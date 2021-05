Comment les Hawaïens autochtones ont combattu la marine américaine pour l’île de Kaho’olawe et ont gagné

Le 4 janvier 1976, une flotte de bateaux s’est dirigée vers l’île hawaïenne de Kaho’olawe. Le but: reprendre l’île à l’armée américaine pour le peuple hawaïen.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine a utilisé l’île pour pratiquer les bombardements et a décimé ses terres. Mais l’histoire de la prise de cette seule île faisait partie d’une histoire plus grande de la prise de tout Hawaï. le efforts de plusieurs décennies le récupérer aiderait à déclencher un mouvement pour renouveler la culture et les traditions des îles – et une poussée pour la souveraineté hawaïenne.

Regardez la vidéo ci-dessus pour entendre certaines des personnes les plus liées à cette histoire, qui se sont heurtées à la marine américaine dans un combat historique pour protéger la terre sacrée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire, consultez le livre Une nation qui monte, le documentaire Kaho’olawe Aloha ‘Āina, les les archives à la bibliothèque vivante de la Kaho’olawe Island Reserve Commission, et le film Âme hawaïenne, qui a été inspiré par l’héritage de l’activiste Kaho’olawe George Helm.

