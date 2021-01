(Opinion Bloomberg) – Il y a trois jours, la Grande-Bretagne a achevé le processus de sortie de l’Union européenne, un acte majeur de politique étrangère que la plupart des pays du monde trouve déconcertant et juge peu judicieux.

Cela m’a rappelé les propos tenus lors d’une conférence anglo-allemande il y a une quinzaine d’années par le président de l’époque de Mercedes-Benz: «Je veux dire à nos amis britanniques à quel point nous espérons qu’ils resteront partenaires de l’UE. S’ils décident de partir, cependant, j’espère que vous ne le jugerez pas impoli si je suggère qu’à l’ère des blocs commerciaux géants, vous pourriez trouver ça froid là-bas.

Alors pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle fait ce saut dans l’inconnu? Ce qui suit est une rumination sur le caractère britannique, plutôt que sur notre gouvernement.

Néanmoins, nous commencerons par une remarque le mois dernier de Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, qui possède la distinction farouchement contestée d’être le membre le moins impressionnant du cabinet du Premier ministre Boris Johnson. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la Grande-Bretagne avait été la première nation à autoriser un vaccin Covid-19, il a comparé la qualité des scientifiques et des régulateurs américains et européens, puis a déclaré: «Nous sommes un pays bien meilleur que chacun d’entre eux, n’est-ce pas? ? »

À la base de presque tout ce que la Grande-Bretagne a fait depuis 1945, il y a la conviction de la plupart de sa population que nous sommes spéciaux, différents, importants. De nombreux pays de taille moyenne chérissent cette vanité dans une certaine mesure – pensez à la France – mais peu lui permettent d’influencer leurs cours politiques aussi obstinément que les héritiers de Winston Churchill.

La Seconde Guerre mondiale domine toujours l’image de soi des Britanniques. En tant qu’historien du conflit, je suis parfois désespéré par la détermination de mes compatriotes à préserver les mythes nationalistes à son sujet, plutôt que de reconnaître les dures réalités. L’expression «Grande Alliance», inventée par Churchill, correspondait au spectacle glorieux et largement fictif dont il devint le créateur littéraire le plus influent, à travers son histoire en six volumes du conflit.

En vérité, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union soviétique ont mené une guerre avec des objectifs très différents et ont émergé dans des conditions très différentes. Les États-Unis étaient un vainqueur incontestable, et le seul à sortir de la guerre dans une situation économique considérablement renforcée. La Russie a subi des pertes humaines indicibles – 27 millions de morts, contre moins d’un demi-million chacun pour les États-Unis et la Grande-Bretagne – mais la prise de Berlin a permis à la direction communiste de revendiquer son seul succès national sans équivoque entre 1917 et son effondrement en 1991 (avec le possible exception du lancement en 1957 du satellite Spoutnik).

Cela explique en grande partie pourquoi la Russie fait encore plus de commémorations annuelles de sa «Grande guerre patriotique» que toute autre nation.

La Grande-Bretagne, quant à elle, a été ruinée financièrement par la guerre, qui a également sonné le tocsin pour son empire. Pourtant, aucun événement ou succès d’après-guerre, y compris l’atteinte d’un niveau de vie moderne qui semblerait sybarite à nos pères et nos grands-pères, n’a égalé la magie, dans le folklore national, de notre seul défi des nazis en 1940-41. Les Brexiteers modernes se réjouissent de la remarque merveilleusement stupide du roi George VI à sa mère, après la capitulation de la France, selon laquelle il était plus heureux que «nous n’avons pas d’alliés avec qui être polis et choyer».

J’ai écrit des livres dans lesquels je souligne que Churchill lui-même n’a rien vu de glorieux dans l’isolement de la Grande-Bretagne. Avant que les Français ne reconnaissent leur défaite, il a fait le geste désespéré et désespéré d’offrir à leur Premier ministre, Paul Reynaud, «une union politique indissoluble» entre les deux pays, si seulement la France voulait continuer à se battre.

La plupart des classes supérieures britanniques méprisaient les Américains presque autant que les Continentaux. Leur Premier ministre était parmi les rares à respecter sincèrement les États-Unis. Il reconnaissait que la victoire sur Hitler était impossible sans la belligérance américaine.

Une Londonienne de la classe moyenne nommée Vere Hodgson a écrit dans son journal de guerre, reconnaissant une dette envers la filiation semi-américaine du Premier ministre: «S’il avait été une aristocratie anglaise pure, il n’aurait pas été en mesure de diriger comme il l’a fait. Elle a reconnu que de nombreux confrères de Churchill de la classe supérieure le considéraient comme un vulgaire, mais elle a observé avec sagesse: «Nous avons besoin de plus que du bon goût pour sauver la Grande-Bretagne en ce moment particulier.

