, il sera beaucoup plus juste pour quiconque ayant un public de lever la main et de dire que je veux travailler avec vous. « Les créateurs de contenu ont soif de ce type de standardisation. Yinon Horwitz, un créateur de médias sociaux de 35 ans à Miami, a déclaré qu’il avait passé des heures plus tôt dans sa carrière à traquer les gens sur LinkedIn et à se présenter aux mauvaises entreprises car il n’y avait pas d’endroit clair où il pouvait voir ce qu’ils cherchaient. pour. «Au début, il était difficile de comprendre qui était la bonne personne dans la marque, l’entreprise ou l’agence avec laquelle se connecter et établir une relation», a-t-il déclaré.