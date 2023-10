Comment les incendies de Coran en Suède ont accru les menaces des militants islamistes

STOCKHOLM (AP) — Le meurtre de deux citoyens suédois lors d’une attaque avant un match de football à Bruxelles a…

STOCKHOLM (AP) — La mort de deux citoyens suédois lors d’une attaque avant un match de football à Bruxelles a choqué le pays scandinave, bien que le gouvernement ait averti depuis des mois que les Suédois couraient un plus grand risque depuis une récente série de profanations publiques du pays. Livre sacré du Coran rédigé par une poignée de militants anti-islam. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a noté mardi que le gouvernement et les services de sécurité avaient élevé en août l’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé à la suite de menaces contre la Suède de la part d’extrémistes islamistes. « Nous savons désormais avec une clarté effrayante que ces inquiétudes étaient fondées », a-t-il déclaré. Les profanations, principalement perpétrées par un réfugié irakien vivant en Suède, ont suscité des réactions de colère dans les pays musulmans. En juin, des manifestants en Irak a pris d’assaut l’ambassade de Suède et le gouvernement irakien a rompu les relations diplomatiques avec la Suède. Les profanations ont soulevé des questions – y compris en Suède – sur les raisons pour lesquelles de tels actes sont autorisés.

QUE DISENT LES AUTORITÉS SUÉDOISES ?

Les autorités suédoises ont condamné à plusieurs reprises les profanations tout en affirmant qu’elles étaient autorisées au titre de la liberté d’expression. Le gouvernement étudie la possibilité de donner à la police davantage de pouvoirs pour mettre un terme à de tels actes, pour des raisons de sécurité.

« Tout ce qui est légal n’est pas approprié », a déclaré Kristersson mardi. « Ce que vous faites en Suède peut avoir des conséquences ailleurs. »

En août, la Suède a relevé son alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé pour la première fois depuis 2016, suite aux incendies du Coran et aux menaces de groupes militants.

Dans un communiqué publié mardi, le service de sécurité suédois, connu sous le nom de SÄPO, a déclaré que la situation était « grave » et qu’il « travaillait en étroite collaboration avec les autorités belges ».

Kristersson a déclaré que la Belgique lui avait dit que l’agresseur « était resté en Suède mais n’était pas connu de la police suédoise ».

La zone sans passeport de l’Union européenne lui a permis de se rendre en Suède.

« L’Europe est ouverte et c’est l’une des raisons importantes pour lesquelles nous devons garder un œil sur la frontière extérieure de l’UE, car sinon les gens peuvent facilement se déplacer entre les pays européens », a déclaré Kristersson.

LA LOI SUÉDOISE AUTORISE-T-ELLE DE TELLES DESCRETATIONS ?

En Suède, aucune loi n’interdit spécifiquement la profanation du Coran ou d’autres textes religieux. Le droit d’organiser des manifestations publiques est protégé par la Constitution suédoise. La police donne généralement son autorisation selon qu’elle estime qu’un rassemblement public peut avoir lieu sans perturbations majeures ni risques pour la sécurité publique.

Beaucoup en Suède affirment que critiquer la religion, même d’une manière considérée comme offensante par les croyants, doit être autorisé et que la Suède devrait résister aux pressions visant à réintroduire des lois sur le blasphème qui ont été abandonnées il y a des décennies dans ce pays à prédominance luthérienne mais hautement laïcisée.

Y A-T-IL EU DES ATTAQUES SUR LE SOL SUÉDOIS ?

La Suède, autrefois largement à l’abri de la violence militante, a connu des attaques ces dernières années.

Le 7 avril 2017, Rakmat Akilov, un Ouzbek qui disait vouloir punir la Suède pour avoir rejoint une coalition contre le groupe État islamique, a foncé avec un camion volé dans la foule à Stockholm, tuant cinq personnes et en blessant 14 autres. Il a été reconnu coupable de meurtre lié au terrorisme et condamné à perpétuité.

Un autre homme, Taimour Abdulwahab, s’est fait exploser dans le même quartier en décembre 2010 alors qu’il était rempli d’acheteurs de Noël, se suicidant et blessant deux personnes.

Un dessin du prophète Mahomet réalisé en 2007 par le caricaturiste suédois Lars Vilks a suscité des tensions. En mai 2011, Vilks a été agressé alors qu’il prononçait un discours à Uppsala, et des vandales ont tenté en vain d’incendier sa maison dans le sud de la Suède.