Churchill lui-même a écrit à propos de la nuit qui a suivi Pearl Harbor, alors qu’il savait que l’Amérique était en guerre: «Je me suis couché et j’ai dormi du sommeil des sauvés et reconnaissants.

Les sondages d’opinion en temps de guerre ont néanmoins montré que les Britanniques étaient beaucoup moins enthousiastes pour leurs alliés transatlantiques que ne l’était le Premier ministre, et toujours amoureux de leur vision de la petite Grande-Bretagne courageuse, criant au défi des falaises blanches de Douvres.

Richard Weight, auteur d’une étude de 2002 sur la recherche d’identité britannique moderne, a écrit sur l’époque de la guerre que de nombreux politiciens, poètes, historiens et journaux ont établi des parallèles explicites avec les époques élisabéthaine et napoléonienne: «Ils ont dépeint Hitler comme le dernier d’une longue lignée de dictateurs continentaux bondés et fous de pouvoir, et ils ont souligné la continuité inébranlable de «l’histoire de l’île».

Ce qui est remarquable, ce n’est pas que cette thèse ait exercé un tel pouvoir sur l’imaginaire britannique en 1940, mais qu’elle continue de le faire 80 ans plus tard. Il y a un an ou deux, j’ai déploré auprès de mon vieil ami l’historien Michael Howard, un nonagénaire d’une sagesse exceptionnelle, la xénophobie au cœur du mouvement Brexit. Il est extraordinaire, dis-je, que les Britanniques considèrent les étrangers avec autant de dédain. Il poussa un soupir théâtral et dit: « Cher garçon, ils l’ont toujours fait. »

Dans une importante étude sur les relations de la Grande-Bretagne avec l’UE publiée en 1998, le journaliste Hugo Young, lui-même un Européen passionné, a écrit sur les singeries du Parti conservateur: «Le monde qu’ils défendaient semblait… nostalgique et étroit; assailli par des démons, déchiré par la confusion existentielle. Ils ont été incapables d’absorber la possibilité que l’Europe, en renforçant énormément les économies locales d’après-guerre, ait pu être à l’origine de l’État-nation dans le monde moderne.

Il y a près d’un demi-siècle, en 1973, le peuple britannique n’a accepté à contrecœur de rejoindre la Communauté économique européenne que parce qu’il avait épuisé toutes les autres possibilités d’étendre son influence à l’étranger. Alors que les gouvernements britanniques entretenaient des relations étroites avec Washington, aucun ne doutait que nous étions incommensurablement subordonnés aux États-Unis.

Lorsque l’empire britannique a été perdu, il a plutôt cherché à maintenir une portée mondiale grâce à la maîtrise du Commonwealth, auquel appartenaient la plupart de ses anciennes colonies et dominions. Cette institution s’est avérée posséder une signification rituelle qui plaît à la reine, son chef officiel, mais n’a produit que des avantages économiques marginaux et des avantages politiques négligeables.

Beaucoup de membres de l’establishment britannique ont accepté avec hésitation l’idée de rejoindre l’Europe parce qu’ils se sont trompés sur le fait qu’ils pouvaient la dominer. Ils n’ont pas reconnu que la faiblesse économique relative de la Grande-Bretagne, mesurée par rapport à l’ascension de l’Allemagne et à la reprise de la France, rendrait cela impossible.

Ils ont également vendu l’adhésion au peuple britannique sur un faux prospectus, affirmant que la CEE était uniquement un partenariat commercial, qui n’exigeait aucun sacrifice de souveraineté. C’était un mensonge, connu pour être tel par tous les politiciens réfléchis. La trahison – pour reprendre un mot privilégié par les Brexiteers depuis – a jeté les bases de l’hostilité pure et simple contre l’Europe qui a récemment supplanté la simple indifférence générale.

Au 21ème siècle, la faction anti-européenne a été transformée en un mouvement de masse par l’immigration, à laquelle une majorité des Britanniques s’opposent, car ils considèrent notre île surpeuplée comme pleine. En 2000, la Grande-Bretagne comptait 59 millions d’habitants. Aujourd’hui, le chiffre est de 68 millions.

