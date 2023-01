Comment les Indiens ont déclenché une guerre improbable contre le Pakistan sur Twitter

Le monde a regardé avec admiration Shubman Gill, le jeune batteur d’ouverture indien, fracasser un sublime double siècle contre la Nouvelle-Zélande lors du premier ODI et entrer dans le livre des records. Gill, 23 ans, qui est dans la forme de sa vie, a présenté un véritable spectacle au stade Rajiv Gandhi d’Hyderabad où il a marqué 208 points sur les 349 de l’Inde, une manche décorée de 19 limites et jusqu’à 9 maximums.

Ce faisant, Gill a également réalisé un exploit notable: il est devenu l’Indien le plus rapide à marquer 1000 points en ODI -19 manches. Il a réalisé l’exploit plus rapidement que Virat Kohli et Shikhar Dhawan qui ont mis 24 manches pour atteindre le cap.

Alors que le reste du monde, y compris les fans pakistanais, louaient la démonstration au bâton intrépide de Shubman Gill contre les Kiwis, certains fans à la maison ont décidé de tirer sur Babar Azam en comparant la star pakistanaise à la jeune star Shubman Gill.

Comparaison déconcertante ? Oui. Était-ce juste une plaisanterie pour énerver les voisins? Probablement oui. Était-ce une pause rapide de la guerre Kohli Vs Babar qui ne voit pas de fin? Absolument.

Shubman Gill > Babar Azam D’accord ?— Sushant Mehta (@SushantNMehta) 15 janvier 2023

A tous les fans de Babar, faut-il comparer Babar à Shubman ? Si la réponse est non, alors vous ne devriez pas non plus le comparer à Virat.— Hriday (Fan-Account) (@Hriday1812) 18 janvier 2023

Des coups de feu ont été ripostés.

Certaines centaines valent mieux que des centaines de DubuleBracewell bien joué 140 (78) avec 12 quatre et 10 six – Muhammad Noor (@Noor_Marriii) 18 janvier 2023

Si shubman gil marque, l’indien dit qu’il est meilleur que Babar Azam Si Kohli marque, ils disent qu’il est meilleur que Babar Azam Si Rahul marque, ils disent qu’il est meilleur que Babar Azam Si SKY marque, ils disent qu’il est meilleur que Babar Azam etETC Obsession irréelle pour le roi Babar Azam pic.twitter.com/WaITcblmDm – Abdul Samad (@Ab_Samad122) 18 janvier 2023

Babar est ce qu’est Babar, fermez votre gueule odieuse, bande d’escrocs sanglants, imbéciles, crétins qui comparent babar à shubman ! babar est le meilleur dans tous les formats et shubman se débrouille à juste titre très bien dans odi .— rocky (@zahraakraam) 18 janvier 2023

Pendant ce temps, Michael Bracewell a frappé un siècle époustouflant en faisant peur à l’Inde à Hyderabad en marquant 140, entraînant presque la Nouvelle-Zélande vers une victoire improbable lors de l’ouverture de la série. Depuis les profondeurs de 131/6, Bracewell s’est associé à Mitchell Santner (57) pour relancer la chasse mais est tombé en finale alors que la Nouvelle-Zélande a été éliminée pour 337. L’Inde a gagné par 12 points.

