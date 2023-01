Comment les Grouppas non socialistes aident Kim Jong Un à réprimer la K-pop et les K-dramas

Commentez cette histoire Commenter

SEOUL – Lee Suk-jeong a gagné beaucoup d’argent en tant que contrebandier à travers la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, apportant des articles convoités sur les marchés noirs nord-coréens : or, cigarettes et émissions de télévision, films et musique sud-coréens populaires. Cela faisait d’elle une cible fréquente de surveillance et sa maison était fouillée sans avertissement. Une fois, elle a été détenue dans un centre de détention pendant plus d’un an, a déclaré Lee, 49 ans, qui a fait défection vers le Sud en 2019.

Ceux qui ont poursuivi Lee ont travaillé pour une opération de surveillance obscure à l’intérieur de la Corée du Nord appelée les groupes non socialistes, qui utilisent un réseau d’informateurs pour réprimer un large éventail de comportements jugés “non socialistes” ou contraires aux principes de la nation par le Kim Jong Un régime.

Les forces de l’ordre s’appuient sur la peur, la corruption et l’extorsion pour aider Kim à maintenir son emprise sur la société, et peuvent être rapidement mobilisées pour annuler les activités jugées problématiques, selon un rapport du Centre de base de données pour les droits de l’homme nord-coréens basé à Séoul qui a d’abord été fourni exclusivement au Washington Post.

Les violations poursuivies par les groupes comprennent la possession ou la consommation de médias sud-coréens ; chanter, danser ou parler d’une manière qui n’est pas considérée comme nord-coréenne ; tentative de défection ; ou critiquer le régime. Ceux qui sont trouvés en infraction peuvent être envoyés dans des camps de travail ou, dans des cas extrêmes, exécutés publiquement, ont découvert des chercheurs.

Le rapport, qui sera rendu public jeudi, offre un regard rare et approfondi sur le fonctionnement interne de ce réseau et met en évidence ses violations généralisées des droits de l’homme, allant de l’inspection agressive aux abus physiques et psychologiques. Le rapport est basé sur des entretiens avec 32 anciens responsables de l’exécution et victimes, dont beaucoup ont quitté la Corée du Nord entre 2018 et 2020, juste avant la fermeture de ses frontières en raison de la pandémie.

« Ce groupe avait été dans l’ombre. Il n’a pas été rendu public officiellement. … Nous avons dû explorer la présence du groupe dans la vie quotidienne des résidents nord-coréens à travers des témoignages oraux », a déclaré Su Bobae, chercheur au groupe des droits de l’homme. “A travers des témoignages, nous avons identifié comment les groupes non socialistes jouent le rôle d’inspecteur au sein de la société de surveillance plus large.”

La Corée du Nord a commencé à renforcer ses activités de surveillance après la famine meurtrière des années 1990, qui aurait fait jusqu’à 3 millions de morts. Des familles ont survécu en important illégalement des marchandises de la Chine voisine, ouvrant la voie aux marchés noirs, ou « jangmadang », qui sont désormais au cœur de l’économie nord-coréenne.

Cela a également conduit à un afflux d’informations dans le pays, menaçant potentiellement la survie du régime totalitaire. Les drames et les films sud-coréens ont montré que le Sud était un pays capitaliste prospère, plutôt qu’un pays appauvri plein de mendiants et de criminels comme le décrit la propagande nord-coréenne, a déclaré Lee au Washington Post.

“Nos bouches étaient grandes ouvertes et nous mourrions de faim, enfermés cachés dans nos maisons, juste en train de regarder”, a-t-elle déclaré. « Nous avons vu la réalité et nous sommes devenus fous. Nous étions captivés.

Les groupes non socialistes étaient actifs à la fin des années 1990 et se sont finalement répandus dans toutes les régions, secteurs et communautés locales pour garder les citoyens en ligne, indique le rapport. Les exécuteurs purgent une peine d’environ six mois à deux ans pour les empêcher de développer des liens profonds avec le public, ce qui pourrait les rendre plus sympathiques à leur égard, ont découvert les chercheurs.

Kim, le dirigeant de troisième génération de la Corée du Nord, est arrivé au pouvoir en décembre 2011, plus d’une décennie après le début de l’activité du marché noir. Sous son règne, les chercheurs ont découvert que les groupes redoublaient d’efforts pour réprimer la propagation des médias sud-coréens, que Kim a qualifié de “cancer vicieux” corrosif pour la société nord-coréenne.

«Le régime de Kim Jong Un essaie d’empêcher les informations extérieures d’affecter l’idéologie des gens. L’idéologie est considérée comme un élément crucial pour le maintien du régime », a déclaré Su.

Contrairement à son père et à son grand-père, Kim a dû faire face à la génération Y de son pays qui a grandi avec un accès aux biens de contrebande et aux divertissements – la soi-disant « génération Jangmadang » – qui, dans de nombreux cas, les incite à fuir le pays.

Depuis les années 2010, un grand nombre de violations identifiées par les groupes non socialistes sont liées à la consommation de ces médias sud-coréens par la génération Y nord-coréenne, selon le rapport. Les autorités ciblent également leurs parents, leur reprochant de ne pas discipliner leurs enfants, selon des témoignages.

Les forces de l’ordre ont souvent un quota à remplir et s’efforcent d’attraper les contrevenants, a déclaré Kim Eun-duk, ancien procureur nord-coréen qui a supervisé leur travail.

Les membres du groupe acceptent généralement des pots-de-vin – et extorquent parfois plus d’argent aux gens – en échange de leur libération, a-t-il déclaré. Ceux qui n’ont pas assez pour des pots-de-vin seraient renvoyés pour être punis. Les chercheurs ont découvert que la punition dépendait du degré de contrôle dont le régime avait besoin sur son peuple à un moment donné, plutôt que de la gravité du crime.

« Les femmes ont été fouillées, torturées et battues. Là [in North Korea] nous ne savons pas ce que sont les droits de l’homme. Nous n’avions pas ce concept. Je n’ai entendu parler de ce concept qu’en Corée du Sud », a déclaré Kim, l’ancien procureur qui s’est évadé en 2019, au Post.

Lee, le transfuge, a déclaré que les groupes non socialistes cibleraient généralement les passeurs à grande échelle comme elle, qui peuvent se permettre de payer des sommes importantes pour être relâchés.

“Ils disent que si vous rejoignez le groupe pour un passage, c’est mieux que d’aller en Russie [to make money],” dit-elle.

L’activité non socialiste – et l’activité antisocialiste la plus sérieuse, qui défie le régime – est omniprésente dans la société nord-coréenne, ont déclaré des évadés, estimant que la grande majorité des gens adoptent des comportements que le régime ne tolère pas. La plupart des personnes interrogées par les chercheurs ont déclaré qu’un tel comportement était nécessaire pour gagner sa vie en Corée du Nord, en troquant et en vendant des marchandises de contrebande pour compléter les maigres salaires. D’autres ont dit qu’ils étaient curieux de découvrir des choses nouvelles et inconnues qu’ils pourraient apprendre des médias illégaux, qu’ils voulaient se divertir et qu’ils aspiraient à la liberté.

Les 32 évadés ont déclaré aux chercheurs qu’ils continueraient leurs activités non socialistes pour gagner leur vie même après des inspections ou des répressions.