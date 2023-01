Comment les grévistes des chemins de fer peuvent-ils jouer de manière aussi imprudente avec les moyens de subsistance des contribuables ?

Esprit à sens unique

NOUVELLE année, même vieux chaos de grève.

On dit que même le visage des débrayages ferroviaires, Mick Lynch, pense maintenant qu’un accord devrait être conclu.

On dit maintenant que le visage des débrayages ferroviaires, Mick Lynch, pense qu’un accord devrait être conclu Crédit : Getty

Mais alors que le public est encore une fois puni cette semaine, il y a un chiffre dont les syndicats n’aiment pas parler : 1 300 £.

C’est le montant dépensé par contribuable pour maintenir les chemins de fer ouverts – parfois comme des services presque fantômes – depuis le début de la pandémie.

Pourtant, les syndicats ingrats perturbent les déplacements sur un coup de tête, alors même que la Fédération des petites entreprises rapporte que cela coûtera des emplois, de nombreuses entreprises étant sur le point de s’effondrer.

Comment des grévistes peuvent-ils jouer de manière aussi imprudente avec les moyens de subsistance de ceux dont les impôts maintiennent leurs propres membres sous assistance respiratoire ?

Soins de crise

Les patients d’URGENCE dans leurs masses souffrent maintenant d’horribles indignités.

Un médecin de renom affirme que l’augmentation des temps d’attente causée par les arriérés, les pénuries et la crise de la grippe hivernale pourrait tuer jusqu’à 500 personnes PAR SEMAINE.

Les patients des urgences en masse souffrent maintenant d’horribles indignités Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Les politiciens de tous bords ont peur de se mêler de la vache sacrée de la nation – mais le NHS n’est plus en mesure de fonctionner comme prévu, et y verser toujours plus d’argent défie la logique et l’expérience.

Il n’a jamais été aussi urgent d’exciser chirurgicalement la légion de cadres intermédiaires dans les non-emplois éveillés et de former davantage d’infirmières et de médecins locaux.

tartes gorky

COMME embarrassant pour Vladimir Poutine s’il devait utiliser des faire-valoir pour se faire passer pour des soldats dans son discours télévisé détraqué du Nouvel An.

Compte tenu du spectacle lamentable de ses forces sur le champ de bataille, nous sommes tentés de nous demander si le despote russe a également engagé des acteurs à la place de vraies troupes en Ukraine.

Poutine a peut-être utilisé des faire-valoir pour se faire passer pour des soldats dans son discours télévisé déséquilibré du Nouvel An Crédit : EPA

C’est incroyable qu’un tyran si expérimenté dans la tromperie puisse être si maladroit – mais l’humiliation ne semble pas dissuader la rancune sanguinaire de Poutine, les attaques meurtrières contre Kyiv se poursuivant pendant la période des fêtes.

L’Occident doit ignorer son imposture fanfaronnade et suivre l’exigence de l’OTAN de ne pas accorder un instant de répit à Mad Vlad.

Viens décoller

Dans un souffle, les éco-maniaques d’Extinction Rebellion se vantent d’être responsables d’un “changement sismique” dans le monde, dans le suivant, ils admettent que “très peu de choses ont changé”.

C’est triste à dire, c’est toujours l’un des points les plus cohérents qu’ils aient jamais soulevés.

Eco-maniacs Extinction Rebellion dit qu’ils abandonneront les cascades qui interfèrent avec la vie des gens ordinaires Crédit : Reuters

Parmi les théories du complot juvénile, la dernière déclaration de XR suggère qu’elle abandonnera les cascades ennuyeuses qui interfèrent avec la vie quotidienne des gens ordinaires. . . pour le moment.

Accordons-nous un moment de soulagement qu’un ensemble de crackpots donne du repos aux pots de colle.

Si l’on se fie à leurs bêtises, ils ont besoin d’une pause pour ne pas inhaler les vapeurs.