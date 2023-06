Comment les incendies de forêt peuvent avoir un impact dévastateur à long terme sur les approvisionnements en eau à proximité

Jour 610:24Comment les incendies de forêt peuvent avoir un impact dévastateur à long terme sur notre approvisionnement en eau

Monica Emelko est arrivée à Fort McMurray, en Alberta, en juin 2016 pour aider à étudier l’impact de la feux de forêt . Elle dit que la dévastation des maisons et des vies des gens dont elle a été témoin l’a changée en tant que personne.

Emelko, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en science, technologie et politique de l’eau à l’Université de Waterloo, était là pour aider à s’assurer que l’approvisionnement en eau potable était sûr pour la consommation alors que les gens se préparaient à retourner chez eux.

Certains chercheurs pensaient que son équipe ne serait même pas en mesure de détecter un impact des incendies car la rivière Athabasca ressemblait déjà à du thé avant les incendies. Les fortes pluies ont tendance à envoyer des eaux de ruissellement ressemblant à du caramel chaud de la terre dans la rivière, ce qui la fait ressembler à du lait au chocolat, a-t-elle déclaré.

Arrivée après les incendies, Emelko a déclaré qu’elle pouvait voir ce flux ressemblant à du fudge chaud pénétrer dans les eaux de l’Athabasca alors que les cendres, transportant probablement des nutriments comme le phosphore et le carbone, rendaient l’approvisionnement en eau difficile pour les processus de traitement.

« Ceux [workers] vivaient dans l’usine de traitement de l’eau, travaillant dur pour s’assurer que les gens puissent rentrer chez eux et avoir au moins de l’eau potable à boire », a déclaré Emelko Jour 6 hôte Brent Bambury.

Monica Emelko, professeure de génie civil et environnemental à l’Université de Waterloo, affirme qu’à mesure que les changements climatiques augmentent la probabilité d’incendies de forêt de plus en plus intenses, nous devons prêter attention aux effets qu’ils peuvent avoir sur nos approvisionnements en eau. (Soumis par Monica Emelko)

Le Canada est dans le au milieu d’une saison des feux de forêt « sans précédent » et les experts disent que la gravité croissante des incendies constitue une menace complexe pour l’approvisionnement en eau à proximité.

Les responsables de la Nouvelle-Écosse ont mis en garde contre la dangers du lavage des contaminants dans les puits . Mais si vous ne dépendez pas de l’eau de puits et que vous vivez dans une municipalité ou une région où l’eau passe par une usine de traitement, Emelko dit que la contamination elle-même n’est pas vraiment le problème.

« Les fournisseurs d’eau potable ne distribuent pas d’eau à moins qu’elle ne réponde aux critères de santé et de sécurité qui sont communs à travers le pays », a-t-elle déclaré.

Usines de traitement des souches de contaminants

Du point de vue du traitement de l’eau, le problème est principalement la pression exercée par les contaminants sur l’infrastructure et l’approvisionnement.

« Si l’eau est difficile à traiter, nous n’en aurons peut-être pas toujours autant que nous le voudrions avec la qualité que nous voulons et dont nous avons besoin et à la demande. »

REGARDER | Les coûts de traitement de l’eau de Fort McMurray pourraient doubler après l’incendie de 2016 Les coûts de traitement de l’eau de Fort McMurray pourraient doubler après un incendie de forêt Le coût de l’approvisionnement en eau potable de Fort McMurray a grimpé de 50 % après l’incendie de forêt et les coûts pourraient atteindre 100 % en 2017.

Les algues sont l’un de ces contaminants potentiels, dit Emelko. Les efflorescences de cyanobactéries (plus communément appelées algues bleu-vert) deviennent fréquentes dans certaines régions du Canada, comme on le voit en Nouvelle-Écosse .

Chaque année après les incendies de 2016, dit-elle, il y a eu une prolifération d’algues près de Fort McMurray. Les algues peuvent obstruer la filtration et limiter la capacité du système de traitement de l’eau à répondre à la demande. L’infrastructure de Fort McMurray a été construite il y a des décennies, avant que les algues ne deviennent un problème.

Les algues peuvent également créer des toxines potentielles qui rendent les gens malades, mais Emelko dit que ces toxines n’ont pas été trouvées à Fort McMurray et que l’eau potable est sûre. Mais elle prévient que des toxines dans l’approvisionnement en eau pourraient encore émerger.

