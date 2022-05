Comment les industries peuvent bénéficier des cobots ?

Dans tous les domaines industriels, le constat est clair : la concurrence est de plus en plus rude et certains secteurs doivent rivaliser d’ingéniosité pour garder la tête hors de l’eau. On estime que 60 % des industries françaises ont recours à la robotique collaborative, autrement appelée “cobot”. Ces bras articulés sont visibles sur les stations de travail, dans les entrepôts et dans les lignes de production. Elles ont fait irruption dans le monde du travail il y a quelques décennies, et leur impact est très important en termes de productivité, de réduction des coûts et de la pénibilité du travail.

Explorez avec nous les différentes facettes de ces machines et comprenez en quoi elles pourront aider votre business en plus d’imposer une marque durable sur la vie des industries modernes.

Les cobots dans les grandes lignes

Les ouvriers actuels ont toujours plus de pression sur le rendement et ils éprouvent de plus en plus de difficulté à honorer les délais de production tout en gardant leur santé. Les robots industriels, machines lourdes et coûteuses qui peuplent les usines, deviennent progressivement obsolètes car elles manquent cruellement de versatilité. Les cobots, devenus très populaires dans le monde du travail industriel, sont des bras articulés de taille moyenne dont la mission est précisément d’effectuer des tâches dures, salissantes, répétitives ou sans valeur ajoutée.

Grâce à leur facilité de montage et de programmation, les cobots apportent une aide très appréciée dans de nombreux domaines. On pense notamment à Amazon qui les utilise dans ses immenses entrepôts, ou même des PME françaises qui misent sur leur fonctionnement simple pour augmenter leur productivité. Car vous pouvez utiliser les cobots dans de nombreux secteurs comme l’usinage industriel, le contrôle qualité,les lignes de productions et aussi l’agro-alimentaire ou même la chirurgie de précision.

L’entente homme/machine, vers une nouvelle définition

Si l’on insiste sur le fait que les cobots peuvent faciliter la vie des ouvriers, on devrait éclaircir un point : les cobots ne sont pas destinés à prendre le travail d’une personne humaine, mais bien de l’aider dans ses tâches quotidiennes. Imaginez ainsi un ouvrier assigné à la chaîne de production qui répète un geste durant huit heures : les cobots peuvent accomplir son travail sans se fatiguer, et l’ouvrier pourra donc être efficace sur un autre poste. Ceci implique que l’employé soit en accord total avec la machine et qu’il puisse s’en servir avec facilité. En effet, il n’y aura pas de rendement possible si la machine et l’homme ne communiquent pas parfaitement entre eux.

Il existe deux types de façons de faire “travailler” un cobot :

Soit l’employé commande le robot grâce à un écran tactile qui lui donne les informations nécessaire ;

Soit l’employé effectue lui-même les mouvements afin que le cobot l’imite. Nous nommons cette technique hand-guiding pour guidage manuel.

Bien sûr, les employés concernés par la robotique font l’objet d’une formation approfondie pour pouvoir manier ces engins sans risques.

Les entreprises qui ont dit “oui” aux cobots

Dans tous les domaines industriels, les maîtres mots du business sont efficacité, rentabilité et confort des employés. Voyez avec nous comment des entreprises françaises ont réussi le pari de l’implantation des cobots :

BWIndunstrie : Cette entreprise de dégraissage d’outils et d’usinage industriel a opté pour l’implantation d’une flotte de quatre cobots en 2011 et ne l’a jamais regretté depuis. Certains procédés d’usinage de pièces en métal nécessitaient d’être revus car les robots industriels utilisés devenaient obsolètes. Avec les bras articulés issus de la robotique collaborative, BWIdunstrie a su augmenter sa production de façon significative et améliorer le confort de travail de l’ensemble de ses employés. Encore mieux, elle affirme que depuis l’implantation des cobots, elle a pu augmenter 50 % de ses effectifs et sa productivité de 70 % ;

La PME Nichrominox a dû faire face à une concurrence acharnée de la part d’entreprises européennes qui cassent les prix. Fabricante de prothèses dentaires depuis 40 ans, la société a opté pour une flotte de cobots qui a su améliorer sa productivité de 10 % immédiatement. L’investissement de départ a été rentabilisé en 14 mois pour les cobots, alors que les robots industriels classiques se rentabilisent souvent en plusieurs années ;

L’entreprise Normaero, spécialisée dans l’usinage de pièces aéronautiques a constaté que la santé de ses employées était remise en question par des troubles musculo squelettiques (TMS) après plusieurs années de travail passées à effectuer des tâches répétitives. L’intégration d’une solution de robotique collaborative a changé la donne. Les employés concernés ne souffrent plus de TMS et peuvent s’adonner à des tâches moins difficiles depuis que les cobots sont apparus sur les lignes de production.

Les cobots clé en main

Car ils remplissent un cahier des charges bien précis et permettent aux entreprises d’accroître leur créativité, les cobots sont très bien implantés dans les industries modernes. Pour garantir un usage optimal de ces machines, les solutions cobotiques d’Universal Robots sont vendues après plusieurs jours de formation qui donnent à l’employé toutes les cartes en main pour apprivoiser la machine. Cette formation est obligatoire et garantie par la charte robotique qui prévient les accidents de travail liés aux robots.

Cette formation inclut une initiation aux risques et à la sécurité. En effet, les cobots disposent de systèmes de capteur laser très perfectionnés qui leur permettent de détecter une présence humaine et de ralentir si un ouvrier s’approche. Grâce à ce système, les accidents potentiels sont réduits au minimum et les cas d’accidents sont extrêmement rares.

Nous ajoutons qu’il est très facile de monter en démonter les cobots, et que même un employé sans expérience préalable peut être à même d’effectuer de la maintenance voire des réparations légères sur un cobot, le cas échéant. Le cadre légal de l’implantation des cobots est strictement défini par des normes européennes, et nous constatons que le fabricant a une obligation de sécurité et d’information sur le montage des machines et que l’entreprise a une obligation de sécurité sur l’ensemble des employés concernés par la robotique collaborative.