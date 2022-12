Comment les hôpitaux réagissent lorsque des malades mentaux arrivent de la rue

Mais, a-t-il ajouté, la ville a besoin de plus de psychiatres travaillant avec la population des sans-abri de la rue entre les séjours à l’hôpital. “Vous pouvez amener les gens à un certain point de bien-être et de stabilité pendant qu’ils sont à l’hôpital, mais le vrai travail est ambulatoire – apporter des services aux gens là où ils en ont besoin.”

Pour certaines personnes atteintes d’une maladie mentale grave, une hospitalisation peut ouvrir la voie à des années de stabilité après un épisode psychotique. Mais d’autres font du vélo entre l’hôpital et la rue. L’itinérance – avec son stress et son danger – augmente les risques d’un autre épisode psychotique suivi d’une autre hospitalisation.

“Cela n’a pas de sens de ramener des sans-abri et de simplement renvoyer cette personne dans la rue”, a déclaré le Dr Mitch Katz, président du système hospitalier public de la ville, qui gère certains des plus grands services psychiatriques de New York. “Tout ce qui va se passer, c’est qu’ils vont être soumis au même stress de la vie dans la rue, des médicaments vont se perdre, ils vont manquer leurs rendez-vous, et ils vont retomber dans la psychose et à un certain moment point ils seront ramenés à l’urgence psychiatrique où le processus recommencera.

Déjà chaque jour, des sans-abri débarquent dans les urgences de la ville, amenés par la police et les ambulanciers après que leur comportement ait franchi une ligne. Parfois, ce processus commence par un appel au 911. Ou cela peut commencer lorsqu’un directeur de refuge apprend qu’un résident, en proie à des délires paranoïaques, a commencé à se disputer avec d’autres résidents du refuge.

Certains grands hôpitaux ont une salle d’urgence psychiatrique séparée où les patients sont gardés en observation pendant plusieurs jours. Chez Columbia, par exemple, il peut y avoir une trentaine de patients à la fois, la plupart restant trois à cinq jours.

C’est ici que les psychiatres évaluent qui nécessite une hospitalisation plus longue dans un service psychiatrique. Les patients dont l’épisode psychotique a été provoqué par des drogues, telles que le cannabinoïde synthétique bon marché connu sous le nom de K2, semblent souvent plus lucides après un jour ou deux et sont renvoyés. D’autres aussi sont rapidement jugés suffisamment aptes pour être libérés. “Parfois, 16 heures plus tard, après avoir été dans notre salle d’urgence psychiatrique, quelqu’un aura une apparence et une sonorité complètement différentes”, a déclaré le Dr Katz, moment auquel il est renvoyé.

Mais pour de nombreux patients atteints de schizophrénie non gérée, les psychiatres essaient de trouver un lit dans une unité psychiatrique pour patients hospitalisés. Cela peut impliquer beaucoup d’appels téléphoniques et de rejet.