Pourtant, une ironie, encore peu comprise par la plupart du public, est que quitter l’Europe ne fera rien pour freiner l’immigration en provenance d’au-delà du continent, qui continue d’augmenter. La migration nette des pays de l’UE vers la Grande-Bretagne a chuté de façon spectaculaire, à 58 000 l’an dernier, et diminuera vraisemblablement davantage à mesure que les citoyens de l’UE perdront leur droit de vivre et de travailler ici. Pendant ce temps, entre mars 2019 et mars 2020, 316000 migrants non européens sont arrivés en Grande-Bretagne, et absolument rien dans le Brexit ne permettra à la Grande-Bretagne de réduire ce chiffre.

Le grand succès politique des Brexiteers est qu’ils ont convaincu une faible majorité du peuple britannique que la plupart de leurs malheurs, même la météo, viennent de l’Europe. En vérité, il n’y en a guère, mais les étrangers font de bons boucs émissaires. Il existe des similitudes étroites entre l’attitude tribale des partisans du président Donald Trump aux États-Unis et des partisans de Johnson en Grande-Bretagne. Tous deux se considèrent avant tout comme des patriotes.

Tous deux ont perdu confiance dans les institutions de gouvernement traditionnelles de leurs nations respectives et dans les principes collectivistes sur lesquels ils ont fondé la politique étrangère de nos nations respectives. Hugo Young a un jour décrit l’Europe comme «le cimetière où la réputation d’un grand [British] la classe politique est enterrée.

Tout comme aux États-Unis, où de nombreux «nantis» de la société soutiennent Donald Trump par intérêt économique, de même, en Grande-Bretagne, une minorité riche et gâtée a formé une alliance inattendue avec les plus humbles Brexiteers, car ses membres sont suffisamment privilégiés pour être personnellement insensibles aux coût économique national du Brexit. Ils partagent l’aversion des «démunis» du continent, sauf en tant que destination de vacances.

Certains d’entre nous ont toujours cru que le partenariat avec l’Europe, malgré toutes ses imperfections, offre le seul avenir plausible à notre nation, tandis que l’isolement représente l’esclavage d’un passé momifié. Mais nous avons perdu l’argument, car la vision du patrimoine insulaire exerce toujours un pouvoir extraordinaire sur de nombreux Britanniques, en particulier les personnes âgées blanches. Bien qu’ils ne citent peut-être pas Shakespeare de mémoire, leur esprit directeur est celui des lignes sur l’Angleterre – telle qu’elle était alors – attribuées à Jean de Gaunt dans «Richard II»:

Cette race d’hommes heureux, ce petit monde

Cette pierre précieuse sertie dans la mer d’argent,

Qui le sert dans le bureau d’un mur,

Ou comme un fossé défensif à une maison,

Contre l’envie de terres moins heureuses,

Bien entendu, il est assez difficile qu’une île offshore de rang intermédiaire, avec une faible capacité industrielle indigène, puisse aspirer à la condescendance envers d’autres nations. Mais l’historien social français François Bedarida, qui possédait une profonde compréhension des Britanniques affichée dans plusieurs livres, n’avait pas tort lorsqu’il écrivait il y a une génération que «la suite des préjugés» contre la France traversait les âmes britanniques, et était «toujours sur la des rails. »

De nombreux Britanniques, au début de cette année de Notre Seigneur 2021, supposent encore sincèrement que, parce que nous étions du côté des vainqueurs en 1918 et 1945, alors que la plupart des nations continentales étaient humiliées ou honteuses, nous sommes des êtres supérieurs. Michael Howard a observé après le référendum sur le Brexit de 2016: «Nous serons condamnés à devenir des prostituées mondiales, faisant des affaires avec tout régime qui nous accommodera, même déplaisant.

Certains commentateurs estiment que les Britanniques connaîtront désormais un réveil lent et douloureux. Il est toutefois plus probable, à mon avis, que la plupart ne remarqueront pas notre déclin de richesse, par rapport à ce dont nous aurions pu profiter si nous étions restés membres de l’UE.

La question de l’Europe n’a pas seulement empoisonné la politique britannique, mais a provoqué une stupeur droguée chez nombre de ses habitants. Ils ont adopté une vision nostalgique dont certains d’entre nous craignent qu’elle ne nous prive de l’intérêt pour les choses les plus importantes et les plus passionnantes que le monde réalisera dans les années à venir. Nous avons voté pour devenir un parc à thème.

J’ai écrit il y a deux ans que si Johnson réalisait son ambition de devenir Premier ministre, la Grande-Bretagne renoncerait à toute prétention d’être considérée comme un pays sérieux. Je ne retire pas ces propos. Ma propre faction vaincue ne peut que rester dans la tristesse, alors que les vainqueurs de notre débat tragique sur l’Europe se retrouvent sous le vieux drapeau de l’Union.

