Quand une foule de partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole ce mois-ci, ce sont les images d’un émeutier viking vêtu de fourrure qui sont devenues parmi les plus connues de l’insurrection.

Les experts disent que les nationalistes blancs adoptent leurs propres modes et styles comme une sorte d’uniforme extrémiste moderne, selon une étude d’une équipe de mari et femme de l’Université d’État de Montclair qui examine comment les Américains moyens sont entraînés dans des mouvements radicaux à travers les marques de mode.

À l’apogée des gangs de rue dans les années 80 et 90, les Bloods, Crips et Latin Kings étaient connus par les couleurs qu’ils portaient: rouge, bleu ou noir et or de la tête aux pieds. Aujourd’hui, les membres des Proud Boys portent souvent un polo noir à rayures jaunes sur le col vendu par le fabricant de vêtements britannique Fred Perry, selon les chercheurs Bond Benton et Daniela Peterka-Benton. Les «chauvins occidentaux» autoproclamés, les Proud Boys d’extrême droite sont connus pour célébrer la violence.

Le site Web néo-nazi The Daily Stormer, quant à lui, a proclamé New Balance les «chaussures officielles des Blancs», après qu’un dirigeant de l’entreprise eut déclaré en 2016 que la politique commerciale de Trump était un pas dans la «bonne direction».

De nombreuses personnes aux croyances extrêmes portent les marques comme un moyen de signaler qu’elles font partie du mouvement de la droite alternative, ont déclaré les chercheurs. Le port de la croix gammée nazie est interdit dans de nombreux pays européens, mais des messages cachés comme ceux-ci « donnent la possibilité de marcher dans le monde en toute sécurité tout en affichant ouvertement leurs idéologies », a déclaré Peterka-Benton.

Les «skinheads» néo-nazis en Europe se distinguaient autrefois par leur tête rasée, leurs grosses bottes militaires et leurs blousons de bombardier, mais ont ensuite atténué le look parce que cela devenait socialement inacceptable.

« En fournissant un uniforme et un code secret, ils fournissent une identité et un sentiment que » je suis dans quelque chose « », a déclaré Benton « Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. »

Se défendant

Les entreprises ne doivent pas ignorer la cooptation de leurs produits ou plateformes; ils doivent plutôt prendre des mesures immédiates, a déclaré Benton.

Certaines entreprises derrière les produits rejettent les connexions extrémistes. Fred Perry a annoncé en septembre qu’il cesserait de vendre le polo coopté aux États-Unis et au Canada « jusqu’à ce que nous soyons satisfaits de la fin de son association avec les Proud Boys ».

New Balance basé à Boston a publié une déclaration le dire « ne tolère ni le fanatisme ni la haine sous aucune forme ».

Lorsqu’un groupe suprémaciste blanc du Michigan a utilisé le logo des Red Wings de Detroit lors d’un événement, les propriétaires de l’équipe ont rapidement désavoué le groupe et ont menacé de poursuites judiciaires.

«Vous ne pouvez pas laisser les groupes haineux s’attarder sur votre message», a-t-il déclaré.

Les entreprises qui mettent l’accent sur la diversité et l’inclusion peuvent également décourager les nationalistes blancs de revendiquer une association, suggèrent les chercheurs.

Les forces de l’ordre ont également besoin de plus de formation sur les symboles de haine et sur la manière dont ils se connectent aux groupes extrémistes, a ajouté Peterka-Benton.

« La propension à retirer les gens de l’Amérique traditionnelle » est facilitée « par l’accessibilité de ces messages », a déclaré Benton. «Si nous pouvons identifier le sujet des messages et prendre des mesures proactives, nous pouvons sensibiliser les gens.»

