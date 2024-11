Comment les immigrants qui viennent de devenir citoyens américains envisagent de voter aux élections de 2024

LOS ANGELES– Dans les collines pittoresques surplombant Los Angeles, neuf immigrants originaires de pays allant du Liban à l’Allemagne, en passant par Taiwan et le Mexique ont prêté serment de devenir de nouveaux citoyens américains lors d’une cérémonie de naturalisation en plein air avec le panneau Hollywood en arrière-plan.

Avec le Élection présidentielle américaine approchant à grands pas, plusieurs ont déclaré que le vote était au premier rang de leurs préoccupations et qu’ils savaient qui ils voulaient remporter les élections de 2024. Lors de la cérémonie d’octobre, une femme française a consulté le site Web pour s’inscrire sur les listes électorales en Californie afin de s’assurer qu’elle pourrait voter.

Pour devenir citoyen américain naturalisé, les immigrants doivent vivre aux États-Unis avec une carte verte dans la plupart des cas pendant cinq ans et réussir des tests d’anglais et d’éducation civique.

Beaucoup ont déclaré qu’ils espéraient voyager avec un passeport américain, participer à la vie politique – et surtout, se sentir membres à part entière du pays qu’ils aiment et où ils habitent depuis des années.

Chia Hsin Tsai, 33 ans, est venue de Taiwan aux États-Unis il y a 11 ans pour étudier sa maîtrise. Elle est maintenant responsable du marketing dans l’industrie alimentaire et a demandé à devenir citoyenne en mars, dans l’espoir d’officialiser ce qu’elle pensait des États-Unis.

Elle a déclaré qu’elle voterait certainement à la prochaine élection présidentielle, mais a refusé de dire pour qui.

« Faire partie du pays dans lequel je vis me fait me sentir spéciale », a-t-elle déclaré. «Je vis dans ce pays. Je peux avoir le droit de voter et tout.

Son petit ami, Eric Boyce, a déclaré que la voir s’inquiéter de l’expiration de son visa et travailler si dur pour poursuivre sa carrière était inspirant.

« Elle est devenue américaine non pas parce qu’elle a passé un examen, mais parce qu’elle est restée ici pendant 11 ans et qu’elle a tout appris sur les États-Unis », a-t-il déclaré.

Floriane Turcat, 37 ans, a déclaré qu’ayant grandi en France, elle s’était inspirée du cinéma et de la télévision américains et espérait devenir un jour actrice.

Aujourd’hui, Turcat joue au cinéma et sur scène. Elle vit à Los Angeles avec son mari, développeur Web.

Alors qu’elle faisait la queue en attendant de prêter serment, Turcat a consulté le site Web pour s’inscrire sur les listes électorales en Californie afin d’être sûre qu’elle le ferait à temps pour voter à l’élection présidentielle. Elle a dit qu’elle voulait voter pour Vice-présidente Kamala Harris en raison du souci des droits des femmes et des droits reproductifs, en particulier.

« Je veux faire partie du mouvement politique de ce pays », a déclaré Turcat. « Même si la Californie est un État démocrate, je veux pouvoir participer et avoir une voix et affirmer que c’est important pour moi. Je veux défendre mes droits.

Elle a déclaré qu’elle avait demandé sa naturalisation en juillet et qu’elle était heureuse que le processus ait été achevé assez rapidement pour qu’elle puisse s’inscrire sur les listes électorales.

« J’ai toujours été fasciné par ce pays », a déclaré Turcat, qui vit aux États-Unis depuis sept ans. «C’était pour moi le symbole de la liberté. J’ai tout simplement tout aimé.

Phoenix De Los Angeles Lopez Daal a déclaré qu’il avait toujours voulu devenir citoyen américain. Il a déclaré qu’il croyait aux idéaux du pays, notamment la liberté d’expression, la liberté de religion et le droit de porter les armes.

Il a déclaré que voter n’était pas une raison majeure pour se faire naturaliser, mais il espère pouvoir voter à l’élection présidentielle pour l’ancien Le président Donald Trump.

Le décorateur de 31 ans est arrivé aux États-Unis avec sa mère et sa sœur du Venezuela quand il avait six ans.

Lopez Daal a déclaré qu’il ne s’inscrirait dans aucun parti politique, mais il estime que les démocrates se sont trop orientés vers la gauche politique – ce qu’il a dit avoir également vu se produire dans son pays natal.

« Il fut un temps où le Venezuela était un grand pays, et ce que font les démocrates est ce qui a conduit à la chute du Venezuela. Je ne voudrais donc pas vraiment que cela se produise ici », a-t-il déclaré.

Dennis Beier, un producteur de films allemand de 46 ans, a déclaré qu’il considérait les États-Unis comme un lieu de liberté et d’opportunités lorsqu’il a grandi à Berlin.

Il a déclaré qu’il espérait pouvoir voter lors de l’élection présidentielle de cette année pour Harris, en grande partie en raison des inquiétudes liées à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

«Je veux juste garder intacte toute cette histoire de démocratie», a déclaré Beier. « Et les gens doivent être respectés lorsqu’ils perdent, cela fait partie du problème, et si vous n’y parvenez pas, alors vous ne devriez pas faire de politique. »

Bejer a déclaré qu’il avait toujours aimé les États-Unis depuis sa première visite à New York en 2001.

« C’était un peu comme un match, je me suis dit ‘ouais, ça y est' », a déclaré Beier, qui vit à Los Angeles.

Beier a déclaré qu’il souhaitait se faire naturaliser pour rejoindre ses enfants américains et son épouse canadienne, récemment devenue citoyenne américaine. Il a déclaré qu’il avait auparavant attendu que l’Allemagne modifie ses lois, facilitant ainsi l’acquisition d’une citoyenneté supplémentaire.

« Je suis très heureux que ce jour soit enfin arrivé », a-t-il déclaré.