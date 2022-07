Comment les hausses de taux d’intérêt auront-elles un impact sur l’inflation ?

La banque centrale américaine a été pendant des décennies ce que Paul Volcker, son président dans les années 1980, a appelé « le seul jeu en ville » lorsqu’il s’agit de lutter contre l’inflation. Bien qu’il y ait des choses que les dirigeants élus peuvent faire pour lutter contre la hausse des prix – augmenter les impôts pour freiner la consommation, dépenser davantage dans l’éducation et les infrastructures pour améliorer la productivité, aider les industries en difficulté – ces politiques ciblées ont tendance à prendre du temps. Les choses que les décideurs politiques élus peuvent faire rapidement aident généralement principalement sur les bords.

Mais le temps presse lorsqu’il s’agit de contrôler l’inflation. Si les hausses de prix sont rapides pendant des mois ou des années, les gens commencent à adapter leur vie en conséquence. Les travailleurs pourraient demander des salaires plus élevés, ce qui augmenterait les coûts de main-d’œuvre et inciterait les entreprises à facturer plus. Les entreprises pourraient commencer à croire que les consommateurs accepteront des augmentations de prix, les rendant moins vigilantes quant à les éviter.

En rendant l’argent plus cher à emprunter, les mouvements de taux de la Fed fonctionnent assez rapidement pour tempérer la demande. À mesure que l’achat d’une maison ou d’une voiture ou l’expansion d’une entreprise deviennent plus coûteuses, les gens s’abstiennent de faire ces choses. Avec moins de consommateurs et d’entreprises en concurrence pour l’offre disponible de biens et de services, les gains de prix peuvent se modérer.

Malheureusement, ce processus pourrait avoir un coût élevé à un moment comme celui-ci. Rééquilibrer l’économie lorsque l’offre est limitée – les voitures sont difficiles à trouver en raison de la pénurie de semi-conducteurs, les meubles sont en rupture de stock et les emplois sont plus nombreux que les ouvriers – pourrait nécessiter une forte baisse de la demande. Un ralentissement significatif de l’économie pourrait déclencher une récession, laissant les travailleurs au chômage et les familles à faible revenu.