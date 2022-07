Comment les images du télescope Webb de la NASA ont été sélectionnées

Même atteindre ce point avait pris des décennies de planification, des annulations menacées, des retards sur retards, une pandémie et une série d’origamis inversés déchirants qui étaient nécessaires pour déplier le télescope dans l’espace lointain sans le casser. À Baltimore, la tâche de ce groupe était un mélange de science à la volée, de communication publique et de gestion de marque : époustoufler tout le monde, montrer aux décideurs politiques ce que tous ces crédits avaient payé et assurer au reste du monde scientifique que oui, certains des les secrets les plus insaisissables de l’univers pourraient enfin être à portée de main.

Le prédécesseur toujours fonctionnel du nouveau télescope, Hubble – maintenant âgé de 32 ans, solidement dans la génération du millénaire – avait souligné les enjeux. Les premières images de Hubble montraient clairement que son miroir était défectueux, provoquant la colère du Congrès et transformant le projet en punchline. Mais après des réparations réussies, les scientifiques travaillant sur Hubble ont continué à produire des photos proto-virales à couper le souffle de galaxies et de nébuleuses comme les «piliers de la création», inspirant d’innombrables carrières dans les sciences. (Le mien inclus : avant de devenir journaliste scientifique, j’ai passé deux ans en tant qu’analyste de données pour Hubble, qui est également géré par le Space Telescope Science Institute.)

Mais James Webb est une autre bête, si distinctive et si avancée dans ses capacités que même les astronomes chevronnés n’avaient aucune idée de ce à quoi s’attendre des images qu’il produirait. Cela est dû en grande partie au fait que le Webb fonctionne dans les longueurs d’onde infrarouges. À ces fréquences, inaccessibles aux yeux humains, les nuages ​​qui semblent solides pour Hubble se dissolvent en volutes de cirrus, les galaxies lointaines deviennent plus lumineuses, de nouveaux détails surgissent du noir et l’espace lui-même est illuminé par la lumière des molécules organiques crachées dans le derniers soupirs d’étoiles mourantes.

Après avoir parcouru près d’un million de kilomètres pour atteindre un endroit au-delà de la lune, le télescope spatial James Webb passera des années à observer le cosmos.

Le simple fait de montrer ce genre de choses exigerait une palette de couleurs et un style distincts. La NASA voulait commencer à publier les premières images dans les six semaines suivant la mise en ligne du télescope. Et tandis que regarder dans l’abîme du sublime cosmique pendant des semaines aurait ses avantages, le cône de silence autour du projet pourrait également s’avérer solitaire.

Début juin, par exemple, Klaus Pontoppidan, l’astronome à la tête de cette équipe de lancement précoce, a été le premier humain à télécharger la vue « champ profond » complète du nouveau télescope. Ce regard long et approfondi sur les galaxies lointaines remonte plus loin vers le début des temps et le bord de l’espace que n’importe quel instrument de l’humanité n’a jamais réussi. “J’étais assis là, à le regarder pendant deux heures, puis désespérément, désespérément, à le partager avec quelqu’un”, a-t-il déclaré. “Mais je ne pouvais pas.”