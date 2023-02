Comment les groupes Telegram peuvent être utilisés par la police pour trouver des manifestants

3. Baidu, le principal moteur de recherche et société d’IA en Chine, prévoit de publier sa propre version de ChatGPT en mars. (Bloomberg $)

4. Les trois derniers mois auraient dû être la saison la plus chargée pour l’usine d’assemblage d’iPhone de Foxconn en Chine. Au lieu de cela, il a été perturbé par des infections massives au covid-19 et d’intenses manifestations syndicales. (Reste du monde)

5. Une nouvelle plate-forme de médias sociaux décentralisée appelée Damus a connu ses cinq minutes (en fait, deux jours) de renommée en Chine avant qu’Apple ne la retire rapidement de l’App Store chinois pour avoir enfreint les lois nationales sur la cybersécurité. (Poste du matin de la Chine du Sud $)

6. Taïwan a décidé de fermer toutes les centrales nucléaires d’ici 2025. Mais son industrie des énergies renouvelables n’est pas prête à combler le vide, et maintenant de nouvelles centrales à combustibles fossiles sont en cours de construction pour sécuriser l’approvisionnement énergétique. (Huff Post)

7. Le ministère américain de la Justice soupçonne les dirigeants de la société de camions autonomes TuSimple, basée à San Diego, d’avoir transféré de manière inappropriée de la technologie en Chine, ont indiqué des sources anonymes. (Wall Street Journal $)

Perdu dans la traduction

La location de smartphones devient une alternative populaire à leur achat en Chine, selon la publication chinoise Shenran Caijing. Avec 19 milliards de RMB (2,79 milliards de dollars) dépensés en location de smartphones en 2021, il s’agit d’un marché de niche mais en croissance dans le pays. Beaucoup de gens optent pour la location pour pouvoir se vanter d’avoir le dernier modèle, ou comme solution temporaire lorsque, par exemple, leur téléphone tombe en panne et que le nouvel iPhone ne sort pas avant quelques mois.

Mais ce n’est pas exactement économiser de l’argent aux gens. Bien que la location d’un téléphone ne coûte qu’un ou deux dollars par jour, les frais augmentent avec le temps et de nombreuses plateformes exigent des baux d’au moins six mois. En fin de compte, ce n’est peut-être pas aussi rentable que d’acheter un téléphone.

Les coûts élevés et l’absence de réglementation ont conduit certaines personnes à exploiter le système. Certaines personnes l’utilisent comme une forme de prêt en espèces : elles louent un téléphone haut de gamme, le vendent immédiatement contre de l’argent et remboursent lentement les frais de location et de rachat. Il existe également des cas d’escroqueries où les gens utilisent l’identité de quelqu’un d’autre pour louer un téléphone, pour disparaître une fois qu’ils ont obtenu l’appareil.

Encore une chose

Né à Wuhan, j’ai grandi en mangeant des poissons d’eau douce comme la carpe prussienne. Ils ont un goût divin, mais les types populaires ont souvent plus de petits os que les poissons d’eau salée, ce qui peut rendre l’expérience culinaire laborieuse et ennuyeuse. La semaine dernière, une équipe d’hydrobiologistes chinois basée à Wuhan (duh) a annoncé avoir utilisé la technologie d’édition de gènes CRISPR-Cas9 pour créer un mutant de carpe prussienne exempt de petits os. Je ne vais pas mentir, c’est vrai innovation pour moi.