Comment les îles les plus dangereuses du monde sont couvertes d’infestations mortelles de serpents qui font fondre la peau et de tribus cannibales

AVEC leurs belles plages de sable et leurs mers cristallines, ces îles tropicales peuvent ressembler à l’endroit idéal pour des vacances ensoleillées – mais les apparences peuvent être dangereusement trompeuses.

Des tribus cannibales aux essaims de serpents mortels, les utilisateurs de TikTok ont ​​découvert certaines des îles les plus dangereuses du monde – et c’est loin de l’habituel #holidayinspo que vous avez l’habitude de voir sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, une île paradisiaque de l’océan Indien a interdit à quiconque de nager dans la mer en raison d’une infestation mortelle de requins.

Ici, nous examinons de plus près les îles les plus meurtrières du monde, pour que vous n’ayez pas à…

Envahi par 4000 serpents mortels capables de faire fondre la chair

Dans ce qui est probablement le scénario du cauchemar de tout le monde, l’île d’Ilha da Queimada – située à environ 20 miles au large des côtes du Brésil – abrite littéralement des milliers de serpents – et pas grand-chose d’autre.

Créativement surnommée Snake Island, il y aurait cinq vipères Golden Lancehead par mètre carré – jusqu’à 4000 au total sur la petite île de 106 acres.

AFP – Getty

Les vipères Golden Lancehead trouvées sur l’île sont parmi les serpents les plus venimeux du monde[/caption]

Les vipères, qui mesurent jusqu’à un demi-mètre de long, sont parmi les plus venimeuses du monde et sont si toxiques qu’elles ont la capacité de faire fondre la chair – et peuvent tuer en une heure.

Personne n’a vécu sur l’île depuis plus d’un siècle, bien qu’il y ait eu un gardien de phare qui a apparemment rencontré une mort prématurée lorsque les serpents sont entrés par une fenêtre ouverte.

La manière dont les serpents sont arrivés là reste ouverte au débat.

La légende raconte que les pirates y ont jeté les serpents pour garder leur trésor, bien que l’explication la plus réaliste soit que les serpents se sont progressivement échoués en raison de l’élévation du niveau de la mer il y a 11000 ans et les ont coupés du continent.

Maintenant, la marine brésilienne a interdit à tous les civils de l’île, bien que quelques exceptions aient été faites pour les scientifiques dans de rares circonstances.

Alamy

Les civils ont été interdits de visiter l’île dangereuse [/caption]

Tribu isolée qui tue des étrangers

Cela peut ressembler à un paradis complet, mais North Sentinel Island, dans l’océan Indien, abrite une tribu Sentinelese isolée et résolument peu accueillante depuis plus de 60 000 ans.

Il est interdit de contacter le groupe sans autorisation – et pour une bonne raison.

Garde côtière indienne / Survival International

Il est interdit de contacter le groupe sans autorisation [/caption]

L’Américain John Chau n’avait que 26 ans lorsqu’il aurait été abattu avec des arcs et des flèches alors qu’il visitait l’île en 2018 dans le but de convertir la tribu au christianisme.

Les pêcheurs qui ont emmené Chau sur l’île disent avoir vu les membres de la tribu, qui sont complètement isolés du monde extérieur, traîner et enterrer son corps sur l’île.

En 2006, deux pêcheurs indiens ont été tués lorsque leur bateau a dérivé sur le rivage pendant qu’ils dormaient, et l’hélicoptère envoyé pour récupérer leurs corps a été accueilli par une pluie de flèches.

On pense qu’il y a environ 100 personnes vivant sur le terrain de 20 miles carrés dans un petit camp composé d’environ 18 huttes, bien que le contact soit si limité, il est impossible de le dire avec certitude.

Reuters

John Chau a été abattu avec des arcs et des flèches lorsqu’il a tenté de convertir la tribu au christianisme[/caption]

Se référer à la légende

Les pêcheurs qui ont emmené l’Américain sur l’île disent avoir vu son corps être emmené par la tribu[/caption]

Cependant, certains affirment que le groupe protège simplement leur territoire et sont incompris – ils veulent simplement être laissés seuls.

Parler au BBC, l’anthropologue TM Pandit qui est l’un des rares à avoir eu des contacts avec la tribu, visitant l’île pour la première fois en 1967, a déclaré: «Au cours de nos interactions, ils nous ont menacés mais cela n’a jamais atteint un point où ils ont continué à tuer ou à blesser. Chaque fois qu’ils étaient agités, nous avons reculé.

