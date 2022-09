Pour les “super épargnants” à la retraite, les bonnes habitudes financières semblent aller bien au-delà de l’engraissement de leurs pécules, selon une nouvelle étude.

La plupart de ces travailleurs – dont les cotisations 401(k) représentent au moins 15 % de leur salaire ou 90 % ou plus du maximum autorisé – paient également leurs factures à temps (87 %) et ne mettent pas à découvert leur compte courant (74 % ), selon l’enquête Super Saver Survey 2022 de Principal.

Le rapport, qui intervient au milieu d’une inflation galopante, d’une hausse des taux d’intérêt et de certaines rumeurs de récession économique, était basé sur une enquête récente auprès de 1 120 personnes âgées de 18 à 57 ans avec des revenus allant de moins de 35 000 $ à plus de 500 000 $. Toutes les personnes interrogées répondent à la définition du principal d’un super épargnant.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Bien que l’idée de devenir un super épargnant puisse sembler intimidante, les experts disent que de petits changements dans les habitudes et le mode de vie peuvent grandement aider les travailleurs à augmenter leurs cotisations.

“Je dis aux gens que de bonnes habitudes financières ne sont pas très éloignées de bonnes habitudes alimentaires”, a déclaré Kathryn Hauer, planificatrice financière certifiée chez Wilson David Investment Advisors à Aiken, en Caroline du Sud.

“Vous restez le plus mince lorsque vous pensez à chaque morceau de nourriture que vous mettez dans votre bouche, et vous construisez le plus de richesse en scrutant chaque centime que vous partagez”, a déclaré Hauer.