Uldis Silins, professeur à l’Université de l’Alberta spécialisé en hydrologie forestière, affirme que de graves incendies de forêt peuvent affecter les bassins versants dans la mesure où la santé d’une rivière voisine, et même de tout son écosystème aquatique, peut changer.

« C’est lorsque vous commencez à voir ces impacts en aval, là où les gens vivent dans les grands centres urbains, que les gens vont vraiment commencer à s’en apercevoir », a-t-il déclaré.

En amont et en aval de la chaîne alimentaire

Silins dit que les incendies de forêt peuvent déclencher ce qu’on appelle une cascade trophique, un événement qui affecte indirectement tout un écosystème. Il dit qu’en termes simples, ce n’est pas beaucoup plus compliqué que votre « chaîne alimentaire de base ».

Les forêts saines interceptent beaucoup de ruissellement de pluie, mais lorsque les arbres sont brûlés ou retirés d’un bassin versant, vous obtiendrez plus de débit dans les rivières. Cela s’applique également à la fonte plus rapide du manteau neigeux lorsque le couvert forestier a été éliminé.

Uldis Silins, professeur spécialisé en hydrologie forestière à l’Université de l’Alberta, affirme que les incendies de forêt ont le potentiel de créer un effet en cascade qui affecte tout un écosystème dans les zones environnantes. (Soumis par Uldis Silins)

Le ruissellement transporte des contaminants naturels – comme la cendre de carbone organique ou les sédiments, y compris le phosphore – à travers un écosystème fluvial.

« Le phosphore est particulièrement important en tant que nutriment parce que, dans notre partie des Rocheuses, le phosphore est le principal nutriment qui limite la productivité des cours d’eau », a déclaré Silins.

Il a dit qu’il a observé que lorsque beaucoup plus de phosphore que d’habitude est ajouté au système, il y a plus de croissance de plantes et plus d’insectes aquatiques, ce qui a un impact sur les poissons.

« Nous n’avons pas perdu les espèces d’eau propre, mais nous avons eu l’immigration d’espèces qui sont plus tolérantes à une qualité d’eau vraiment dégradée. Et l’ensemble [species] les niveaux de population ont augmenté. »

Dans les zones étudiées par Silins, ces impacts ont duré longtemps.

Il a fait des recherches sur les graves Incendie de Lost Creek en 2003 en Alberta pendant des années après qu’il se soit produit. Lorsque certaines parties de l’Alberta, y compris Calgary, étaient alors inondé en 2013 son équipe était dans une position rare pour tracer l’impact sur une décennie.

Une vue aérienne de Calgary en 2013 lors d’une inondation dévastatrice. (Jonathan Hayward/La Presse canadienne)

« Même une décennie après l’incendie, [the flooding] a complètement réactivé les perturbations et, en fait, produit une multiplication par sept à presque neuf de la production de sédiments – phosphore et certains de ces autres contaminants de la qualité de l’eau. »

Le temps de s’adapter

Silins note que les régions de l’Alberta qu’il étudie ont connu des incendies de forêt pendant un certain temps. C’est la gravité et la fréquence qui présentent des complications croissantes – et c’est une préoccupation mondiale.

« Je sais qu’il y a des gestionnaires fonciers aux prises avec ce problème et qui essaient toutes sortes de choses sur le paysage vraiment partout dans le monde. »

Emelko souligne que tous les ordres de gouvernement au Canada ont besoin d’une meilleure coordination, d’une meilleure infrastructure de traitement de l’eau et d’une surveillance accrue de l’eau.

« Si vous ne fournissez pas [water treatment plant operators] avec une idée de ce qui se passe dans le pipeline ou de ce qui se passe dans la rivière, littéralement, cette surveillance en amont, vous leur demandez en quelque sorte de faire les choses à l’aveugle. »

Elle a dit qu’elle pense que la sensibilisation apporte un état d’esprit plus adaptatif au problème.

« Quand j’ai commencé à travailler dans ce domaine en [2004] nous n’avons même pas pu obtenir de financement pour ce problème. Heureusement, nous avons pu en obtenir du gouvernement de l’Alberta, mais les gens n’arrêtaient pas de dire: « Oh, c’est un incendie ponctuel ». Ce n’est pas un problème plus large dont les Canadiens doivent s’inquiéter. Et garçon, [have] les choses ont changé en peu de temps. »