Abandonné après une bombe 1100 fois plus grosse qu’Hiroshima

L’atoll de Bikini était autrefois une île paradisiaque dans le Pacifique, jusqu’à ce que 23 bombes nucléaires américaines y soient larguées lors d’une série de tests après la Seconde Guerre mondiale, dont un en 1954 qui était 1100 fois plus gros que la bombe atomique d’Hiroshima.

Au moment des tests, les habitants des îles ont été déplacés vers d’autres endroits, et même si la vie végétale, animale et océanique a depuis montré de forts signes de rétablissement, les humains sont toujours incapables de vivre et de travailler sur l’atoll – qui est une circulaire. île ou récif de corail en forme d’anneau.

Un rapport des Nations Unies en 2012 a déclaré que les effets des rayonnements étaient durables, un expert affirmant qu’ils avaient provoqué une «contamination environnementale quasi irréversible», toute l’eau et la nourriture étant jugées non comestibles pour les humains.

Le manque de pêche dans les environs signifie que la vie marine, y compris les requins, a pu prospérer dans la région environnante, ce qui la rend au moins populaire auprès des plongeurs.

L’île la plus hantée du monde

La légende raconte que l’île de Poveglia, dans la lagune de Venise, en Italie, est l’île « la plus hantée » du monde – et sa réputation est due à une histoire très sombre pleine de maladies et de morts.

Selon les habitants, des gens étaient envoyés sur l’île s’ils présentaient des symptômes de la mort noire, et le terrain de 18 acres a été utilisé comme cimetière de masse pour jusqu’à 160000 victimes.

Getty Images – Getty

L’île de Poveglia serait l’île la plus hantée du monde avec son histoire terrible[/caption]

Getty Images – Getty

Les lits et les meubles restent dans le service psychiatrique de l’hôpital abandonné[/caption]

Il a été dit que même à ce jour, les cendres humaines provenant de ces crémations représentent plus de 50% du sol de l’île.

Non seulement cela, mais dans les années 1920, un hôpital psychiatrique a été ouvert, avec un médecin effectuant des expériences et des procédures controversées sur des patients sans défense, avant de se jeter d’un clocher.

Malgré cela, il a été vendu aux enchères pour 400 000 £ en 2014, mais reste définitivement fermé au public.

«L’île de l’anthrax»

Toutes les îles mortelles ne sont pas aussi tropicales, et certaines sont beaucoup, beaucoup plus proches de chez elles – y compris l’île Gruinard, juste au large de la côte nord-ouest de l’Écosse.

Mesurant seulement environ 1,2 mile de long sur un demi-mile de large, ne vous laissez pas tromper par sa petite taille.

News Group Newspapers Ltd

L’île est abandonnée depuis plus de 80 ans[/caption]

La petite île a pratiquement été abandonnée pendant plus de 80 ans, après avoir été utilisée par le gouvernement britannique pour tester des armes biologiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Depuis lors, personne ne s’est installé sur Gruinard, autrefois connue sous le nom de «Anthrax Island» et «Island of Death».

Selon L’Écossais, des moutons ont été placés dans des enclos sur l’île et les scientifiques ont largué des bombes à charbon mortelles sur eux.

Trois jours plus tard, ils ont commencé à mourir et les niveaux de contamination étaient si mauvais que l’île a été mise en quarantaine pendant près de 50 ans.

Times Newspapers Ltd

L’île a été utilisée pour des expériences sur l’anthrax[/caption]

En 1986, des tentatives ont été faites pour décontaminer l’île de 520 acres en trempant le sol dans 280 tonnes de formaldéhyde dilué dans 2000 tonnes d’eau de mer.

Cependant, bien qu’il ait été plus tard surnommé le coffre-fort, certains experts ne sont pas convaincus.

Selon le BBC», Le Dr Brian Moffat, directeur archéologique d’une fouille d’un hôpital médiéval, a déclaré que son équipe avait rencontré des spores d’anthrax enfouies qui avaient survécu pendant des centaines d’années, déclarant en 2001:« Je n’irais pas marcher sur Gruinard.

«Si l’anthrax est toujours actif à Soutra, il n’y a aucune raison de supposer qu’il n’a pas survécu sur des sites plus récents. C’est une bactérie très résistante et mortelle. »

News Group Newspapers Ltd

Bien que l’île ait été qualifiée de sûre, certains experts disent qu’ils n’iraient pas « marcher sur Gruinard ». [/caption]





Bien que les panneaux d’avertissement aient été supprimés, l’île est restée en grande partie non visitée et il y a peu de vie là-bas.

Malgré leur sombre passé, si certaines de ces îles ne représentent peut-être pas une menace pour la vie de nos jours, une chose est sûre.

Il est peu probable que de nombreuses personnes fassent la queue de si tôt pour réserver leurs vacances d’été relaxantes là-bas…